ЄС не підтримає заяву глав МЗС G20, якщо там не буде засудження війни РФ проти України, - Reuters

Делегація ЄС не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, якщо вона не міститиме засудження війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Reuters.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що успіх зустрічі в Нью-Делі буде вимірюватися тим, що вона зможе зробити з війною в Україні та її наслідками.

"Ця війна має бути засуджена. Я сподіваюся, я впевнений, що дипломатичний потенціал Індії буде використаний для того, щоб змусити Росію зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися", - сказав він.

Росія заявила, що використає цю зустріч, щоб розповісти світові, хто, на думку Москви, несе відповідальність за політичну та економічну кризу, в якій опинився світ.

Основні зустрічі G20 відбудуться в четвер після вітальної вечері в середу.

До G20 входять заможні країни G7, а також Росія, Китай, Індія, Бразилія, Австралія та Саудівська Аравія, серед інших країн.

Індія як приймаюча сторона заявила, що війна в Україні буде важливою темою для обговорення, але "питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною та добривною безпекою, вплив конфлікту на економічні виклики, з якими ми стикаємося", також отримають "належну увагу".

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