МЗС про фейк РФ щодо "підготовки Україною радіоактивної провокації біля Придністров’я: "Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують"

У Міністерстві закордонних справ заявили, що інформація про "радіоактивну провокацію" у Придністров’ї, яку нібито готує Україна, є фейком.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічний матеріал для "провокації", є фейковою новиною. Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Не вводьте себе в оману підручником російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 березня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна готує біля Придністров’я провокацію, "щоб звинуватити Збройні сили Російської Федерації в нібито нанесенні невибіркових ударів по радіаційно небезпечних об’єктах, які можуть призвести до витоку радіоактивних речовин та зараження місцевості".

Влада Молдови заперечила цю інформацію.

Читайте: МЗС про ядерний шантаж Путіна: Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству