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Новини Війна
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МЗС про фейк РФ щодо "підготовки Україною радіоактивної провокації біля Придністров’я: "Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують"

придністровя

У Міністерстві закордонних справ заявили, що інформація про "радіоактивну провокацію" у Придністров’ї, яку нібито готує Україна, є фейком.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічний матеріал для "провокації", є фейковою новиною. Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Не вводьте себе в оману підручником російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 березня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна готує біля Придністров’я провокацію, "щоб звинуватити Збройні сили Російської Федерації в нібито нанесенні невибіркових ударів по радіаційно небезпечних об’єктах, які можуть призвести до витоку радіоактивних речовин та зараження місцевості".

Влада Молдови заперечила цю інформацію.

Читайте: МЗС про ядерний шантаж Путіна: Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству

Автор: 

Молдова (2086) Придністров’я (474) росія (65829) фейк (748) Ніколенко Олег (365)


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Не иногда а всегда
Это зеркальная пропаганда обвинять в том что делаешь сам
все эти фейки о нацизме националистах и тд это чтобы нивелировать по отношению к себе этот образ кем они являются сами здест тоже применяется зеркальная пропаганда
Жаль что у нас совсем не работают на контр атаку в информ простарнстве чтобы им от ихней же пропангады им икалось и они понимали какой бред несут..... это же все нас быстрей приведет к победе
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01.03.2023 13:25 Відповісти
Вас уже не раз в YouTube репортировали как спамера. Не надоело?
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01.03.2023 14:03 Відповісти
100%
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01.03.2023 13:43 Відповісти
 
 