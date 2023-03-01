Минулого року ООН вдалося залучити $3,4 млрд на допомогу постраждалим від війни в Україні

У 2022 році Організація Об’єднаних Націй зібрала 80% від суми, потрібної на гуманітарне реагування в Україні. Цього року вже отримано 15%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.

"У 2022 році це була надзвичайна підтримка. Це й від країн-членів ООН, а також фондів. Тож у 2022 році ми змогли залучити $3,4 млрд на потреби людей, які постраждали від війни в Україні. Це 80% від того, що ми просили. За планом цього року ми наразі отримали 15%, але ми, і я особисто, продовжимо залучати допомогу", - зазначила Браун.

Вона зауважила, що у 2023 році ООН планує зібрати $5,6 млрд, з яких $3,9 млрд підуть на допомогу в Україні, а решта – на допомогу українцям, які втекли від війни у сусідні країни. Гуманітарна координаторка додала, що ця оцінка обсягів буде змінюватися з часом і має охопити понад 11 млн людей, які потребують допомоги в Україні.

За словами Браун, першочерговим завданням ООН протягом року повномасштабного вторгнення було задоволення потреб тих, хто втратив домівку і був змушений тікати, а також допомога в зимовий період.

Ще один пріоритет міжнародної організації полягав у допомозі районам, де відновився контроль уряду України, та громадам у межах 20 км від лінії фронту, зауважила Браун.

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