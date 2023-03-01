Тривогу в Києві та області було оголошено через нерозпізнаний об’єкт: Сили ППО збили БПЛА (оновлено)

У бік Києва була запущена куля невеликого розміру з північного напрямку. Об’єкт наразі не становить загрози.

Про це повідомили у КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації", - зазначив очільник адміністрації Сергій Попко.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна заявив, що ППО збила БПЛА.

"Повітряна куля це що в нас таке? Те той самий БПЛА. Тобто, це повітряна ціль така сама. Але я не говорю, що це куля, це БПЛА невстановленого типу. От куля - це теж повітряна ціль фактично, вона летить і має свою висоту, потоки вітру її несуть...всі ці дані враховуються і визначаються імовірність, що це може бути, тому що ціль відстежується на радарі", - пояснив Ігнат, уточнивши попередні дані про те, що причиною тривоги була нібито куля.

Він зазначив, в цій ситуації причиною повітряної тривоги в Київській області був саме БПЛА.

"Був БПЛА, який летів з відповідною швидкістю, напрямком і на відповідній висоті. Його збили засобами ППО от і все", - підсумував Ігнат.

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