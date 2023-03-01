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Новини Війна
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Тривогу в Києві та області було оголошено через нерозпізнаний об’єкт: Сили ППО збили БПЛА (оновлено)

куля

У бік Києва була запущена куля невеликого розміру з північного напрямку. Об’єкт наразі не становить загрози.

Про це повідомили у КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації", - зазначив очільник адміністрації Сергій Попко.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна заявив, що ППО збила БПЛА.

"Повітряна куля це що в нас таке? Те той самий БПЛА. Тобто, це повітряна ціль така сама. Але я не говорю, що це куля, це БПЛА невстановленого типу. От куля - це теж повітряна ціль фактично, вона летить і має свою висоту, потоки вітру її несуть...всі ці дані враховуються і визначаються імовірність, що це може бути, тому що ціль відстежується на радарі", - пояснив Ігнат, уточнивши попередні дані про те, що причиною тривоги була нібито куля.

Він зазначив, в цій ситуації причиною повітряної тривоги в Київській області був саме БПЛА.

"Був БПЛА, який летів з відповідною швидкістю, напрямком і на відповідній висоті. Його збили засобами ППО от і все", - підсумував Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Київщиною виявили повітряний об’єкт, можлива робота ППО, - ОВА

Автор: 

Київ (19626) Київська область (4080) Попко Сергій (70) Повітряні атаки на Київ (805)


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Топ коментарі
+4
Думаю не тяжело при попутном ветре запускать подобные шарики в сторону недружественных стран. Для остроты ощущений можно с пропеллером.
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01.03.2023 13:48
+4
Алле а мы чего отстаем ? У нас что гелия нет и c gps маячками по 10$ ?
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01.03.2023 13:54
+3
Почему мы не запускаем шары в сторону рашки? Чтобы каждый третий шар был с гранатой и дистанционным сбрасывателем
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01.03.2023 13:54
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Согласен с тем что "бережоного-Бог бережёт", но надувной гандн-все по норам-перебор!
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01.03.2023 13:46 Відповісти
Думаю не тяжело при попутном ветре запускать подобные шарики в сторону недружественных стран. Для остроты ощущений можно с пропеллером.
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01.03.2023 13:48 Відповісти
Ху#ло все г@ндонами атакує
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01.03.2023 13:49 Відповісти
Тьху. Ви серйозно? Якби ще БПЛА - було б зрозуміло, але тривога через надувну кулю? Я думала, це вже ракетна атака кацапні почалася!
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01.03.2023 13:53 Відповісти
А ви вважаєте, що сбивати цю кулю теж кульками будуть сбивати? От те, чим будуть сбивати може впасти і на чиюсь голову. Тому і оголошують повітряну тривогу.
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01.03.2023 14:15 Відповісти
Ну якщо вони додумаються збивати кулю ракетами - тоді загроза існує, бо уламки ракети можуть впасти на людей. Один буде ганятися на Ф16 за дронами, інші - надувну кулю - ракетами збивати зібралися?
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01.03.2023 14:32 Відповісти
Там крім надувної кулі, ще кутовий відбивач - металева фігня, вагою 3-5 кг. І літати таке диво може на висоті 10 км +. От і думайте, чим його можна збити. Ну а "гаянятися" на Ф16 за дронами - не найгірший варіант.
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02.03.2023 01:05 Відповісти
Почему мы не запускаем шары в сторону рашки? Чтобы каждый третий шар был с гранатой и дистанционным сбрасывателем
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01.03.2023 13:54 Відповісти
Д'єрмаковщина не дозволяє!''ми жє нє ахрєссарі'' -бо *уйло нападе
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01.03.2023 14:14 Відповісти
Алле а мы чего отстаем ? У нас что гелия нет и c gps маячками по 10$ ?
показати весь коментар
01.03.2023 13:54 Відповісти
 
 