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РФ передала Китаю 6,5 т урану для потенційно збройового реактора CFR-600, - Bloomberg

китай

Росія передала Китаю 6,5 тонни урану для запуску реактора CFR-600 на острові Чанбяо. Розвідка США стурбована, що Китай може використати ядерний матеріал для виробництва зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що китайський так званий реактор швидкого розмноження на острові Чанбяо є однією з ядерних установок, за якими найбільше стежать у світі.

Представники розвідки США прогнозують, що коли він почне працювати цього року, CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній, який може допомогти Пекіну збільшити свої запаси боєголовок у майже чотири рази протягом наступних 12 років - із 400 до 1500. Це дозволило б Китаю зрівнятися з ядерними арсеналами, які зараз розміщені США та Росією.

"Цілком можливо, що ця програма має суто цивільний характер. Але мене хвилює те, що Китай припинив повідомляти про свої запаси цивільного та розділеного плутонію. Це не є нагальною проблемою, але це, безумовно, не хороший знак", - сказав ядерний аналітик із Женевського інституту досліджень у галузі роззброєння ООН Павел Подвіг.

Представники Пентагону стверджують, що постачання російською державною корпорацією "Росатом" 12 грудня 6477 кілограмів урану підживлює атомну програму, яка може дестабілізувати військовий баланс в Азії, де зростає напруженість навколо Тайваню та контролю над Південнокитайським морем.

При цьому Китай відкидає занепокоєння США. МЗС Китаю заявило, що країна "суворо виконала свої зобов'язання щодо ядерного нерозповсюдження" і добровільно передала "частину цивільної ядерної діяльності" Міжнародному агентству з атомної енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для виготовлення матеріалу для однієї ядерної бомби Ірану вистачить 12 днів, - Пентагон

Автор: 

Китай (4676) росія (65829) уран (116) Bloomberg (236) ядерна безпека (566)


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Топ коментарі
+10
Проблема цивилизованного мира:
они пытаются играть в шахматы с тем кто играет в чапаева
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01.03.2023 13:57
+6
Ну ниче пускай запад еще годиков пару репу почешет. А то еще годик полтора раха за ядерку будет в бармалеев за снаряди и снарягу менять
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01.03.2023 13:50
+6
Московія- світове зло, хаос.
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01.03.2023 14:00
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Ну ниче пускай запад еще годиков пару репу почешет. А то еще годик полтора раха за ядерку будет в бармалеев за снаряди и снарягу менять
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01.03.2023 13:50 Відповісти
"РФ передала Китаю 6,5 т урану"-- часткова плата за кІтайскІй "мІрний план".
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01.03.2023 14:28 Відповісти
Вот пончику корескому кто ядерную и ракету поставил для производства своих ракет кто Ирану под ключ ядерную программу свынорылые. Сейчас комунякам дзипиням апгрейд забахают…. А там все кому не лень и деньга будет раха под ключ будет делать. Где там сыны Иудейские продолжаем за раху топить
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01.03.2023 13:53 Відповісти
Проблема цивилизованного мира:
они пытаются играть в шахматы с тем кто играет в чапаева
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01.03.2023 13:57 Відповісти
Московія- світове зло, хаос.
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01.03.2023 14:00 Відповісти
Зрозміло, що це не просто так свинособаки "розщедрились", ймовірно, є певні домовленості, що китайська наволоч віддячить постачанням певних видів озброєннь.
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01.03.2023 14:01 Відповісти
Потрібно змінювати режим на росії, інакше це в будь якому випадку закінчиться досить сумно і не тільки для України. Але Штати продовжують загравати та гратись в демократію.
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01.03.2023 14:02 Відповісти
Скриня "ПАНДОРИ" відкрита!
рашка ********** Іран та Китай до протистояння всьому світу!
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01.03.2023 14:29 Відповісти
Оплата за оружие против нас пошла. А запад дальше сопли жует.
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01.03.2023 14:41 Відповісти
...а як дружно ,на початку 90-х, рашка та США дожимали Україну щодо ядерного роззброєння...США навіть у 2009-10 викручували руки Україні щоб вона віддала рашці останні 40 кг плутонію з харківського інституту...Ну тепер амери хай одягнуть джинсаки,ковбойські брилі і поцілують у ср.аку рашку і Китай!
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01.03.2023 16:12 Відповісти
на планеті може бути глобальне потепління або глобальні землетруси через рух плит,
одним словом якийсь катаклізм

а цим ідіотам аби ядерну зброю тільки
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01.03.2023 19:30 Відповісти
Ще хтось домі думає що Китай тихонці?Це покидьки які готуються до війни.Це покидьки які своєю заразою вбили десятки мільйонів людей
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01.03.2023 22:42 Відповісти
 
 