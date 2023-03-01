У Придністров’ї немає критичної сили, яка здатна відкрити другий фронт, - ОК "Південь"

На кордоні з Молдовою не виключені провокації, але наразі активності ворога на придністровському сегменті не спостерігається.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сили оборони на кордоні забезпечують загальну взаємодію з адекватним реагуванням на ймовірність тих загроз, які можливі з того напрямку. Наразі вони не критичні. Ми говоримо про вірогідну активність диверсійно-розвідувальних груп, або якихось провокацій типу обстрілу державного кордону - вони не виключені. Ми пильно спостерігаємо. Наразі активності з того боку кордону не спостерігається", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, сили, які зосереджені на території Придністров'я, не є критичною силою, яка здатна відкрити другий фронт.

"м все одно буде потрібна підтримка, а географічно вони її отримати не можуть. Саме тому ми спостерігаємо за тим, що зараз працюють більше інформаційно психологічні операції в Молдові, де намагаються розхитувати соціально-політичний устрій", - додала речниця ОК "Південь".

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