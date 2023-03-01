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Новини Війна
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У Придністров’ї немає критичної сили, яка здатна відкрити другий фронт, - ОК "Південь"

придністровя

На кордоні з Молдовою не виключені провокації, але наразі активності ворога на придністровському сегменті не спостерігається.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сили оборони на кордоні забезпечують загальну взаємодію з адекватним реагуванням на ймовірність тих загроз, які можливі з того напрямку. Наразі вони не критичні. Ми говоримо про вірогідну активність диверсійно-розвідувальних груп, або якихось провокацій типу обстрілу державного кордону - вони не виключені. Ми пильно спостерігаємо. Наразі активності з того боку кордону не спостерігається", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, сили, які зосереджені на території Придністров'я, не є критичною силою, яка здатна відкрити другий фронт.

"м все одно буде потрібна підтримка, а географічно вони її отримати не можуть. Саме тому ми спостерігаємо за тим, що зараз працюють більше інформаційно психологічні операції в Молдові, де намагаються розхитувати соціально-політичний устрій", - додала речниця ОК "Південь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Придністров’ї охочих помирати за Путіна нема, але ризик удару звідти є, - молдовський депутат Нантой

Автор: 

Молдова (2086) Придністров’я (474) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+2
Земрази всем про шашлыки в уши сцали. Сдали пол страны, уничтожили Мрию и тысячи гражданских своим предательством за доллары *****. Мало?
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01.03.2023 14:37
+1
Все не критично. Як рік тому.
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01.03.2023 14:08
+1
з того грьобаного придністров,я даже провокації неможливі, бо вони тільки нам на-руку, буде причина ввести туди війська і обнулити режим тирасполя.
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01.03.2023 14:12
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Все не критично. Як рік тому.
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01.03.2023 14:08 Відповісти
а що не так було рік тому ?
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01.03.2023 14:13 Відповісти
Земрази всем про шашлыки в уши сцали. Сдали пол страны, уничтожили Мрию и тысячи гражданских своим предательством за доллары *****. Мало?
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01.03.2023 14:37 Відповісти
яке має значення що вони говорили? важливо що було зроблено

а зроблено було багато - наприклад під Києвом було розбите саме потужне наступальне угрупування кацапів

запам'ятайте - все що говорить влада це ІПСО і по іншому бути не може

і саме головне (це не для Вас, а для тупих) єдиний шлях для перемоги стороні яка обороняється - це ввести в оману атакуючу сторону що до своєї спроможності захищатися - от якраз це і було успішно реалізовано, втому числі і за рахунок ІПСО яке проводила влада
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01.03.2023 14:49 Відповісти
Через містечко перша БТГ пішла о 14.30 при тому що на 50 км на північ, 15 км на південь а на 30 км до кордону не було ні одного бійця.
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01.03.2023 15:10 Відповісти
і що ? хочете навчити ЗСУ воювати ?
їх більше - воювати стінка на стінку не в наших інтересах
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01.03.2023 15:13 Відповісти
Я нікого не вчу. Я розказую як у нас тут було. І якби Ви тут у нас були в березні то може б не писали так.
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01.03.2023 15:22 Відповісти
я Вам вірю і дуже, по людські, співчуваю але ж не так все просто - ворог нас пераважав по всіх кількісних параметрах а це значить що дати йому успішний бій ми могли тільки в зручному для нас і в незручному йому місці і, звісно, після певного на ворога впливу.

бій відбувся вже після того як ворожі колони були значною мірою проріджені авіацією, артилерією, партизанами та ССО якби такого прорідження не відбулося.... то я відмовляюсь від подальших коментарів
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01.03.2023 16:15 Відповісти
Та яка авіація і артилерія. Нас звільняла 93-я пішим порядком з птрк. Містечко повільно з боями охоплювалось нашими і після того як залишився один вихід на північ то орки вийшли. А для оборони від самого кордону в нас зручна місцевість але "інтелектуали" в владі потім розказували вони не думали що так буде. А не треба було "думати" а слухати американців. А з людьми тут що зробилося з-за цих "інтелектуалів"
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01.03.2023 17:05 Відповісти
прошу Вас - не пропускайте все через емоції
КУДОЮ і КОЛИ попре пуй НІХТО не знав
захистити кожний метр кордону у нас не було можливості (і навряд чи буде) - єдиний вихід для нас це була маневрена оборона
стали б в лоб - загубили би все

те що в вашому містечку можна було тримати оборону - то подивіться на бахмут і подумайте

ну і якщо дійсно можна було - то ще подивіться в ліво-право на пару десятків кілометрів і чи можливо було оборону прикрити ппо і забезпечити ресурсами

воно тільки здається що все просто - але на початку було вигідно (може це і звучить кощунством) пропустити ворога на свою територію виснажуючи його сили на русі в глиб нашої території - що на справді і відбувалося
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01.03.2023 17:48 Відповісти
Ви читаєте те що я Вам відповідаю? Яка оборона в містечку проти дивізіона МСТА-С який їхав від кордону разом з танками, БМ-21, БМП-2, ТОС-1М та іншим? І не розказуйте зелені казки про "ніхто не знав, де". І не повторюйте постулатів з марафону, а вчіться аналізувати. І ще, не треба було "захистити кожний метр кордону" а хоч би кілька доріг від кодону по всій області. А на півдні теж заманювали, аж до Вознесенська?
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01.03.2023 18:34 Відповісти
це дуже добре що Ви все наперед знаєте хто і кудою попре
і ще знаєте що під тим кущем зручно залягти з кулеметом

а кілька доріг це взагалі ніпрощо

слухайте уважно - більше повторювати не буду - НЕ БУЛО У НАС ШАНСІВ витримати лобову атаку переважаючих сил - ЄДИНИЙ шанс - це пропустити їх в середину і знищувати на марші

може Ви не знаєте чому так багато було трофейної техніки на початку? а все тому що у більшості закінчувалася солярка а що було з бензовозами то Ви мабуть пам'ятаєте

а тепер увімкніть мізки і подумайте що було би а би вся ця техніка ступила в бій ???

тому відступ на початку вторгнення то була дуже логічна і правильна річ - дуже шкода що постраждало мирне населяння окупованих населених пунктів, але вони би все рівно були окуповані і ще ми би втратили оборонний потенціал

аналізувати Вам потрібно вчитись - і те що говорять на марафоні переважно правда - можливо трішки неправильні акценти
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01.03.2023 18:53 Відповісти
Ну не ФАНТАЗУЙТЕ, я не писав що я знаю коли і хто куди попре. Я писав ЩО ЦЕ ЗНАЛИ АМЕРИКАНЦІ і попереджали цих тінейджерів. Ви таке пишете, маєте військову освіту? Ваш вік? Що ви мені хочете ? Про бензовози? Теоретично? Та прийшлося жити у цьому всьому, діти і внуки тепер далеко і все це через людей яким обороноздатність країни непотрібна була зовсім. Вже 65 і дуже прикро як бувшому офіцеру за це все. Може, якби тут були то зрозуміли б мене. Ви не перший. Пропаганда діє на людей.
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01.03.2023 19:21 Відповісти
в такому випадку Ви маєте добре розуміти - що добре спланована атака включає в себе і засоби вводу в оману противника

деякі групування тільки створювали загрозу наступу - інші реально наступали щоб створити прорив

хто піде в наступ а хто буде створювати загрозу - залежало і від наших дій які ворог ретельно вивчав

якщо Ви згадаєте то вони терлися під нашими кордонами ще з середини літа - і всі достеменно знали тільки одне МОЖЕ напасти а от кудою і коли це все було ворожіння на каві

як би мене запитали то я би сказав що він попре на овруч з виходом на житомирську трасу та на запоріжжя - дніпро і вище (якщо пощастить то і по правому березі)

дурко поліз через чернігів і донбас (не виключаю тому що наші його надурили)

якщо Ви офіцер (не вірю в бувших) то маєте знати що військові тільки стріляють (дай нашим Боже здоров'я) а воюють економіки та військові бюджети

і порахуйте ВБ кацапів і наш і ще помножте на 30 років - Ви побачите прірву і зелені тут зовсім нідочого
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01.03.2023 19:40 Відповісти
Велике прохання - не пишіть мне більше Ваших фантазій!! Були в окупації то може, потім, адекватно сприймали б дійсність, а не розказували всілякі казки.
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01.03.2023 19:52 Відповісти
я не був в окупації і це дозволяє мені оцінювати ситуацію без емоцій які в цій справі таки зайві

з чим конкретно Ви не погоджуєтеся з того що я Вам написав ?
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01.03.2023 19:58 Відповісти
Якщо Ви бачите емоції то вони не від того що було а від того що люди пишуть. Таке враження що деяка частина - тінейджери а деяка- під марафоном. Але є і тверезі коменти. Якби їх було більше. А Вам - критичного відношення до любої інформації, наприклад про сотни тисяч убитих орків , про чмобіків , про виснаження і таке інше.
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01.03.2023 20:22 Відповісти
ми вже змінюємо тему та нехай

чим погана інформація про "про сотни тисяч убитих орків" ?
це саме те що і повинно у нас звучати

а те що колони кацапів просуваючись по наші території зазнавали вогневого впливу та втрачали боєздатність то чиста правда і ця деградація боєздатності дуже нам була доречною
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01.03.2023 20:34 Відповісти
Так "це повинно звучати" чи це правда? То в СРСР була всюди брехня а тепер тут все більше.
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01.03.2023 21:00 Відповісти
Під перемогою що розумієте: кордони 22-року а ще краще -14 року. А на ділі погано поки що і мої брати (51 і 60 років) там в такому віці а нам розказують про 2(!) батальона танків і про бригади наступу від МВС (!?) а ще край треба літаки. А як їх може дадуть через рік то про що будуть розказувати, про підводні човни і т . п.?
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01.03.2023 21:25 Відповісти
я попередній свій пост видалив подалі від гріха...

так - все не просто...
але діватись нікуди - не будемо відбиватись самі знаєте чим закінчиться

з літаками ще складніше - занадто вони дорогі - є думки що за ті самі кошти можна отримати більш корисні речі

F-16 - тільки сам літак ~150 лямів - це, наприклад, як 30 хаймарсів
та й ппо не вистачає щоб його парковку прикрити

я думаю там на верхах (не тільки наших) і люди розумніші і інформація у них більша і правдивіша - по великому рахунку ми можемо лише язиками по цокати і по матюкатися.

тримайтеся.
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01.03.2023 21:43 Відповісти
Так.
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01.03.2023 21:46 Відповісти
Тема одна, просто вона широка.
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01.03.2023 21:01 Відповісти
там реально могут второй льох с винном открыть)))4 бтра на 1,8к охраников с калашами это конечно моща,ну еще гранаты непонятно какой системы)
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01.03.2023 14:14 Відповісти
Критичної сили немає, але потреба в триманні там наших бойових частин є. А вони на східному фронті потрібні.
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01.03.2023 14:10 Відповісти
То чому б рашистів там не хаймарснути, зачистити тими нашими військами та після цього їх не відправити на східний фронт, залишивши лише кілька хлопців зі Стінгерами на випадок, якщо у рашистів вистачить дурі прислати літаки з десантниками, щоб влаштувати там літакопад у такому випадку
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01.03.2023 14:16 Відповісти
А я про що?
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01.03.2023 15:02 Відповісти
Там в Приднестровье 500-рублевые на митинги ходят и на плакатах танцуют. За 5000 рублей на работу и нашу доставку какого-то полутяжелого вооружения (лучше всего неуправляемые авиационные ракеты для вертушек низкого калибра), затем запустить их с пикапа по нашей территории, с нашей стороны снять прилет и обвинить кацапский вертолет в нападении. Это как раз тяжелая техника, которая сильно отличается от автоматной очереди. При желании возьмем пару десятков кацапских трупов, оденем в нашу форму и покажем, что кацапский вертолет вероломно напал на наш пограничный пункт, убив "наших" воинов и вот кадры атаки, вот трупы, только надо среди орков отобрать нормальные рожи хотя бы 2-3 штуки, а то всех придется мордой в пол класть, настолько там уроды и ублюдки просто. Вот и казус белле и все. За кем правда, тот и сильнее, кацапы уже замаркированы как лживые подонки, надо это использовать.
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01.03.2023 16:38 Відповісти
Это будет подгон для москальского мида. ЗСУ используют американское оружие для вторжение в суверенную страну и отжимает земли. Смысла 0. Складом боеприпасов все равно ЗСУ не смогут воспользоваться, так зачем так рисковать потоком поставок и международными отношениями ?
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01.03.2023 17:43 Відповісти
з того грьобаного придністров,я даже провокації неможливі, бо вони тільки нам на-руку, буде причина ввести туди війська і обнулити режим тирасполя.
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01.03.2023 14:12 Відповісти
Як нещодавно писав тут один заблудший молдаван шо там служать на 90 відсотків мєсноє, напівп'яне бидло. Але свкових снарядів дуже багато. Не стільки небезпечто те шо вони будуть пуляти по нас, а небезпечно те шо коли ми почнем їх утилізувати то детонуватимуть склади, а це дуже небезпечно.
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01.03.2023 14:13 Відповісти
Если бы не предатели членограи с 95 квартала,туда давно,по базе,парой ракет ******,и тогда угрозы точно не было. Но это не при зебыдлятине ,которая про шашлыки и майские совковые вещало.
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01.03.2023 14:39 Відповісти
ну ты и клоун румыния склона к землетрясениям,какой ипани по складу размером с 20 фут.полей и увидешь что от молдовы останеться,да еще и одессе не хило достанеться.
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01.03.2023 19:17 Відповісти
 
 