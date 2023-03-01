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Новини
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СБУ викрила в Івано-Франківську агітатора за РФ та організаторку "референдуму" з Бердянська

сбу

В Івано-Франківську СБУ викрила чоловіка, який у соцмережах агітував за "русский мир", а також організаторку незаконного "референдуму" з Бердянська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області.

"Мешканець Івано-Франківська агітував у соцмережі за "русский мир". СБУ викрила його під час безпекових заходів щодо об’єктів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні обласного управління СБУ.

СБУ викрила в Івано-Франківську агітатора за РФ та організаторку референдуму з Бердянська 01

За їхньою інформацією, фігурант – колишній радянський військовий, уродженець РФ, в Україні живе від часу проголошення Незалежності. У своїх профілях чоловік поширював дописи на підтримку Володимира Путіна та бойовиків незаконних збройних формувань. Наразі йому загрожує обмеження волі до 5 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Агітував за приєднання до РФ та поширював інформацію про "турботливих" рашистів: СБУ затримала зрадника на Харківщині. ФОТО

"Він обвинувачується за ч. 2 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, в тому числі представників збройних формувань рф та незаконних збройних формувань)", – зазначили в управлінні СБУ.

Також до суду слідчі СБУ передали обвинувальний акт щодо мешканки Бердянська, яка до окупації у своєму місті очолила рух "Мы вместе с Россией". Жінка допомагала окупантам налагоджувати доступ до російського телевізійного мовлення та активно займалася організацією незаконного "референдуму".

СБУ викрила в Івано-Франківську агітатора за РФ та організаторку референдуму з Бердянська 02

"Від імені руху "Мы вместе с Россией" вона взяла участь у форумі, який ухвалив резолюцію за приєднання Запорізької області до складу РФ. А на вулицях Бердянська було розміщено білборди з її фотографією та агітацією за Росію від її імені. Безпосередньо під час псевдореферендуму фігурантка була головою комісії з охорони громадського порядку на одній з т. зв. "виборчих дільниць" Бердянська", – зауважили в СБУ.

Зазначається, що за участю озброєних російських військових жінка ходила по квартирах місцевих жителів та чинила психологічний тиск, примушуючи їх до участі в незаконному голосуванні.

Також читайте: СБУ затримала організаторів псевдореферендуму на Херсонщині, які погрожували катівнями за відмову "голосувати"

СБУ викрила в Івано-Франківську агітатора за РФ та організаторку референдуму з Бердянська 03

Фігурантку обвинувачують за ч. 5 ст. 111-1 – участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території та публічні заклики до проведення таких референдумів. Наразі їй загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: 

агітація (203) Івано-Франківськ (523) референдум (628) росія (65829) СБУ (12912) русский мир (462)


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Топ коментарі
+6
Пардон май френч, але ця новина вже проходила давно, тижнів зо три тому мінімум. Чи так створюється фон безперервної боротьби з підступним ворогом?
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01.03.2023 14:13
+6
Це ще раз доказує шо кацапсина є кацапсина. Скільки б років йому не було. Це падло не захтіло їхати в кацапсячі ***** після розпаду совка, а залишилось жити серед людей і хоче щоб там де він живе була расьєя. Кацапів треба тільки утилізувати!
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01.03.2023 14:26
+5
На гілляку скотиняку!
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01.03.2023 14:20
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Пардон май френч, але ця новина вже проходила давно, тижнів зо три тому мінімум. Чи так створюється фон безперервної боротьби з підступним ворогом?
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01.03.2023 14:13 Відповісти
Обмеження -это даже не посадят. Земрази своих в обиду не дадут.
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01.03.2023 14:15 Відповісти
На Буковині священик УПЦ МП https://risu.ua/na-bukovini-svyashchenik-upc-mp-ne-vidkriv-hram-dlya-pohoronu-zagiblogo-************** не відкрив храм для похорону загиблого воїна
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01.03.2023 14:17 Відповісти
На гілляку скотиняку!
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01.03.2023 14:20 Відповісти
Це ще раз доказує шо кацапсина є кацапсина. Скільки б років йому не було. Це падло не захтіло їхати в кацапсячі ***** після розпаду совка, а залишилось жити серед людей і хоче щоб там де він живе була расьєя. Кацапів треба тільки утилізувати!
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01.03.2023 14:26 Відповісти
А якого хрена ця фіфа в Івано-Франківську??! Валила б нах в "русский мир", було б логічно. А на ЗУ вона тільки для диверсій.
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01.03.2023 14:37 Відповісти
До війни їх у Франківську було більше 10%
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01.03.2023 14:43 Відповісти
Так вона ж з Бердянська!
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01.03.2023 14:58 Відповісти
Вони хотіли "русскава міра" у себе, а коли він приперся одразу посунули на Захід країни і там розповсюджують прорашистську заразу. Цих рашистських посіпак слід безжально знищувати, як скажених псів, якими вони, власне і є.
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01.03.2023 14:45 Відповісти
А, взагалі цікаво, що воно може агітувати за РФ після всього, що вони натворили??
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01.03.2023 15:04 Відповісти
Так усьо па дамашнему, аж ось тобі !!!
Як же вони тепер, на клятій Україні з укропами???
Не заважайте їх прикрому самогубству, за московію …
Судді таких відпускають, вони ж їх рідних не убивали…
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01.03.2023 15:11 Відповісти
Плакат сподобався: *****, що каже "Дам"
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01.03.2023 15:14 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО НЕГРОМАДЯН!!!????
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01.03.2023 15:59 Відповісти
Якщо за сепаратизм (а такі дії є сепаратизмом) будуть каратись позбавленням волі від 5 до 10 років, то це не закінчиться ніколи. Довічне без права амністії, ось тоді нехай попробують агітувати за " козломордый мир".
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01.03.2023 19:25 Відповісти
 
 