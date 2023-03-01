СБУ викрила в Івано-Франківську агітатора за РФ та організаторку "референдуму" з Бердянська

В Івано-Франківську СБУ викрила чоловіка, який у соцмережах агітував за "русский мир", а також організаторку незаконного "референдуму" з Бердянська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області.

"Мешканець Івано-Франківська агітував у соцмережі за "русский мир". СБУ викрила його під час безпекових заходів щодо об’єктів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні обласного управління СБУ.

За їхньою інформацією, фігурант – колишній радянський військовий, уродженець РФ, в Україні живе від часу проголошення Незалежності. У своїх профілях чоловік поширював дописи на підтримку Володимира Путіна та бойовиків незаконних збройних формувань. Наразі йому загрожує обмеження волі до 5 років з конфіскацією майна.

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"Він обвинувачується за ч. 2 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, в тому числі представників збройних формувань рф та незаконних збройних формувань)", – зазначили в управлінні СБУ.

Також до суду слідчі СБУ передали обвинувальний акт щодо мешканки Бердянська, яка до окупації у своєму місті очолила рух "Мы вместе с Россией". Жінка допомагала окупантам налагоджувати доступ до російського телевізійного мовлення та активно займалася організацією незаконного "референдуму".

"Від імені руху "Мы вместе с Россией" вона взяла участь у форумі, який ухвалив резолюцію за приєднання Запорізької області до складу РФ. А на вулицях Бердянська було розміщено білборди з її фотографією та агітацією за Росію від її імені. Безпосередньо під час псевдореферендуму фігурантка була головою комісії з охорони громадського порядку на одній з т. зв. "виборчих дільниць" Бердянська", – зауважили в СБУ.

Зазначається, що за участю озброєних російських військових жінка ходила по квартирах місцевих жителів та чинила психологічний тиск, примушуючи їх до участі в незаконному голосуванні.

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Фігурантку обвинувачують за ч. 5 ст. 111-1 – участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території та публічні заклики до проведення таких референдумів. Наразі їй загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.