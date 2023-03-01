Міноборони показало новий рівень грошового забезпечення військових порівняно з 2022 роком. ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони опублікувало зведені таблиці середнього рівня грошового забезпечення військовослужбовців з березня 2023 року.

Відповідні дані опубліковано на сайті Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таблиці розбито на дві частини: в лівій частині показаний рівень у 2022 році, в правій - у 2023-му.

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Так, стрілець у Сухопутних військах отримував минулого року в тилу трохи більше 40 000 грн, якщо безпосередньо був залучений до бойових дій - 113 000 грн. З березня 2023 року такий військовослужбовець отримає:

20 500 грн, якщо не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань;

50 500 грн, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

120 500 грн, якщо безпосередньо бере участь у бойових діях.

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Бійці в ССО в середньому отримують трохи більше за інших; за ними йдуть десантники, морпіхи, військові гірсько-штурмових підрозділів; замикає трійку особовий склад Сухопутних військ.