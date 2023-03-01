Міноборони показало новий рівень грошового забезпечення військових порівняно з 2022 роком. ІНФОГРАФІКА
Міністерство оборони опублікувало зведені таблиці середнього рівня грошового забезпечення військовослужбовців з березня 2023 року.
Відповідні дані опубліковано на сайті Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таблиці розбито на дві частини: в лівій частині показаний рівень у 2022 році, в правій - у 2023-му.
Так, стрілець у Сухопутних військах отримував минулого року в тилу трохи більше 40 000 грн, якщо безпосередньо був залучений до бойових дій - 113 000 грн. З березня 2023 року такий військовослужбовець отримає:
- 20 500 грн, якщо не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань;
- 50 500 грн, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;
- 120 500 грн, якщо безпосередньо бере участь у бойових діях.
Бійці в ССО в середньому отримують трохи більше за інших; за ними йдуть десантники, морпіхи, військові гірсько-штурмових підрозділів; замикає трійку особовий склад Сухопутних військ.
Топ коментарі
+26 Diesel_Sasha
показати весь коментар01.03.2023 14:36 Посилання
+18 Сергій Шешеня
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+14 Светлана Науменко
показати весь коментар01.03.2023 16:48 Посилання
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Самое время экономить на военных.
підарасівдепутатів можете показати? ****, ТРИ рази збиралися за місяць і перетрудилися!
зелені ушльопки, це визробилисеберазом! заодно і всю країну зробили...
Очень перетрудились воровать и обогащать себя, наживаясь на нищем народе и ВСУ?
Такого абсурда ни в одной армии мира нет...
Максимальная оплата главному сержанту роты должна быть максимум 50-60 тысяч.
С учётом внутриукраинских цен 50-60 тысяч грн в месяц для унтер-офицера, который на всем готовом- это просто бешеные деньги: 10 минимальных гражданских зарплат.
уважаемый Сергей, у Вас поистине государственное мышление: очень оригинальное и креативное решение предложили. Этакое ассиметричное решение. Блеск.
Вы, наверное, закончили факультет прикладной математики в каком-то старом сильном политехе типа Киевского или Харьковского.
Вам надо во власть идти: пора уже умным порядочным людям во все уровни власти входить и поднимать страну.
у Вас творческое системное мышление, плюс критический склад ума и чувство юмора.
До каких пор мэрами известнейших старинных городов Украины будут править какие-то вороватые совки типа полтавского мэра с ордынской фамилией МАМАЙ ?
Ну, неужели Вы не сможете быть современным эффективным мэром Полтавы или Житомира? Конечно же, сможете. Именно таким как Вы и надо поднимать Украину.
Евгений Ройзман вот таким образом выиграл выбору мэра двухмиллионного Екатеринбурга несмотря на бешеную кампанию против него всех админресурсов путинского режима. Москва пиарила и бешено финансировала своего ставленника, но даже в таких условиях, Ройзман выиграл выборы благодаря прямой опоре на людей.
Зрелый возраст не помеха, а наоборот Ваш плюс: пенсионеры в Украине активнее всех ходят на голосование. А ещё очень много людей зрелого возраста из числа ваших ровесников. Также все матери-одиночки голоснут за Вас, ибо на уровне подсознания Вы будете восприниматься ими, как заботливый хороший отец.
Вот так вот и наберете ваши победные 54 %.
Да и какие ваши годы ! По сравнению с самым успешным мэром 2-ух миллионного французского Марселя - Вы совсем ещё молодой кандидат. Марсельский мэр в его совсем уж прадедушкином возрасте 79 лет выиграл в первом же туре выборы, победив 8 кандидатов, которые имели возраст 46-58 лет, были очень известными сенаторами, депутатами парламента, заместителями председателей политических партий и т.п.
Надо действовать: смелость города берёт: не Брюссель же будет поднимать Украину и строить в ней динамичное успешное общество. Главное - это начать и действовать. У меня младший сын в 14 лет самостоятельно провел избирательную компанию и выиграл выборы в депутаты Совета молодежи мэрии Страсбурга.
Есть ли будет желание обменяться идеями, пишите в на почту: [email protected]
Лучшие украинские мужчины
Умирают за всех нас
Меньше чем за тысячу долларов в месяц?
Грошове забезпечення Депутатів Верховної Ради. Які ще отримують його задяки ЗСУ!
в 21 веке интернета использовать 100летний телеграф в войсках, это как использовать конницу Буденного против танков