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Росіяни готуються провести фейкові вибори на окупованій території Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров

николаев,митинг,референдум

Російські окупанти мають намір провести псевдовибори на окупованій території Запорізької області, зокрема, в Мелітополі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ми справді бачимо тенденцію початку підготовки до виборів... І так, як провели фейковий референдум, вони хочуть провести й фейкові вибори", - сказав він на.

За його словами, про це свідчать декілька фактів. По-перше, так званому віцегубернатору Запорізької області Сергію Толмачову, який приїхав із Севастополя, "чітко нарізали завдання щодо виборів".

По-друге, як зазначає Федоров, "одна з колаборанток Галина Катющенко сьогодні обрана центральною виборчою комісією РФ як та, хто буде головою центральної виборчої комісії безпосередньо на тимчасово окупованій Мелітопольщині".

По-третє, звертає увагу мер Мелітополя, на територію тимчасово окупованої Запорізької області вже заявляються представники російських політичних партій - як начебто опозиційних (ЛДПР), так і провладних ("Единая Россия"), "і регулярно вони ведуть цю пропагандистську роботу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни у вересні планують провести "вибори" на окупованій території Луганщини, - ОВА

Автор: 

вибори (6717) Мелітополь (772) окупація (6739) Запорізька область (3695) Федоров Іван (651)


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Понятное дело. Земразям не надо освобождать важные области. Им главное гробить ЗСУ в всранном , никому не нужном лугандоне. Так хозяин ***** велел,за аванс в прошлом году.
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01.03.2023 14:21 Відповісти
"Специалист" не тебе решать что где и когда освобождать !
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01.03.2023 15:12 Відповісти
Якось пофіг що вони там напроводять-ЗСУ все скасує!
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01.03.2023 14:21 Відповісти
 
 