Росіяни готуються провести фейкові вибори на окупованій території Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров

Російські окупанти мають намір провести псевдовибори на окупованій території Запорізької області, зокрема, в Мелітополі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ми справді бачимо тенденцію початку підготовки до виборів... І так, як провели фейковий референдум, вони хочуть провести й фейкові вибори", - сказав він на.

За його словами, про це свідчать декілька фактів. По-перше, так званому віцегубернатору Запорізької області Сергію Толмачову, який приїхав із Севастополя, "чітко нарізали завдання щодо виборів".

По-друге, як зазначає Федоров, "одна з колаборанток Галина Катющенко сьогодні обрана центральною виборчою комісією РФ як та, хто буде головою центральної виборчої комісії безпосередньо на тимчасово окупованій Мелітопольщині".

По-третє, звертає увагу мер Мелітополя, на територію тимчасово окупованої Запорізької області вже заявляються представники російських політичних партій - як начебто опозиційних (ЛДПР), так і провладних ("Единая Россия"), "і регулярно вони ведуть цю пропагандистську роботу".

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