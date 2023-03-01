СБУ оголосила підозру в держзраді екскерівнику поліції Вінниччини Шевцову: готував для ФСБ "план" терактів в Україні. ФОТОрепортаж

Поплічником ворога є колишній очільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та набув громадянства Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.



Шевцов за власної ініціативи сприяв спецслужбі РФ у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.



Свої "рекомендації" щодо розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі він також передавав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу Володимиру Сівковичу.



Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий "План щодо проведення диверсійної роботи на території України".



Куратором цього "проєкту" було призначено співробітника 5-ї служби ФСБ Косенка М.Ю.



Цей "документ" передбачав проведення агресором серії вибухів на об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави.

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Відповідно до розробленого "сценарію" після терактів мали відбутись показові затримання "винних" та публічно пролунати сфабриковані звинувачення у їх причетності до руху опору.



Усе це планували широко оприлюднювати в інформпросторі через основні рупори кремля та підконтрольні Телеграм-канали.



Таким чином москва планувала дискредитувати Україну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупацію частини території нашої держави.



Наразі співробітники СБУ поетапно задокументували злочини Шевцова і встановили коло осіб, залучених ним до протиправної діяльності.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).













