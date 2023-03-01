СБУ оголосила підозру в держзраді екскерівнику поліції Вінниччини Шевцову: готував для ФСБ "план" терактів в Україні. ФОТОрепортаж
Поплічником ворога є колишній очільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та набув громадянства Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
Шевцов за власної ініціативи сприяв спецслужбі РФ у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.
Свої "рекомендації" щодо розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі він також передавав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу Володимиру Сівковичу.
Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий "План щодо проведення диверсійної роботи на території України".
Куратором цього "проєкту" було призначено співробітника 5-ї служби ФСБ Косенка М.Ю.
Цей "документ" передбачав проведення агресором серії вибухів на об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави.
Відповідно до розробленого "сценарію" після терактів мали відбутись показові затримання "винних" та публічно пролунати сфабриковані звинувачення у їх причетності до руху опору.
Усе це планували широко оприлюднювати в інформпросторі через основні рупори кремля та підконтрольні Телеграм-канали.
Таким чином москва планувала дискредитувати Україну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупацію частини території нашої держави.
Наразі співробітники СБУ поетапно задокументували злочини Шевцова і встановили коло осіб, залучених ним до протиправної діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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"... Как писало РБК-Украина, https://www.rbc.ua/rus/news/vstupil-silu-zakon-zelenskogo-sudebnoy-reforme-1573031732.html закон Зеленского о судебной реформе , которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в четверг, 7 ноября 2019 года, вступил в силу ..."
В органах внутрішніх справ з грудня 1998 року. Працював на оперативних та керівних посадах в УБОЗ УМВС України в м. Севастополі. Під час загальновідомих подій весни 2014 року в Автономній Республіці Крим Антон Валерійович добровільно вступив до роти патрульної служби міліції особливого призначення «Луганськ - 1».
З листопада 2015 року до 28 січня 2016 року Антон Шевцов працював начальником Чернігівського відділу поліції.
https://www.vinnitsa.info/ ВИННИЦА.info , фото відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Вінницькій області.
А призначали його ставленики авакова. І лише небайдужі вінничани підняли бучу і стали вимагати рослідування його діяльності.
Нагадаємо, поліцію Вінниччини у 2016 році очолював Антон Шевцов, якого https://vinbazar.com/news/nshe/priznachili-novogo-nachalnika-politsiyi-u-vinnitskoyi-oblasti призначили в лютому. До нового очільника відразу виникло чимало питання, як вихідця з окупованого Сімферополя. Його дружину https://vinbazar.com/news/nshe/druzhina-glavi-natspolitsiyi-vinnichchini-separatistka-foto підозрювали у проросійських поглядах. Після публікації відео, де поліцейський крокує на параді до 9 травня у Криму, СБУ https://vinbazar.com/news/nshe/sbu-za-shcho-shevtsovu-shiyut-derzhavnu-zradu-video розпочало розслідування.
У березні 2016 року Шевцова https://vinbazar.com/news/nshe/skandalnogo-eks-nachalnika-politsiyi-vinnichchini-shvetsova затримали під час спроби виїхати з України. У Вінниці суд не зміг обрати йому https://vinbazar.com/news/nshe/shevtsov-priishov-do-sudu-iz-5-advokatami-ta-rozpoviv-chimalo-tsikavogo-fotovideo запобіжний захід . У травні того ж року стало https://vinbazar.com/news/nshe/kolishnogo-nachalnika-politsiyi-vinnichchini-antona-shevtsova-yakogo-zvinuvachuvali відомо , що слідство не змогло довести провину колишнього керівника обласного управління поліції Вінниччини, якого звинувачували в державній зраді.
Шевцов втік до Криму, де мешкає у Севастополі. Зрадник отримав громадянство РФ.
Це я цитую "Вінницький базар"
А тепер питання до СБУ, що впроваджує звинувачення шевцова у державній зраді: хто ті люди, що допомогли уникнути шевцову вироку суду ще у 2016 році. Чи вони понесуть покарання як посібники ворогів? Чи може серед них є і сьогодняшні розслідувачі?
по-друге: давно помер від горілки, я його особисто не бачив
Гетманцев з ними працював, може поділитися враженнями….
Тоді не дивно, чому одразу з 2020 року економічний розвиток країни припинився і в країну перестали зовсім надходити інвестиціі ....Які чудові "кадри" у нас з'явилися після 2019 року, браво...
У 1951 році по справі Абакумова арештували його зама Пітовранова (по розвідці). у 1952 році з Лубянки він написав Сталіну проект боротьби з сіонізмом в СРСР. Погодили випустили, повернувся в контрозвідку. Методи ідентичні. В 1965 році всю контрозвідку розігнали по справі Носенка. Але його в 1967 році взяв під крило старий знакомец Андропов і став, разом з Б. Івановим, тіньовою розвідкою Андропова. Ввід військ в Афганістан, це їх лебедина пісня. Теперішній так званий дисидент генерал Івашов тоді "шикував" ряди військових від Устинова, будучи першим помічником. Але обпеклися славно. Тепер знову захотіли "павтаріть".