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Новини Війна
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Виведення військ РФ з Придністров’я залежить від успіхів ЗСУ у війні з Росією, - посол Молдови Ківерь

окупанти

Придністровський конфлікт має бути вирішено шляхом переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь.

"Росія взяла на себе політичні зобов'язання вивести свої війська. Звичайно, вони не були виконані", - сказав дипломат.

Придністровський конфлікт має бути вирішено шляхом переговорів, додав Ківерь.

"Наразі це більше політичні декларації та бажання привернути увагу до ситуації в регіоні, яка є не зовсім спокійною", - зазначив посол.

А от яким чином буде вирішено це питання, значною мірою залежить від успіхів України на полі бою, впевнений він.

"Завдяки мужності України ми можемо сподіватися, що цей процес піде досить швидко в найближчому майбутньому", - підсумував Ківерь.

Також читайте: У Придністров’ї немає критичної сили, яка здатна відкрити другий фронт, - ОК "Південь"

Автор: 

Молдова (2086) посол (1108) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+17
Так может и вам пора сделать для этого хоть что нибудь?, или как грузины скажете"когда Украина победит мы подмажемся"?
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01.03.2023 14:51
+12
МАТІР БОЖА,кожний за нашими дітьми, за нашими сльозами хочуть заїхати в рай Божий. А спробувати самотужки. Зараз на часі.

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01.03.2023 14:59
+7
Пока ЗСУ победи рашку то рашисты в Молдове переворот проведут и поставят своего гауляйтера, который пригласит ввести росийские вайска
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01.03.2023 14:50
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Пока ЗСУ победи рашку то рашисты в Молдове переворот проведут и поставят своего гауляйтера, который пригласит ввести росийские вайска
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01.03.2023 14:50 Відповісти
Так может и вам пора сделать для этого хоть что нибудь?, или как грузины скажете"когда Украина победит мы подмажемся"?
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01.03.2023 14:51 Відповісти
А не через Украину ли приехал Гиркин на танке в 1992 году защищать Приднестровье?
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01.03.2023 15:41 Відповісти
Согласен. А ещё мы молчали и мило улыбались в 2008г. Пока кацапы бомбили Грузию,за что лично мне очень стыдно. Но когда на территории твоей страны есть такая клоака как приднестровье, и есть подходящий момент. То нужно использовать это по максимуму, а не надеяться что "когда" и "авось" Украина победит, то мы подмажемся. Кстати с грузией та же история
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01.03.2023 15:52 Відповісти
А чи не під схожим на твій, прапором, бойовики з автоматами пробували оголосить Буджак приєднаним до"Великої Молдови"? Попи з корогвами, автоматники... Я до цих пір пам"ятаю, як один з них російською мовою з молдовським акцентом пояснював мені в автобусі (роздивлячись документи) що "Это теперь молдавская земля! И вам, русским, не надо нам мешать! Мы с Украиной сами разберёмся!" (Я тоді ще служив у Росії і приїжджав у відрядження в Болград) Адже якби не це - Кравчук-би не допустив росіян туди Саме загроза військового конфлукту у Буджаку його це зробить змусила Але він і тоді розумно себе повів - не погодився на участь наших військ у конфлікті А Єльцин навіть прямо йому пропонував забрать Придністров"я собі!
Так що "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався", варто понюхать власний зад - може, він смердить сильніше?"
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01.03.2023 16:29 Відповісти
А у Молдови є мирний план??? То, шо армії немає це не секрет))
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01.03.2023 14:57 Відповісти
там и у кацапских сепаров ни брони,ничего тяжелого нет,разве что под 2 к тушек местных проспиртованых у которых по 3-4 паспорта.
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01.03.2023 15:02 Відповісти
На чужом драку прямо в рай.
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01.03.2023 14:58 Відповісти
МАТІР БОЖА,кожний за нашими дітьми, за нашими сльозами хочуть заїхати в рай Божий. А спробувати самотужки. Зараз на часі.

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01.03.2023 14:59 Відповісти
Хоть для приличия попросите что нибудь у НАТО, попросите официальной помощи ВСУ на вашей территории, обратитесь к ближайшим соседям(кстати членам нато". Ну и может сами ещё чего придумаете
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01.03.2023 15:06 Відповісти
Суки, додати нічого. Проливайте свою кров, українці, а коли заборете гніду, тоді ми тоже домажемся до вашої перемоги. А на йух ви такі красиві нам треба, цікаво? Грузія, хоч і не є дружньою для нас країною, але принаймні має достатньо грузинів, які не згодні з відверто раша-підстилковою політикою своєї держави, і допомагають Україні в боротьбі і тут, і у себе, і навіть проливають свою кров за нас. А молдавани шо?
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01.03.2023 15:09 Відповісти
Жим-жим! Пук-пук ! Нехай чекають !
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01.03.2023 15:14 Відповісти
прорашистська влада Грузії ,теж хоче в'їхати в ЄС разом з Україною.підтримуючи рашиста.
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01.03.2023 15:23 Відповісти
нагадує білорусію..ждуни
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01.03.2023 15:39 Відповісти
Видео - https://youtu.be/zX-I1TbtY6Y?t=296 Алексей Гончаренко
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01.03.2023 15:57 Відповісти
усі хочуть на спині України виїхати
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01.03.2023 16:02 Відповісти
короче, Молдова не дала дозвіл на військову операцію України в Придністров'ї

самі не можуть і іншим не дають

обоссалися

а там стільки знаряддя та БК зберігається ...
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01.03.2023 16:42 Відповісти
Раз молдаване побаиваются алканавтов пмр ,то пускай по примеру белоруссов, сформируют из добровольцев подразделение в состве ВСУ, поднаберутся боевого опыта,а опосля,возможно, и смелости наберуться..
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01.03.2023 18:00 Відповісти
Залежить від згоди парламенту Молдови.
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01.03.2023 18:02 Відповісти
Шо? Молдавани не тупіть, не дозволяйте добриво вивозити, головне глибоко не прикопувати і отримаєте шикарні врожаї.
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01.03.2023 21:04 Відповісти
Тотальная блокада, при политической воле Молдовы и Украины, и территориальная целостность Молдовы восстановится за месяц-два.
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02.03.2023 02:07 Відповісти
Правительство Моловы не на что не способные терпилы.
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02.03.2023 15:12 Відповісти
 
 