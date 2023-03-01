Виведення військ РФ з Придністров’я залежить від успіхів ЗСУ у війні з Росією, - посол Молдови Ківерь

Придністровський конфлікт має бути вирішено шляхом переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь.

"Росія взяла на себе політичні зобов'язання вивести свої війська. Звичайно, вони не були виконані", - сказав дипломат.

Придністровський конфлікт має бути вирішено шляхом переговорів, додав Ківерь.

"Наразі це більше політичні декларації та бажання привернути увагу до ситуації в регіоні, яка є не зовсім спокійною", - зазначив посол.

А от яким чином буде вирішено це питання, значною мірою залежить від успіхів України на полі бою, впевнений він.

"Завдяки мужності України ми можемо сподіватися, що цей процес піде досить швидко в найближчому майбутньому", - підсумував Ківерь.

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