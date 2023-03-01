Втрати РФ в Україні - рекордні після Другої світової, - американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень. ІНФОГРАФІКА
Втрати Росії у війні проти України перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року - після закінчення Другої світової.
Про це йдеться в доповіді американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За оцінкою експертів, загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ця цифра включає російську армію, найманців різних ПВК, зокрема і "Вагнера", бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР".
Зазначається, що найбільших втрат після закінчення Другої світової війни Радянський Союз зазнав у Афганістані - 14-16 тисяч. У Чечні російські втрати коливаються від 12 до 25 тисяч. З 2014 року і до повномасштабного вторгнення на Донбасі загинуло близько 6-7 тисяч російських військових.
Крім того, аналітики підкреслюють, що темп втрат РФ в Україні значно перевищує темпи втрат у попередніх конфліктах. Так, Росія протягом першого року повномасштабної війни в Україні втрачала в середньому від 5 до 5,8 тисяч військових на місяць.
Для порівняння: у Чечні ця цифра коливалася від 95 до 185 солдатів, а в Афганістані - від 130 до 145 солдатів на місяць.
CSIS зазначає, що один з ключових прорахунків Росії - це підтримка населення. Москва вважала, що українці не підтримуватимуть теперішню владу та президента Володимира Зеленського.
Своєю чергою успіх Україні пов'язаний з військовими інноваціями, зокрема з використанням дронів, сучасних систем зв'язку та зброї, а також даних, отриманих від цивільних.
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Но в статье большая ошибка есть: почему-то потери в Афганистане и в Чечне берут по официальным цифрам. Ну тогда и потери кацапов надо тоже брать по официальным цифрам. Если Афган более-менее близок, то в Чечне потери могли быть в разы выше. И кацапам плевать на это было.
Уж точно не жду окончания войны из-за якобы высоких потерь у кацапов. Там должно быть свыше 10 млн человек, чтобы на что-то повлияло. И это будет лишь тогда, когда кацапы потеряют технику и будут вынуждены воевать с 1 винтовкой на 5 человек. Это реально, если уничтожить их военное производство либо лишить их нефтегазового дохода.
вбивати , бо вони ідуть вбивати нас та наших дітей 😡