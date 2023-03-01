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Новини Війна
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Втрати РФ в Україні - рекордні після Другої світової, - американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Втрати Росії у війні проти України перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року - після закінчення Другої світової.

Про це йдеться в доповіді американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За оцінкою експертів, загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ця цифра включає російську армію, найманців різних ПВК, зокрема і "Вагнера", бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР".

Дивіться: ЗСУ ліквідували російського підполковника Щербака, - блогер. ФОТО

Зазначається, що найбільших втрат після закінчення Другої світової війни Радянський Союз зазнав у Афганістані - 14-16 тисяч. У Чечні російські втрати коливаються від 12 до 25 тисяч. З 2014 року і до повномасштабного вторгнення на Донбасі загинуло близько 6-7 тисяч російських військових.

Крім того, аналітики підкреслюють, що темп втрат РФ в Україні значно перевищує темпи втрат у попередніх конфліктах. Так, Росія протягом першого року повномасштабної війни в Україні втрачала в середньому від 5 до 5,8 тисяч військових на місяць.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 890 осіб (+650 за добу), 3395 танків, 2393 артсистеми, 6638 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Для порівняння: у Чечні ця цифра коливалася від 95 до 185 солдатів, а в Афганістані - від 130 до 145 солдатів на місяць.

CSIS зазначає, що один з ключових прорахунків Росії - це підтримка населення. Москва вважала, що українці не підтримуватимуть теперішню владу та президента Володимира Зеленського.

Своєю чергою успіх Україні пов'язаний з військовими інноваціями, зокрема з використанням дронів, сучасних систем зв'язку та зброї, а також даних, отриманих від цивільних.

Втрати РФ в Україні - рекордні після Другої світової, - американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень 01

Автор: 

армія рф (17713) ліквідація (4040) втрати (4433)


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Топ коментарі
+33
Громадяни України воюють не за владу і не за підтримку Земленьского, а за свою землю та вільну країну. ✊
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01.03.2023 15:25
+16
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01.03.2023 15:34
+15
"баби еще нарожают...."!!! А у нас гинуть кращі!
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01.03.2023 15:24
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"баби еще нарожают...."!!! А у нас гинуть кращі!
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01.03.2023 15:24 Відповісти
Які ще "баби єщє нарожают"? Ви демографіку росії бачили? Це в часи Другої світової у них були шанси після війни відновитися, і то одразу після закінчення війни у них там така демографічна криза була що ******** рашці і не снилася. Зараз на парашці старіння нації, власне як і в Україні. І так кожного року помирало більше ніж народжувалося, а після війни буде ще гірше. Бо у нас можна очікувати економічний розвиток, приплив інвесторів, покращення рівня життя, а у них буде нова Холодна війна з Америкою
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01.03.2023 16:28 Відповісти
Громадяни України воюють не за владу і не за підтримку Земленьского, а за свою землю та вільну країну. ✊
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01.03.2023 15:25 Відповісти
На жаль за спинами захисників України заховались мерзотники і вони нам кожен день локшину вішають від імені держави
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01.03.2023 15:38 Відповісти
Так, монополия на новини , пропаганда та спектакль для масс, важко розібратися хто кому Рабинович, і якім чином з'являється герої Жека, Котлета, Бездупла
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01.03.2023 15:58 Відповісти
Мяса им не жалко. Тем более пока ещё есть мясо которое идёт добровольно, надеясь на машину, шубу, ну или хоть пельмени
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01.03.2023 15:30 Відповісти
Та кацапам насрати на втрати. Може кілька мільонів дохлих кацапів щось там зрушить, але навряд. Вони будуть м'ясо кидати до останнього кацапа.
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01.03.2023 15:32 Відповісти
очень, очень сильно занижены данные - особенно Корея и Вьетнам, возможно в десятки раз занижены, учитывая степень вовлечённости совка в эти войны. Иногда кажется что наивные западные эксперты, статистику брали из газеты "правда" .
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01.03.2023 15:32 Відповісти
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01.03.2023 15:34 Відповісти
А ведь куда безопаснее собраться и штурмануть Кремль. Но дебильным ванькам и близко такая мысль в пустой череп не приходит.
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01.03.2023 15:37 Відповісти
От якось навіть у 1917 якось дойшло до них, хоча тоді більшість ваньок навіть читати і писати не вміли (хіба тоді не кремль, а зимовий був)... А в 2022-2023 і інет є, а доперти не можуть...
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01.03.2023 15:47 Відповісти
Там українці були! "Застрільником" Лютневої революції був Волинський полк!
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01.03.2023 16:11 Відповісти
Я про жовтневу, там якраз були балтійські матроси...
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01.03.2023 16:15 Відповісти
Directed by Robert B. Weide
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01.03.2023 15:38 Відповісти
Без подготовки - не упакованными в черные мешки.
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01.03.2023 16:27 Відповісти
Це ще з урахуванням того,що цифри занижені мінімум в 2 рази.
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01.03.2023 15:35 Відповісти
Цифры страшные. Но если имперские головы тупые и не понимает, что им из за скотского поведения и хамства вне России не рады, то такие головы человечеству не нужны. Рубите их нахрен.
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01.03.2023 15:36 Відповісти
Хароший маскаль дохлий.
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01.03.2023 15:37 Відповісти
Втрати в Афганістани занижені втрічи
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01.03.2023 15:37 Відповісти
Навіть якщо втрати в Афгані та Чечні занижені втричі, то все одно виходить загиблих кацапів за минулий рік більше, ніж за всі війни разом після Другої Світової
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01.03.2023 16:10 Відповісти
В табличці пише 60-70 тисяч загиблих. А в статті написали набагато більше, ну от нащо маніпулювати? І доречі це всього лиш 0,04% від всього населення рашандії. Так що це війна економік, а не населення, в кого більше ресурсів і грошей той і переможе.
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01.03.2023 15:46 Відповісти
Якраз ви маніпулюєте. В статті йдеться про загальні втрати, вбитими і пораненими, 200-250 тисяч. А в табличці йдеться лише про вбитих.
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01.03.2023 16:11 Відповісти
КУЛЬТ СМЕРТИ В РАШЕ ЗА ПУ ЗА АБСТРАКТНУЮ ИДЕЮ ГЕГЕМОНИИ ЗА ГОНОР ЖИЗНИ В ДЕРЬМЕ СДОХНУТ ВСЕ ВСЕХ ТЯНУТ В ДЕРЬМО
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01.03.2023 15:50 Відповісти
вперше за історію існування москалів у них зявилася національна ідея і ціль. Це перетнути межу втрат першої світової і йти у напрямку втрат другої світової
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01.03.2023 16:05 Відповісти
За 4 місяці фінської віни СССР втратив 150 тис. убитими, 350 тис. загальними втратами, 3500 танків і 500 літаків. Тобто фінська війна була у 5-10 разів більш інтенсивною, ніж українська.
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01.03.2023 16:10 Відповісти
Ну по танкам ми майже догнали, літаки тоді і самі падали більше, а от втрати в 350 тис це ще від морозу, і невідомо від чого більше.
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01.03.2023 16:28 Відповісти
Притом совок имел на тот год серьезный потенциал, если сравнить даже его население и население США на тот момент. И сразу пошел на мир, пускай и захватив часть территории, а если бы финам англичане и другие оказали бы помощи, то еще бы и отказался от всех завоеваний.

Но в статье большая ошибка есть: почему-то потери в Афганистане и в Чечне берут по официальным цифрам. Ну тогда и потери кацапов надо тоже брать по официальным цифрам. Если Афган более-менее близок, то в Чечне потери могли быть в разы выше. И кацапам плевать на это было.

Уж точно не жду окончания войны из-за якобы высоких потерь у кацапов. Там должно быть свыше 10 млн человек, чтобы на что-то повлияло. И это будет лишь тогда, когда кацапы потеряют технику и будут вынуждены воевать с 1 винтовкой на 5 человек. Это реально, если уничтожить их военное производство либо лишить их нефтегазового дохода.
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01.03.2023 16:32 Відповісти
Всіх кацапів , які прийдуть на нашу святу землю портібно безжалісно
вбивати , бо вони ідуть вбивати нас та наших дітей 😡
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01.03.2023 16:25 Відповісти
Перехвати ,пабліки,різні підрахунки включаючи самої русні і т.д дані фігурують приблизно в 900 000 тис,це і поранені і вбиті і чвк і росгвардія ,поліція,армія,інші підроздіои.На скульки ці дані реальні важко сказати .Але дані в розрізі 350-500 тис це реальність
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01.03.2023 17:43 Відповісти
 
 