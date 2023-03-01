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Новини
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Росія може припинити продавати Європі енергоресурси, щоб покарати її за підтримку України, - розвідка Латвії

дружба,нафта,німеччина

Росія може вирішити повністю припинити постачання будь-яких енергоресурсів до країн Європи, натомість переорієнтувавшись на Китай, Індію та країни Африки й Латинської Америки.

Такої думки дотримується латвійське Бюро захисту конституції (SAB), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

За оцінкою Бюро, Москва може піти на це, щоб "покарати" країни Європи за підтримку України.

Вже зараз Росія переорієнтується на співробітництво з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Надалі вона планує використати антизахідні настрої в цих регіонах для створення загальних протизахідних коаліцій.

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З найбільшою імовірністю Росія вдасться до енергетичного шантажу, якщо запаси енергоносіїв у країнах Європи будуть майже вичерпані.

Росія особливо покладається на Китай та Індію як на потенційні ринки збуту свого експорту, водночас сприйнятливі до російської антизахідної пропаганди.

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Такий сценарій, вважає SAB, потрібен Росії, щоб адаптувати її політику до нових геополітичних умов на кшталт того, як у Кремлі ці умови розуміють. Новий підхід відображений у концепції зовнішньої політики РФ, яка була сформована 2022 року і передбачає максимальну відмову від взаємодії із Заходом.

Латвійська розвідка вважає, що Росія "майже напевно" застосує цей підхід уже влітку 2023 року на запланованому в Санкт-Петербурзі форумі Росія-Африка.

Автор: 

газ (10481) Європа (1872) Латвія (1360) нафта (5570) розвідка (3877) росія (65829) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+15
Кацапи , задувайте свої енергоресурси в свої дупи , бо Європа виживе
без вашого лайна 🙁
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01.03.2023 16:01
+12
Нас устраивает только один позитивный момент это захват вежливыми желтыми людьми Транссибирской магистрали.
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01.03.2023 16:05
+10
Москалі - майстри стріляти собі в член.
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01.03.2023 16:06
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ну ниче себе какие быстрые умозаключения,еще и в такой день 1 марта
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01.03.2023 16:00 Відповісти
Было запланировано на 1 апреля, но ошиблись датой.
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01.03.2023 16:15 Відповісти
Кацапи , задувайте свої енергоресурси в свої дупи , бо Європа виживе
без вашого лайна 🙁
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01.03.2023 16:01 Відповісти
Вопрос не в выживании, а в том, что делать Италии и Германии, которые отказались от атома. У них огромное количество фабрик и повышение цен на газ и нефть негативно скажется на конечной цене товара, что еще больше усложнит конкуренцию с Азией.
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01.03.2023 17:07 Відповісти
запускать атом и искать альтернативу - газ из Туниса для Италии и Норвегии для Германии как вариант, ну и СПГ из США никто не отменял
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01.03.2023 17:26 Відповісти
Атом мимо к сожалению, потому что они *******. А все эти варианты уже задействованы, но все это на 20-30% дороже, что сразу скажется буквально на всем. На марже за продукт, на количестве рабочих мест, на зарплатах, а значит и на налогах. И самое главное - старая ЕС сильно помогает деньгами новой ЕС. У нас например если память не изменяет в 20 году эта помощь была в районе 40% от бюджета страны. Думается мне, что теперь помощь уменьшится. Короче это принцип домино и будем честны, Германии такое нафиг не упало, я вас уверяю, Берлин молится на скорейшее окончание войны ради перезапуска торговли с москалями.
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01.03.2023 17:47 Відповісти
москальщину надо развалить, чтобы потом брать все бесплатно в качестве репараций, а потом программа: нефть в обмен на продовольствие в виде крупы и муки 3-сорта ))
на 20-30% не может быть, ибо пока рашке поставили границу - т.е. по нижней цене гей-ропа и покупает газ и нефть с других направлений либо в рашке, если те борзеют - это очень мудрое решение )) а цена эта - по себесу добычи в рф, но в рашке добывать нефть сложнее и дороже, чем у Саудитов или Америкосов. Во всяком случае СПГ газ у них сейчас дешевле трудопроводного ))
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01.03.2023 19:10 Відповісти
Прям так, как в 91 не получится, русаки сейчас вышли на первое место по производству продовольствия, а Украина на втором месте.
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01.03.2023 20:07 Відповісти
ваще не факт, если по зерну и то с учетом того, что ******** в Украине. А по мясу - как возили из Латинской Америки говядину - так и возят. В магазинах картошка из Израиля )) Помидоры из Марокко и Азербайджана. Молоко на 90% из сухого, которое завозят из-за бугра ))) А самое интересное, что всякие-там подкормки для курей, коров - так же заграничные .. хз как так происходит у ваты ...
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01.03.2023 21:20 Відповісти
Вы меня иногда поражаете своими диванными экспертизами
во-первых о налогах чем больше все дорожает тем больше налогов собирает государства что и подтвердилось в 2022
с рабочими местами да все не так хорошо как хотелось из-за нехватки квалифицированых рабочих поэтому много вакансий
на счет подорожаний да есть но это никак не отразилось в общем
товары как покупали так и покупают зарплаты поднимают а мало имущим помогают
и Берлин не на что не молится а перестраивает энергетическую инфраструктуру и почти перестроил по этому не покупает у парашки энергоресурсы от слова совсем
а вот на счет затрат на восточную Европу я бы пересмотрел и задумался стоит ли игра свеч после всех заявлений в сторону германии
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01.03.2023 22:18 Відповісти
Это не диванные экспертизами, это обычный факт.

Давайте на примере BASF и BMW. Если не *******, они сьедут почти целиком к 25 году. Под миллион рабочих мест будут потеряны. Люди потеряют работу и не факт, что найдут такую же хорошую. Значит они начнут экономить. Тратить меньше денег на основные продукты, плюс перестанут покупать излишества. Это прямое снижение торговли, а значит и налогов. А ваше "чем больше все дорожает тем больше налогов собирает государства" даже лень коментировать )
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01.03.2023 22:38 Відповісти
Дорогой мой друг вы знакомы вообще с концерном BASF его историей если его перевозить понадобиться годы также и BMW это престиж который субсидируется государством поэтому некто никуда не будет переезжать
не смешите меня пожалуйста
вы как я вижу не знакомы с внутренней кухней германии у нас нехватка рабочей силы и если кто-то куда-то и переедут это не страшно
это хорошо что лень и лень головой подумать, если вы брали 19% с 100€ это 19€ а если вы берете 19% с 200€ это скорей всего 38€
посмотри отчет министерства финансов Германии за 2022 не поленись. И как раз этот переизбыток пойдет на субсидию энергии как частникам так и фирмам
и не забываем про альтернативные источники энергии я раньше думал что это все ерунда а сейчас понимаю что это тема будущего и только чтобы развиваться это направление нам нахватает 200000 рабочих это тебе про безработицу.
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02.03.2023 12:45 Відповісти
И я не замечаю что кто-то меньше тратит
если мне надо горючее я его покупаю раньше 1,10 было 2,40 сейчас по1,70 но количество не меняется также с едой и бытовой техникой
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02.03.2023 12:53 Відповісти
Ворог, який де факто, веде проти вас холодну війну, може не продати вам енергоресурси? Та невже? Інфантільні рожеві поні, нічому їх життя не вчить.
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01.03.2023 16:05 Відповісти
Нас устраивает только один позитивный момент это захват вежливыми желтыми людьми Транссибирской магистрали.
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01.03.2023 16:05 Відповісти
пусть хунвейбины идут вслед кацапскому кораблю...
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01.03.2023 17:25 Відповісти
Москалі - майстри стріляти собі в член.
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01.03.2023 16:06 Відповісти
Не в член, а в голову!
Тим більше, що в тій частині у них нічогісінько немає!)
Якщо серйозно, то подивіться рівні економік цивілізованого світу і цих "тигрів". Навіть не рівні, а структуру. І зробіть висновки, хто від кого реально залежить.

P.S. А член вони собі вже давно відстрелили.
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01.03.2023 16:25 Відповісти
Примітивні створіння здатні розмножуватися навіть при видаленні голови, тому краще - в член.
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01.03.2023 17:16 Відповісти
Это хорошо, значит не будет средств на войну.
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01.03.2023 16:06 Відповісти
Куплю билет и назло кондуктору пойду пешком.
Цимес в том, что Европа была идеальным клиентом, платили в срок, платили валютой, потребляли много. А Латинская Америка, Африка, эти ребята будут все делать в кредит, плюс выбивать хорошие скидки. Свежи в памяти эпизоды когда рашка списывала миллиардные долги странам Африки. Тут будет тоже самое, сперва наберут кредитов, а потом рашка хочешь не хочешь спишет долги. Да о чем говорить, если даже Турция не гнушается выпрашивать у кацапов отсрочки и скидки. Китай и Индия не сожрут все, у них есть и свои поставщики, тем более кацапская нефть специфична.
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01.03.2023 16:10 Відповісти
Венгрии можно не беспокоится, она может Европу иметь в угоду Кремлю без проблем, так как через Украину приспокойно качают энергоресурсы для Венгрии и нет даже никаких попыток это изменить
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01.03.2023 16:11 Відповісти
Мінуси будуть?
Дійсно кажуть, що ніхто не накладе санкції на рабсію краще, ніж вона сама...
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01.03.2023 16:14 Відповісти
Только мне кажется, что латыши задержались с выводами как минимум на пол-года?
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01.03.2023 16:19 Відповісти
что говорит ваша еврейская разведка...?
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01.03.2023 17:27 Відповісти
Ну так, тут є резон!
Російській підерації треба встигнути якумога більше продати енергоресурсів китаю, поки він сам їх не забрав...
Цигель-цигель, убогі п*дори, - п*здець крадеться незамєтно...)))
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01.03.2023 16:39 Відповісти
Ну совок свого часу теж "обійшовся" без західних труб великого діаметру ; правда ні совка , ні труб вже тих "імпортозаміщених" , виявилися таким же лайном як і совок (( так що нехай продають Китаю та Індії по десять долярів за тисячу кубів
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01.03.2023 16:55 Відповісти
Даешь нефть в Венесуэллу,ура,товарищи
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01.03.2023 17:27 Відповісти
Гг
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01.03.2023 20:13 Відповісти
Москалі, ну здивуйте нас чимсь таким кумедним!
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01.03.2023 20:31 Відповісти
браво. так держать *****.
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01.03.2023 21:22 Відповісти
Ну так начнут останавливать теневые такера и конфисковывать сырьё. Посмотрим, сколько тогда ввп наторгует
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01.03.2023 22:06 Відповісти
 
 