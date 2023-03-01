Росія може припинити продавати Європі енергоресурси, щоб покарати її за підтримку України, - розвідка Латвії
Росія може вирішити повністю припинити постачання будь-яких енергоресурсів до країн Європи, натомість переорієнтувавшись на Китай, Індію та країни Африки й Латинської Америки.
Такої думки дотримується латвійське Бюро захисту конституції (SAB), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
За оцінкою Бюро, Москва може піти на це, щоб "покарати" країни Європи за підтримку України.
Вже зараз Росія переорієнтується на співробітництво з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Надалі вона планує використати антизахідні настрої в цих регіонах для створення загальних протизахідних коаліцій.
З найбільшою імовірністю Росія вдасться до енергетичного шантажу, якщо запаси енергоносіїв у країнах Європи будуть майже вичерпані.
Росія особливо покладається на Китай та Індію як на потенційні ринки збуту свого експорту, водночас сприйнятливі до російської антизахідної пропаганди.
Такий сценарій, вважає SAB, потрібен Росії, щоб адаптувати її політику до нових геополітичних умов на кшталт того, як у Кремлі ці умови розуміють. Новий підхід відображений у концепції зовнішньої політики РФ, яка була сформована 2022 року і передбачає максимальну відмову від взаємодії із Заходом.
Латвійська розвідка вважає, що Росія "майже напевно" застосує цей підхід уже влітку 2023 року на запланованому в Санкт-Петербурзі форумі Росія-Африка.
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без вашого лайна 🙁
на 20-30% не может быть, ибо пока рашке поставили границу - т.е. по нижней цене гей-ропа и покупает газ и нефть с других направлений либо в рашке, если те борзеют - это очень мудрое решение )) а цена эта - по себесу добычи в рф, но в рашке добывать нефть сложнее и дороже, чем у Саудитов или Америкосов. Во всяком случае СПГ газ у них сейчас дешевле трудопроводного ))
во-первых о налогах чем больше все дорожает тем больше налогов собирает государства что и подтвердилось в 2022
с рабочими местами да все не так хорошо как хотелось из-за нехватки квалифицированых рабочих поэтому много вакансий
на счет подорожаний да есть но это никак не отразилось в общем
товары как покупали так и покупают зарплаты поднимают а мало имущим помогают
и Берлин не на что не молится а перестраивает энергетическую инфраструктуру и почти перестроил по этому не покупает у парашки энергоресурсы от слова совсем
а вот на счет затрат на восточную Европу я бы пересмотрел и задумался стоит ли игра свеч после всех заявлений в сторону германии
Давайте на примере BASF и BMW. Если не *******, они сьедут почти целиком к 25 году. Под миллион рабочих мест будут потеряны. Люди потеряют работу и не факт, что найдут такую же хорошую. Значит они начнут экономить. Тратить меньше денег на основные продукты, плюс перестанут покупать излишества. Это прямое снижение торговли, а значит и налогов. А ваше "чем больше все дорожает тем больше налогов собирает государства" даже лень коментировать )
не смешите меня пожалуйста
вы как я вижу не знакомы с внутренней кухней германии у нас нехватка рабочей силы и если кто-то куда-то и переедут это не страшно
это хорошо что лень и лень головой подумать, если вы брали 19% с 100€ это 19€ а если вы берете 19% с 200€ это скорей всего 38€
посмотри отчет министерства финансов Германии за 2022 не поленись. И как раз этот переизбыток пойдет на субсидию энергии как частникам так и фирмам
и не забываем про альтернативные источники энергии я раньше думал что это все ерунда а сейчас понимаю что это тема будущего и только чтобы развиваться это направление нам нахватает 200000 рабочих это тебе про безработицу.
если мне надо горючее я его покупаю раньше 1,10 было 2,40 сейчас по1,70 но количество не меняется также с едой и бытовой техникой
Тим більше, що в тій частині у них нічогісінько немає!)
Якщо серйозно, то подивіться рівні економік цивілізованого світу і цих "тигрів". Навіть не рівні, а структуру. І зробіть висновки, хто від кого реально залежить.
P.S. А член вони собі вже давно відстрелили.
Цимес в том, что Европа была идеальным клиентом, платили в срок, платили валютой, потребляли много. А Латинская Америка, Африка, эти ребята будут все делать в кредит, плюс выбивать хорошие скидки. Свежи в памяти эпизоды когда рашка списывала миллиардные долги странам Африки. Тут будет тоже самое, сперва наберут кредитов, а потом рашка хочешь не хочешь спишет долги. Да о чем говорить, если даже Турция не гнушается выпрашивать у кацапов отсрочки и скидки. Китай и Индия не сожрут все, у них есть и свои поставщики, тем более кацапская нефть специфична.
Дійсно кажуть, що ніхто не накладе санкції на рабсію краще, ніж вона сама...
Російській підерації треба встигнути якумога більше продати енергоресурсів китаю, поки він сам їх не забрав...
Цигель-цигель, убогі п*дори, - п*здець крадеться незамєтно...)))