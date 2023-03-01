Росія може припинити продавати Європі енергоресурси, щоб покарати її за підтримку України, - розвідка Латвії

Росія може вирішити повністю припинити постачання будь-яких енергоресурсів до країн Європи, натомість переорієнтувавшись на Китай, Індію та країни Африки й Латинської Америки.

Такої думки дотримується латвійське Бюро захисту конституції (SAB), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

За оцінкою Бюро, Москва може піти на це, щоб "покарати" країни Європи за підтримку України.

Вже зараз Росія переорієнтується на співробітництво з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Надалі вона планує використати антизахідні настрої в цих регіонах для створення загальних протизахідних коаліцій.

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З найбільшою імовірністю Росія вдасться до енергетичного шантажу, якщо запаси енергоносіїв у країнах Європи будуть майже вичерпані.

Росія особливо покладається на Китай та Індію як на потенційні ринки збуту свого експорту, водночас сприйнятливі до російської антизахідної пропаганди.

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Такий сценарій, вважає SAB, потрібен Росії, щоб адаптувати її політику до нових геополітичних умов на кшталт того, як у Кремлі ці умови розуміють. Новий підхід відображений у концепції зовнішньої політики РФ, яка була сформована 2022 року і передбачає максимальну відмову від взаємодії із Заходом.

Латвійська розвідка вважає, що Росія "майже напевно" застосує цей підхід уже влітку 2023 року на запланованому в Санкт-Петербурзі форумі Росія-Африка.