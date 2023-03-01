Стефанчук закликав нардепів, які обрали для себе "іншу сторону", попрощатися з депутатством "у законний спосіб"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає проросійських парламентаріїв скласти депутатські повноваження.

Про це він заявив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Процес очищення парламенту від проросійських депутатів триває. Я переконаний, що він триватиме і надалі. Ведеться відповідна робота з колегами, щоб вони давали нам логічні підстави для дострокового припинення депутатських повноважень, які передбачені 81 статтею Конституції України", – зазначив Стефанчук.

У цьому контексті Голова ВР звернувся до проросійських політиків: "Я буду дуже вдячний, якщо всі, хто обрав для себе іншу сторону, ніж бути з Україною або дотримуватися клятви народного депутата України, попрощаються зі своїм депутатством у законний спосіб".

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Спікер українського парламенту наголосив на важливості того, щоб процес дострокового припинення депутатських повноважень відбувався у законний спосіб, адже не можна давати цим політиками можливість оскаржувати в судах будь-які потенційно незаконні рішення.

Раніше керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у 2023 році обов’язково будуть результати процесу очищення Верховної Ради від проросійських народних депутатів.

Як повідомлялося, парламент уже достроково припинив депутатські повноваження Ігоря Абрамовича, Іллі Киви, Юлії Льовочкіної, Вадима Новинського, Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, обраних від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Вони написали заяви про складання мандатів.

Також за власною заявою припинено повноваження проросійського депутата Андрія Аксьонова, який у 2021 році переміг на довиборах до ВР у 50 окрузі на Донеччині (балотувався від партії "Порядок").

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Окрім того, Верховна Рада припинила повноваження народних депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна, яких попередньо було позбавлено громадянства України.

Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата визначені статтею 81 Конституції України.