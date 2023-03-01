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Стефанчук закликав нардепів, які обрали для себе "іншу сторону", попрощатися з депутатством "у законний спосіб"

опзж

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає проросійських парламентаріїв скласти депутатські повноваження.

Про це він заявив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Процес очищення парламенту від проросійських депутатів триває. Я переконаний, що він триватиме і надалі. Ведеться відповідна робота з колегами, щоб вони давали нам логічні підстави для дострокового припинення депутатських повноважень, які передбачені 81 статтею Конституції України", – зазначив Стефанчук.

У цьому контексті Голова ВР звернувся до проросійських політиків: "Я буду дуже вдячний, якщо всі, хто обрав для себе іншу сторону, ніж бути з Україною або дотримуватися клятви народного депутата України, попрощаються зі своїм депутатством у законний спосіб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада позбавила мандатів нардепів ОПЗЖ Волошина, Королевську та Солода

Спікер українського парламенту наголосив на важливості того, щоб процес дострокового припинення депутатських повноважень відбувався у законний спосіб, адже не можна давати цим політиками можливість оскаржувати в судах будь-які потенційно незаконні рішення.

Раніше керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у 2023 році обов’язково будуть результати процесу очищення Верховної Ради від проросійських народних депутатів.

Як повідомлялося, парламент уже достроково припинив депутатські повноваження Ігоря Абрамовича, Іллі Киви, Юлії Льовочкіної, Вадима Новинського, Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, обраних від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Вони написали заяви про складання мандатів.

Також за власною заявою припинено повноваження проросійського депутата Андрія Аксьонова, який у 2021 році переміг на довиборах до ВР у 50 окрузі на Донеччині (балотувався від партії "Порядок").

Також читайте: Рада достроково припинила депутатські повноваження Трухіна

Окрім того, Верховна Рада припинила повноваження народних депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна, яких попередньо було позбавлено громадянства України.

Підстави дострокового припинення повноважень народного депутата визначені статтею 81 Конституції України.

Автор: 

ВР (15022) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+23
А з очищенням ОП як ?
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01.03.2023 16:08
+17
Що це за куйня від спікера? Під час війни заклик до шпигунів та колаборантів добровільно залишити свої високі державні крісла. Хіба не потрібно включити дію Закону та запроторити таких людей до в'язниці?
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01.03.2023 16:11
+12
"Інша сторона" перейшла від одного клоуна до іншого.
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01.03.2023 16:08
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А з очищенням ОП як ?
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01.03.2023 16:08 Відповісти
Ага, типу прихильники коррупції та диктатури на правильній стороні
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01.03.2023 16:48 Відповісти
5-колона в Україні ...
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
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01.03.2023 17:10 Відповісти
"Інша сторона" перейшла від одного клоуна до іншого.
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01.03.2023 16:08 Відповісти
ні, інша сторона перейшла В*єтнамський, потім Камбоджийський, а потім Тайський кордон та намагалася виправдатися і таких ходоків у зелені тьма
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01.03.2023 18:31 Відповісти
И после этого спитча сложил депутатский мандат?
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01.03.2023 16:10 Відповісти
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01.03.2023 16:11 Відповісти
Ви абсолютно праві.Найпідліші зрадники вбирають вишиванку і найголосніше репетують "Слава!..."
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01.03.2023 17:49 Відповісти
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01.03.2023 17:52 Відповісти
Проросіиських само собою а недолугих як Тищенко які ні бе ні ме ні кукуріку .
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01.03.2023 16:11 Відповісти
Що це за куйня від спікера? Під час війни заклик до шпигунів та колаборантів добровільно залишити свої високі державні крісла. Хіба не потрібно включити дію Закону та запроторити таких людей до в'язниці?
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01.03.2023 16:11 Відповісти
Відосики пиляють
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01.03.2023 16:12 Відповісти
Довибори під час дії воєнного стану заборонені..щаз всіх, хто не підтримує політику великого Зе приберуть за власним бажанням. Залишаться тільки адабрямси..це вже диктатура, чи ще ні??
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01.03.2023 16:13 Відповісти
Як цей свин- "пацриот" був проти НАТО та потрапив в "Міротворец"?!
Перефарбувався або причаївся, такі зелени ліцемерні та брехливі капец...
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01.03.2023 16:16 Відповісти
Будуть прибирати тих хто не підголосовує зеленим.
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01.03.2023 16:16 Відповісти
хочет зе-фракцию разогнать?
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01.03.2023 16:17 Відповісти
Половина слуг та сам стефанчок з єрмачом любителі русні хай і собой займуться
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01.03.2023 16:17 Відповісти
НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ НО ЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОЧОК НУ ДУЖЕ ВЖЕ ДРАТУЄ

https://uainfo.org/blognews/1677673999-zelenskiy-pospilkuvavsya-z-vidomoyu-aktorkoyu-ketrin-vinnik-.html

Зеленський поспілкувався з відомою акторкою Кетрін Винник, яка стала амбасадором United24
КАКАЯ МИЛАЯ ФОТКА ЕРМАК СОСКИ И ПАМПЕРСЫ С СОБОЙ НОСИТ ДЛЯ ЗЕ ПРЯМО ИНВЕСТ НЯНЯ
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01.03.2023 16:19 Відповісти
Наглядач. А раптом щось не те ляпне? Він такій. На прес-конференції таку пургу нес, що кращі наркологи у ступорі
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01.03.2023 17:01 Відповісти
вава ж їх "знищив"!
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01.03.2023 16:19 Відповісти
... в своей голове.
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01.03.2023 16:39 Відповісти
Те, що депутати їх опзж склали мандати це добре. при попередниках накралися, а тепер можна і відпочити за межами тієї країни, в якої безкарно крали.
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01.03.2023 16:24 Відповісти
И даже те, кто вместе с СН голосует?....И даже Шуфрич?...
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01.03.2023 16:25 Відповісти
1943 рік. Голова Верховної ради СРСР Калінін просить і вмовляє пронімецьких членів ради скласти мандати.
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01.03.2023 16:32 Відповісти
+100500.
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01.03.2023 16:35 Відповісти
120 депутатів із партії "слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
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01.03.2023 16:32 Відповісти
Не прошло и 5 лет... Вспомнили о мразях. Оперативный у нас парламент, нечего сказать
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01.03.2023 16:34 Відповісти
Нагадую, це турбо режим
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01.03.2023 17:02 Відповісти
Выборы скоро -- надо отрапортовать про очищение рядов
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01.03.2023 16:37 Відповісти
Если Рада не в состоянии очистить от русской нечисти свои ряды - накуй такая Рада? А я, как налогоплательщик обязан Вас содержать? Да пошли в задницу. Только зарплату себе научились быстро поднимать.
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01.03.2023 16:41 Відповісти
Любовь к Родине, она такая особая и за пределами Родины ее больше любишь и понимаешь.
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01.03.2023 16:52 Відповісти
Странный патриотизм у тех, у кого война только идин год идет. Или они только родились или только проснулись.
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01.03.2023 17:08 Відповісти
А что это там за внебрачный сын Ковпака на фото?
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01.03.2023 16:51 Відповісти
..тяжело понять,как Нация может избрать в депутаты врага страны!!!
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01.03.2023 16:55 Відповісти
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01.03.2023 17:21 Відповісти
А Бужанського, Дубинського, Шевченка та інших слуг-дюбителів руськава міра це теж стосується?
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01.03.2023 17:25 Відповісти
Це він натякає тим, хто не буде голосувати за подання Офісу? І цікаве продовження ось цього - попрощатися з депутатством у законний спосіб. Бо що? Зроблять як завжди? Що не виходить так, роблять наплювавши на закон.
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01.03.2023 17:30 Відповісти
Досить закликати.Приймайте закони та виганяйте всю цю наволоч.Так само,як бійці на фронті,котрі не закликають ворога.А то премій собі поназначати можете,а працювати...
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01.03.2023 17:47 Відповісти
Ага,сейчас,слуга сивковича уже бежит сдавать мандат,пока не откроют дело и не наденут на него наручники он будет продолжать выполнять директивы из лубянки.
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01.03.2023 18:17 Відповісти
Щодня, впродовж 10 років «прихвостні іншої сторони-опозажопники та ригоАнали» у ВРУ убивають Українців, а тепер Стефанчук мямлить про «ще подумати»…..!!!! Рік повномасштабної ВІЙНИ орків та убивств УКРАЇНИ !!!
Агенти впливу *****, тупо сидять у ВРУ і сміються з Українців, перед цим отримавши вказівки у окупанта в московії!!!
Рік агентам *****, що повтікали з України та їх помічникам, челяді, водіям, охоронцям….., виплачує апарат ВРУ гроші!
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01.03.2023 19:09 Відповісти
Бляха. Оце так. Невже ВР всьо? Самі значить розбіжаться, бо проукраїнських слуг там катма.
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01.03.2023 20:58 Відповісти
 
 