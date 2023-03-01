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Новини Війна
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До програми Grain from Ukraine долучилися вже 43 країни, - посол МЗС з особливих доручень Трофімцева

зерно

До гуманітарної програми Grain from Ukraine, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, вже долучилося 43 країни.

Про це сказала посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева під час пресконференції у Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні вже 43 країни беруть участь у програмі Grain from Ukraine. Завдяки внескам наших партнерів ми змогли закуповувати в першу чергу продовольчу пшеницю у наших фермерів і відправляти в ті країни, які найбільш потребують цих зернових", - розповіла вона.

Трофімцева зазначила, що у межах програми Україна постачає продовольство в країни, які перебувають на межі голоду.

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Нагадаємо, програма Grain from Ukraine передбачає закупівлю українського зерна країнами-партнерами та передачу його державам, які потерпають через гуманітарну кризу. Програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Сумарно країни-партнери надали майже 200 мільйонів доларів на її фінансування. У межах програми 110 тис. тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки - Ефіопія та Сомалі.

Автор: 

зерно (3129) Трофімцева Ольга (15) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+3
Посланка )
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01.03.2023 16:17
+2
Послиця, чи посолка?
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01.03.2023 16:14
+1
Аха, скоро улюблена Зе пачка Мівінка стане дорожча за кіло пасти Бартоліні
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01.03.2023 16:24
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Послиця, чи посолка?
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01.03.2023 16:14 Відповісти
Посланка )
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01.03.2023 16:17 Відповісти
Аха, скоро улюблена Зе пачка Мівінка стане дорожча за кіло пасти Бартоліні
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01.03.2023 16:24 Відповісти
Тим часом прогнозують, що цього року хліб в Україні значно подорожчає через те, що доведеться імпортувати зерно...
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01.03.2023 16:34 Відповісти
Я б нагадав різним сомалям які капості вони нам робили.
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01.03.2023 16:35 Відповісти
Ураїна на халяву не отримує нічого, ніюха собі халява - війна...
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01.03.2023 17:10 Відповісти
Не тре було вивозити зерно !
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01.03.2023 21:03 Відповісти
 
 