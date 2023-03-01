До програми Grain from Ukraine долучилися вже 43 країни, - посол МЗС з особливих доручень Трофімцева

До гуманітарної програми Grain from Ukraine, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, вже долучилося 43 країни.

Про це сказала посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева під час пресконференції у Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні вже 43 країни беруть участь у програмі Grain from Ukraine. Завдяки внескам наших партнерів ми змогли закуповувати в першу чергу продовольчу пшеницю у наших фермерів і відправляти в ті країни, які найбільш потребують цих зернових", - розповіла вона.

Трофімцева зазначила, що у межах програми Україна постачає продовольство в країни, які перебувають на межі голоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Мартинюка з посади в.о. міністра агрополітики і призначив замість нього заступника Трофімцеву

Нагадаємо, програма Grain from Ukraine передбачає закупівлю українського зерна країнами-партнерами та передачу його державам, які потерпають через гуманітарну кризу. Програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Сумарно країни-партнери надали майже 200 мільйонів доларів на її фінансування. У межах програми 110 тис. тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки - Ефіопія та Сомалі.