Росіяни з артилерії обстріляли Чорнобаївку та Зміївку на Херсонщині: поранено однорічного хлопчика та двох чоловіків

Артилерія РФ обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині, поранений однорічний хлопчик. Окрім того, у селі Зміївка в результаті ворожого обстрілу поранені двоє людей.

Про це повідомляє у телеграмі пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик", - ідеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що зараз карета "швидкої" везе малюка до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя.

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Також у селі Зміївка Херсонської області внаслідок чергової атаки російських загарбників поранення дістали 54-річний місцевий житель та 34-річний волонтер із Кривого Рогу, повідомляє пресслужба ОВА.

За даними ОВА, місцевий житель дістав уламкове поранення стопи, у волонтера травми тяжчі.

"Чоловік, що прибув допомогати людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги", - зазначили в обладміністрації.

Постраждалі доправлені до Бериславської лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

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