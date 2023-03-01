Найбільша танкова битва у війні: За три тижні боїв під Вугледаром ЗСУ знищили щонайменше 130 танків та БТРів армії РФ, - NYT

Українські захисники впродовж трьох тижнів боїв під Вугледаром на Донеччині знищили понад сотню одиниць важкої техніки російських окупантів.

Про це йдеться в матеріалі New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За словами українських чиновників, тритижневі бої під Вугледаром є найбільшою танковою битвою між Україною та Росією.

У матеріалі зазначається, що росіяни намагалися наступати колонами, водночас українські захисники вели вогонь здалеку або зі схованок.

"Коли все закінчилося, Росія не тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила ту саму помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни", - пише видання.

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"Підірвані на мінах, уражені артилерією чи знищені протитанковими ракетами, обвуглені корпуси російської бронетехніки тепер усіяні полями по всьому Вугледару, згідно із записами з українських безпілотників. Українські військові заявили, що Росія втратила в бою щонайменше 130 танків і БТР", - додають автори матеріалу.

Один із українських сержантів заявив: "Ми вивчили дороги, якими вони користувалися, потім сховалися і чекали, щоб стріляти із засідки".

За даними NYT, шкоди росіянам завдала відсутність досвіду.

"Багато з їхніх найелітніших підрозділів були розгромлені після попередніх боїв. Їх замінили новопризваними солдатами, не навченими українській тактиці засідок на колони. Одним із ознак того, що Росії не вистачає досвідчених командирів танків, є те, що українські солдати заявили, що вони захопили медика, якого перепризначили керувати танком", - пише видання.

Російські Telegram-канали пишуть, що "родичі загиблих налаштовані мало не на вбивство та кровну помсту генералу", який керував штурмами під Вугледаром.

NYT зазначає, що приблизно за три тижні танкового бою повторні штурми російської бронетехніки провалилися.

"В одному випадку українське командування викликало удар керованими ракетами HIMARS; вони зазвичай використовуються по стаціонарних цілях, таких як склади боєприпасів або казарми, але також виявилися ефективними проти стаціонарної танкової колони. Українці також стріляли з американських гаубиць M777 і французьких "Caesar", а також іншої західної зброї, як-от "Javelin", - йдеться в матеріалі.

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Журналісти зазначають, що засідки були характерною тактикою України проти російських бронетанкових колон з перших днів війни.

"Працюючи з бункера у Вугледарі, лейтенант Баяк на відео з безпілотника помітив першу колону з близько 15 танків і БТР, які наближалися.

"Ми були готові", - сказав він. "Ми знали, що щось подібне станеться".

Протитанкові групи в посадках, озброєні американськими ракетами Javelin з інфрачервоним наведенням та українськими Стугна-П з лазерним наведенням, активували озброєння. Далі були готові артилерійські батареї. Ґрунтова дорога була чиста від мін, але всі поля навколо були засіяні ними, щоб спонукати росіян рухатися вперед тільки дорогою і не дати танкам розвернутися, щойно пастка закриється", - розповідають автори.

Найбільш вразливою колона танків, за словами лейтенанта Баяка, стає після того, як починається стрілянина і водії в паніці намагаються розвернутися - виїжджаючи на заміноване узбіччя. Підірвані транспортні засоби тоді стають перешкодою, сповільнюючи або зупиняючи колону. У цей момент українська артилерія відкриває вогонь, підбиваючи нові одиниці бронетехніки та знищуючи окупантів, які вилізли машин. За словами лейтенанта, виникає хаос і вибухи.

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