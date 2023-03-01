УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10572 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією Хабарники
1 443 14

Обвинуваченого у корупції Трубіцина досі не виключили з фракції "Слуги народу" у Київраді, - Центр протидії корупції

трубіцин

Депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина досі не виключили з фракції, попри затримання його зі спільниками за звинуваченнням у корупції та хабарі у 1,26 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Після затримання Трубіцин написав заяву і його виключили з партії Слуга Народу до закінчення розгляду справи. Голова партії Олена Шуляк тоді заявила, що вони "відпустили" Трубіцина. Однак, як стало відомо, Трубіцина виключили лише з партії, але не із фракції. У відповіді на запит ЦПК нам повідомили, що секретаріат Київради не отримував повідомлень про припинення членства депутата Трубіцина у фракції Слуга Народу", - пише ЦПК.

Крім того, як зазначають в Центрі протидії корупції, Трубіцин досі є головою постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

У ЦПК також повідомляють, що розпочати у суді розгляд справи Трубіцина та спільників по суті не можуть вже два засідання поспіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило розслідування справи про хабарництво депутата Київради Трубіцина

Як повідомлялось раніше, 9 лютого детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 1,2 мільйонів гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю в різних районах Києва. Проте, під час викриття правоохоронцями, Трубіцин зумів утекти на авто. 11 лютого Трубіцин був взятий під варту Вищим антикорупційним судом з можливістю виходу під заставу в 14,88 мільйона гривень, які були незабаром внесені і він опинився на волі.

Автор: 

хабар (4724) Київрада (800) Центр протидії корупції (266) Слуга народу (2816) Трубіцин Владислав (57)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Патамуша сваіх нє брасают...
показати весь коментар
01.03.2023 16:41
+8
А навіщо його виключати? Він "тіхонько в лєс уйдьот".
показати весь коментар
01.03.2023 16:41
+8
если его исключить, то и остальных тоже нужно. и шо останется в итоге? ничего, даже арахамии.
показати весь коментар
01.03.2023 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Патамуша сваіх нє брасают...
показати весь коментар
01.03.2023 16:41 Відповісти
А навіщо його виключати? Він "тіхонько в лєс уйдьот".
показати весь коментар
01.03.2023 16:41 Відповісти
А шо мішає иого затягнути в тюрму .
показати весь коментар
01.03.2023 16:42 Відповісти
если его исключить, то и остальных тоже нужно. и шо останется в итоге? ничего, даже арахамии.
показати весь коментар
01.03.2023 16:44 Відповісти
Треба с самого найвеличнішого починати. Він "в домике"? Це його оточення, він завів до влади цих пройдисвітів.
А риба гніе...
показати весь коментар
01.03.2023 16:57 Відповісти
Так він же свій...
показати весь коментар
01.03.2023 16:52 Відповісти
та ви що..., з ким же тоді працювати, нікого ж у тій партії не залишиться...
показати весь коментар
01.03.2023 16:59 Відповісти
Рука руку моет..особенно зелёную)
показати весь коментар
01.03.2023 16:59 Відповісти
Трусіться і гавкайте корупціонери, вже почалась весна.
показати весь коментар
01.03.2023 17:00 Відповісти
А ті, хто не краде, зеленим не потрібні.
показати весь коментар
01.03.2023 17:02 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2023 17:03 Відповісти
Не розумію, а для навіщо той центр протидії корупції? Як так, хабар у 1,28 млн. грн, а воно досі не у в'язниці, краде? Ще, до чого тут "СН"?
показати весь коментар
01.03.2023 17:10 Відповісти
 
 