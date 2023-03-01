Суддя, яка отримала хабар у 30 тис. дол., засуджена до 10 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд на засіданні в середу, 1 березня, визнав суддю Кіровського районного суду міста Дніпро винною у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди розміром $30 тис., пов’язаному з цим зловживанні впливом, а також у підбурюванні працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності та їх використання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Суд призначив зазначеній особі покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах, правоохоронних органах і адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного її майна. Також суд обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набуття вироком законної сили", - йдеться у повідомленні.

Цим самим вироком іншу обвинувачену, лікарку одного з медичних закладів міста Дніпра, визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів) КК України. Їй призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, від якого її звільнено на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Вирок ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів від дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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