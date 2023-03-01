УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10572 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
7 419 43

Суддя, яка отримала хабар у 30 тис. дол., засуджена до 10 років позбавлення волі

суд

Вищий антикорупційний суд на засіданні в середу, 1 березня, визнав суддю Кіровського районного суду міста Дніпро винною у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди розміром $30 тис., пов’язаному з цим зловживанні впливом, а також у підбурюванні працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності та їх використання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Суд призначив зазначеній особі покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах, правоохоронних органах і адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного її майна. Також суд обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набуття вироком законної сили", - йдеться у повідомленні.

Цим самим вироком іншу обвинувачену, лікарку одного з медичних закладів міста Дніпра, визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів) КК України. Їй призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, від якого її звільнено на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Вирок ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів від дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд засудив голову Харківського окружного адмінсуду до 5 років позбавлення волі

Автор: 

НАБУ (5086) хабар (4724) суддя (1586) юстиція (732) САП (2234) Антикорупційний суд ВАКС (1973)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Где-то заржали судьи киевского суда и еще пару сотен оборотней в мантии. Ржут над тупой дурой, которая слишком совестливая и вместо 300 тысяч взяла 30 и тем самым не смогла откупиться перед прокурором или следаком. Про пропорциональность наказания никто и не слышал, если 10 лет на 30 тысяч, то за 300, 3 млн или 30 млн у нас дают 0 лет.
показати весь коментар
01.03.2023 16:51
+14
открою длявсех большой секрет они там все коррупционеры и берут хабари. не благодарите
показати весь коментар
01.03.2023 16:51
+11
Та ну нах -- суддю закрити -- шось у лісі здохло .
показати весь коментар
01.03.2023 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
открою длявсех большой секрет они там все коррупционеры и берут хабари. не благодарите
показати весь коментар
01.03.2023 16:51 Відповісти
Ми б подякували, якби ти щось корисне та нове нам повідомив...
показати весь коментар
01.03.2023 17:56 Відповісти
Где-то заржали судьи киевского суда и еще пару сотен оборотней в мантии. Ржут над тупой дурой, которая слишком совестливая и вместо 300 тысяч взяла 30 и тем самым не смогла откупиться перед прокурором или следаком. Про пропорциональность наказания никто и не слышал, если 10 лет на 30 тысяч, то за 300, 3 млн или 30 млн у нас дают 0 лет.
показати весь коментар
01.03.2023 16:51 Відповісти
Обожаю поляков на Цензоре, с комментариями "а вот у нас". 😅
показати весь коментар
01.03.2023 18:30 Відповісти
Бачу, ви не в курсі. Це та сама суддя, яка намагалася відкупитися і пропонувала 300к Холодницькому, тодішньому прокурору САП. Т.ш., там все було в порядку з мільйонами.
показати весь коментар
01.03.2023 20:30 Відповісти
А 30к вона вимагала з місцевого фермера. Це був останній "транш", бо витягувала з нещасної людини у впродовж декількох років, і все витягла. Нема з чого ржати.
показати весь коментар
01.03.2023 20:39 Відповісти
Та ну нах -- суддю закрити -- шось у лісі здохло .
показати весь коментар
01.03.2023 16:54 Відповісти
Её закрыли за демпинг.
показати весь коментар
01.03.2023 20:43 Відповісти
Дивно. Українські працівники юридичної системи по мільону доларів тільки на одних колядках заробляють. А тут срані, як для укросудді, 30 кілодоларів хабара. Може вона просто секретаром суда працювала?
показати весь коментар
01.03.2023 16:54 Відповісти
Від префіксу "укро-" тхне кацапюрщиною...
показати весь коментар
01.03.2023 18:12 Відповісти
Враження, що ти перший день на Цензорі. Але ж ні.
показати весь коментар
01.03.2023 18:45 Відповісти
Вам дивно, бо ви, мабуть, в суді ніколи не були.
показати весь коментар
01.03.2023 20:42 Відповісти
То ж і дивно що її судять за такі мізерні, як для українського судді-хапуги гроші. Тобто, дивно не тому чому судять, а тому чому показують так мало. Бо настільки мало судді в нас не крадуть.
показати весь коментар
01.03.2023 20:53 Відповісти
Ще раз. Це вам дивно. Бо не знаєте: скільки беруть і, відповідно, не знаєте про що пишете. Мінімальний розмір хабаря у місцевому суді, який мені відомо - 500 доларів. В апеляційному суді з цивільних справ - 3к.
показати весь коментар
01.03.2023 21:30 Відповісти
Курва, та ми про одне й те саме. Мала,

дуже мала цифра за що її посадили. Тому всім і смішно, що ОЗВУЧЕНА сума в 30 кілоамериканських рублів. Що вам ще потрібно розжувати?
показати весь коментар
01.03.2023 21:52 Відповісти
Всі знають,що там в сотні разів більше.
показати весь коментар
01.03.2023 21:54 Відповісти
"Те саме", а як же) Я на таку дичину, що ви пишете, не здатний навіть у стані моторошного коматозу.
показати весь коментар
01.03.2023 22:22 Відповісти
В чому дичина? В тому що 30 тисяч доларів хабаря для українського судді це дрібниці і судять такого(таку) зовсім не за це, а що якимось чином вийшов з системи, чи що маєте ина увазі? Суддя системна ворюга, чомусь судять тільки за 30 тисяч, тому й дивно. А чому дивно вам?
показати весь коментар
01.03.2023 22:46 Відповісти
ну за 30к баксов - десят лет это 120 месяцев можно спокойно жить в СИЗО у малюкска. 250 басов в месяц норм орендная плата. но там хабарей было и больше. так шо получайте повестки от рыбачин и не болейте
показати весь коментар
01.03.2023 16:57 Відповісти
а там глядишь амнистия, или братишки с москвы придут и освободят жертву режима или удо. кароче лейся пестня
показати весь коментар
01.03.2023 16:58 Відповісти
Пососать у ВСУ твои братишки из Москвы разве что приехать теперь могут...
показати весь коментар
01.03.2023 18:14 Відповісти
Якщо б не читали ззаду наперед, то побачили б, що "...конфіскацією усього належного її майна". Можете викинути свою математику.
показати весь коментар
01.03.2023 20:50 Відповісти
Вирок ще набув сили це раз ,по друге буде апеляція це два , по третє судова система своїх не саджає в Україні таких прикладів немає так були вироки але апеляційний суд завжди був на стороні своїх співучасників ,так що рано радіти .
показати весь коментар
01.03.2023 17:02 Відповісти
Це ВАКС і апеляційна палата теж ВАКС. Радіти може і дійсно рано, але для ВАКСа це не свої судді, тому так легко цій киці не зіскочити.
показати весь коментар
01.03.2023 18:38 Відповісти
ВАКС саджає.
показати весь коментар
01.03.2023 20:51 Відповісти
Гей, можновладці та їх холуї!
Ви шо там - іоппнулись на тих хабарях?
показати весь коментар
01.03.2023 17:20 Відповісти
"Як що у судді, годинник дешевше ніж 100000 доларів, то поганий суддя!".
показати весь коментар
01.03.2023 17:23 Відповісти
В коментах ни одного положительного отзыва на приговор,похоже,здесь сплошные судьи комментируют.
показати весь коментар
01.03.2023 17:26 Відповісти
Положительный? Можно и положительный отзыв, ах как здорово, что хоть одну судью, из более чем 9000 судьей, посадили! Только вот не известно, кому дорогу перешла, или с кем не поделилась...
Надеюсь, Вас это устроит.
показати весь коментар
01.03.2023 17:54 Відповісти
Все просто. Тут ніхто не вірить, що вирок буде виконано. Знайдеться 100500 причин, щоб вона не "сіла". Так само і з конфіскацією майна. Виявиться, що у неї в холодильнику мишка повісилася і на рахунку 15 грн.
показати весь коментар
01.03.2023 18:35 Відповісти
Коли "морду лиця" підозрюваного у скоєнні злочину не демонструють, а також не називають його прізвище - це зрозуміло, Презумпція невинуватості. Але вже коли є вирок суду, який набрав законної сили - то чому, з якого переляку "морди лиця" отієї хабарниці-судді не показати? Чому не називають її призвище? Якась дивна толерантність до злочинців, не вважаєте?
показати весь коментар
01.03.2023 17:29 Відповісти
можливо, через те, що вирок ще не набув юридичної сили? Я так зрозумів, що може бути ще й апеляція на цей вирок...
показати весь коментар
01.03.2023 17:32 Відповісти
Одразу видно людину, яка жодного разу не заглядала у реєстри судових рішень і не бачила там однакових обвинувачених в усіх справах ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3...
показати весь коментар
01.03.2023 18:23 Відповісти
Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, от которого она освобождена на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
Всмысле освобождена??
показати весь коментар
01.03.2023 17:43 Відповісти
Врачиха какие-то справки подделывала пять лет назад, видимо истёк срок давности.
показати весь коментар
01.03.2023 18:20 Відповісти
Все просто: врач дала взятку.
показати весь коментар
01.03.2023 20:46 Відповісти
Бо не можна так занижати планку! Що подумає суспільство? Що питання можна порішать за 30к? Амністії не буде ,це справа заниження тарифів, ду-у-уже важкий злочин.
показати весь коментар
01.03.2023 18:23 Відповісти
Обычный мелкий взяточник-судья, который не передал (не поделился) на верх часть взятки.
показати весь коментар
01.03.2023 20:41 Відповісти
Возможно, это аура. Кировские, Дзержинские, Советские, Первомайские...
показати весь коментар
01.03.2023 21:59 Відповісти
Ще не вечір-через апеляцію можуть скасувати ухвалу. Їм назначили захмарні зарплати для того щоб не брали хабарі, але вони все одно беруть. Треба повертати старі зарплати, знизити десь у 10 разів.
показати весь коментар
01.03.2023 22:19 Відповісти
Мало дали,свои прикрыли,судью за взятку нужно на пожизнено с конфискацией,судьи столько получают что им грех жаловаться,можно и дальше садить за то что мало дали
показати весь коментар
02.03.2023 14:59 Відповісти
 
 