Росіяни готуються до оборони в Мелітополі, у місто завозять техніку та особовий склад, - мер Федоров

Через Мелітополь у бік Запоріжжя та Запорізької лінії фронту сьогодні, 1 березня, їхало більше ніж 50 одиниць техніки. Окупанти завозять у місто і техніку, і особовий склад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив мер Іван Федоров.

"Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Сьогодні зранку чергова колона військової техніки кількістю більше ніж 50 одиниць пересувалась через Мелітополь у бік міста Запоріжжя та Запорізької лінії фронту", - розповів очільник міста.

Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих.

"Це і на узбережжі Молочного лиману і поблизу селища Михайлівка", - уточнив Федоров.

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Окупанти, за його словами, готуються до оборони міста та його утримання. Про це свідчить те, що вони намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.

"Вони намагаються звести велику кількість особового складу, оборонних рубежів, аби втримати місто, але це їм точно не вдасться, бо в наших Збройних сил інші плани", - додав мер.

За його словами, в тимчасово окупованих містах посилюється примусова паспортизація. Без російського паспорта неможливо отримати жодні виплати. Ще й надто, не можна навіть розпоряджатися власним майном. Щодо цін на продукти, то вони коштують уп'ятеро дорожче на окупованій території. Наприклад, кілограм м'яса може коштувати 400-500 рублів. Федоров уточнив, що окупанти майже зрівняли курс гривні. Немає асортименту, ліків у аптеках. Ускладнюється ситуація і тим, що немає роботи, бо 80% бізнесів не функціонують.

Водночас, Українська держава виконує всі свої зобов'язання перед мешканцями тимчасово окупованих територій. Тим, хто не сколаборував, виплачують пенсії, зарплати та різні соціальні виплати.

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