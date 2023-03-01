Росіяни готуються до оборони в Мелітополі, у місто завозять техніку та особовий склад, - мер Федоров
Через Мелітополь у бік Запоріжжя та Запорізької лінії фронту сьогодні, 1 березня, їхало більше ніж 50 одиниць техніки. Окупанти завозять у місто і техніку, і особовий склад.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив мер Іван Федоров.
"Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Сьогодні зранку чергова колона військової техніки кількістю більше ніж 50 одиниць пересувалась через Мелітополь у бік міста Запоріжжя та Запорізької лінії фронту", - розповів очільник міста.
Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих.
"Це і на узбережжі Молочного лиману і поблизу селища Михайлівка", - уточнив Федоров.
Окупанти, за його словами, готуються до оборони міста та його утримання. Про це свідчить те, що вони намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.
"Вони намагаються звести велику кількість особового складу, оборонних рубежів, аби втримати місто, але це їм точно не вдасться, бо в наших Збройних сил інші плани", - додав мер.
За його словами, в тимчасово окупованих містах посилюється примусова паспортизація. Без російського паспорта неможливо отримати жодні виплати. Ще й надто, не можна навіть розпоряджатися власним майном. Щодо цін на продукти, то вони коштують уп'ятеро дорожче на окупованій території. Наприклад, кілограм м'яса може коштувати 400-500 рублів. Федоров уточнив, що окупанти майже зрівняли курс гривні. Немає асортименту, ліків у аптеках. Ускладнюється ситуація і тим, що немає роботи, бо 80% бізнесів не функціонують.
Водночас, Українська держава виконує всі свої зобов'язання перед мешканцями тимчасово окупованих територій. Тим, хто не сколаборував, виплачують пенсії, зарплати та різні соціальні виплати.
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Реєстрація: 22 червня 2016
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очередной фейковый аккаунт фейковога федорова
Реєстрація: 22 червня 2016
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очередной говнофлуд отставногго эксмера-втикача федорова
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Пишет бот, зарегистрированный на 4 года позже. Он же гоша, он же гога, он же ваня.
Глшавное не техника и личный состав... надо побольше чёрных пакетов завозить.
Та майже в ті ж дні:
"У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами. Там йде масований наступ окупантів", - Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА."
Мабуть, людина, яка незвична до українських реалій, якийсь експерт іноземний військовий, з'їхав би з глузду, аналізуючі новини з фронту в Україні та дивлячись на карту))
На мелітопольському аеродромі сьогодні сталась «бавовна». Над ним здійнявся чорний дим. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
«Пам'ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів. Майже щомісяця рашисти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі - вибухонебезпечно».
Кажуть, на помилках вчаться. Брехня! Якби так було насправді, людство давно позбулось би дурості (Е.Ф. Рассел, "Найближчий родич").
...А що вже казати про дурість одічалих?
а военных вывели-вообщем все выглядит как организованая сдача города и юга вцелом и фьодоров в ней принял непосредственное участие как одна из главных фигур
Були випадки коли було кому видавати, та не було чого. І з АК проти Бтрів в Херсоні вже було, без підтримки ЗС сумнівно, м'яко кажучи.
Мер функції МО не виконує. Він здебільшого, повинен був долучитися до організації оборонних мір -а как же Кличко который вопреки власти готовил столицу хоть зэ-Иуды и всячески ему запрещали?-потому что все выглядит как организованая сдача города и юга вцелом и фьодоров в ней принял непосредственное участие как одна из главных фигур
Але ви погоджуєтесь, що самооборона з АК (на той час), не замінює війська, чи ні?
кто больше предатель тот кто разминировал или обманывал или оружие не дал?-все вместе одна команда
Николаев выстоял -завдяки особисто Д. Марченко и никакой Херсон тут не помог так как был сдан властями как и Мелитополь -просто Николаев дальше и понадобилось больше времени за которое марчело прибыл по собственной инициативе и ***** от того что город никак никем не защищён а вояки сидят в части ...и охраняют ЕЁ ,ну и Вознесенск который разебал кацав а потом их уже гоняли по области а когда перешли на освобождение херсонщины то Марченко внезапно перевели ...никуда его не перевели а просто убрали и освобождение Херсона остановилось
в Херсоні був виграний час на підготовку Миколаєва хоч якусь, кілька діб зіграли роль. А Миколаїв в годині їзди від Херсона, а не десь за горами.
Наш наступ тоді зупинився там, де скінчились люди ... (дослівно цитую військового, брат якого загинув у тому наступі).
какое время там выиграли ?каким способом?тем что собрали самооборону в парке и сдали их после чего их перестрелями с БТР в куски?ничего Херсон не противопоставил так как был сдан зэ-Иудами
наступление закончилось немедленно после снятия Марченко -буквально за несколько дней как только новый зэ-правитель прибыл
Ви тільки про парк чули? Почитайте, вже більше з'являється інфо по Херсону. Бої на Антонівському мості і греблі.
Уявіть, навіть такого часу вистачило, щоб хоть якось організувати оборону в Миколаєві. Звісно завдяки Марченко.
Повторюю - я у військових запитував теж саме, дослівну коротку відповідь по суті, вище вам писав.
об этом был вопрос
у меня вопрос к фьодорову -а почему ты гнида не готовил Мелитополь к обороне?-а даже наоборот сдал его без боя просто в руки передал
странно оправдывать одно предательство -другим предательством (Херсон) -там САМООРГАНИЗОВАВШИХСЯ патриотов собрали в парке и сдали врагу а тут ничего не сделал то есть сдал но по другому