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Росіяни готуються до оборони в Мелітополі, у місто завозять техніку та особовий склад, - мер Федоров

мелітополь

Через Мелітополь у бік Запоріжжя та Запорізької лінії фронту сьогодні, 1 березня, їхало більше ніж 50 одиниць техніки. Окупанти завозять у місто і техніку, і особовий склад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив мер Іван Федоров.

"Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Сьогодні зранку чергова колона військової техніки кількістю більше ніж 50 одиниць пересувалась через Мелітополь у бік міста Запоріжжя та Запорізької лінії фронту", - розповів очільник міста.

Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих.

"Це і на узбережжі Молочного лиману і поблизу селища Михайлівка", - уточнив Федоров.

Читайте також: Окупанти готують провокації на Запоріжжі, - Федоров

Окупанти, за його словами, готуються до оборони міста та його утримання. Про це свідчить те, що вони намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.

"Вони намагаються звести велику кількість особового складу, оборонних рубежів, аби втримати місто, але це їм точно не вдасться, бо в наших Збройних сил інші плани", - додав мер.

За його словами, в тимчасово окупованих містах посилюється примусова паспортизація. Без російського паспорта неможливо отримати жодні виплати. Ще й надто, не можна навіть розпоряджатися власним майном. Щодо цін на продукти, то вони коштують уп'ятеро дорожче на окупованій території. Наприклад, кілограм м'яса може коштувати 400-500 рублів. Федоров уточнив, що окупанти майже зрівняли курс гривні. Немає асортименту, ліків у аптеках. Ускладнюється ситуація і тим, що немає роботи, бо 80% бізнесів не функціонують.

Водночас, Українська держава виконує всі свої зобов'язання перед мешканцями тимчасово окупованих територій. Тим, хто не сколаборував, виплачують пенсії, зарплати та різні соціальні виплати.

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Автор: 

Мелітополь (772) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+8
Перед тем как высказывать тут свое "экспертное мнение" неплохо бы для начала научиться отличать Мелитополь от Мариуполя. Я тебе, как уроженец Мелитополя, у которого там остались родные и знакомые, могу ответить более осведомленно: ни о какой 90% поддержке оккупантов там и речи нет. Мало того, что в начале оккупации были проукраинские митинги, на которых люди рисковали жизнью, там и сегодня действуют партизаны, а масса людей просто не успели выехать, поскольку Мелитополь был захвачен за сутки. Это даже не Буча с Ирпенем, где была неделя, чтобы эвакуироваться. И коренные жители Мелитополя, особенно старики и дети сейчас по сути оказались в заложниках, но я точно знаю, что достаточно многие из них надеются на приход ВСУ, и многие не верят в то, что "русский мир" там навсегда, хотя оккупанты делают все, чтобы под дулами автоматов люди брали аусвайсы с двуглавой курицей - запретили хождение гривни, расстреливают всех, кто пытается ввезти туда гумпомощь, не выпускают на свободные территории, навезли орков со своими самками и личинками, которых уже больше, чем жителей и создали в украинском городе атмосферу стараха, стукачества и репрессий а-ля 37-е прошлого века. Нормальных продуктов нет, лекарств нет, у предпринимателей все отобрали, людей похищают и убивают за то, что не хотят признавать "законы" мордора. И на фоне всего вышеперечисленного в Мелитополе полно патриотов Украины, и сцена захода ВСУ в город будет сильно напоминать освобождение Херсона.
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01.03.2023 17:39
+5
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01.03.2023 17:14
+4
Не виїхали всі мирні, не мели дурниць. Маю родичів там, цілком проукраїнських та патріотичних. Кацапи випускають тільки в рашку, а звідти виїхати в іншу країну не дозволяють. Тому значна частина повернулась назад, де є хоч дім (в кого він лишився), інша частина поїхала по сусіднім селам до родичів. Всі чекають на ЗСУ.
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01.03.2023 17:24
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Тупые орки,обойдут город справа и слева так что пусть лучше плоты готовят что бы на Расеюшку гребти так как больше удирать будет некуда.
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01.03.2023 17:06 Відповісти
жалко мирних людей а кацапню треба смалити
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01.03.2023 17:08 Відповісти
Всі "мирні" маріупольці давно виїхали на територію, підконтрольну Україні. Можливо залишилися одиниці, решта чекали "ашвабадітєлєй". Дочеплися, отримали їх паспорти і пішли служити в їх терористичну армію війни, і сьогодні разом з кацапами нападають на Бахмут і околиці.
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01.03.2023 17:13 Відповісти
Не виїхали всі мирні, не мели дурниць. Маю родичів там, цілком проукраїнських та патріотичних. Кацапи випускають тільки в рашку, а звідти виїхати в іншу країну не дозволяють. Тому значна частина повернулась назад, де є хоч дім (в кого він лишився), інша частина поїхала по сусіднім селам до родичів. Всі чекають на ЗСУ.
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01.03.2023 17:24 Відповісти
прошу, не треба розповідей «за всіх». Якийсь дядько виїхав, прийняв таке рішення, і добре. Хтось вирішив по іншому - достатньо людей з чіткою проукраїнською позицією і переконаннями знаходиться на тимчасово окупованих. Так можливо вони в незначнійменшості, але це не має значення.
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01.03.2023 18:56 Відповісти
Перед тем как высказывать тут свое "экспертное мнение" неплохо бы для начала научиться отличать Мелитополь от Мариуполя. Я тебе, как уроженец Мелитополя, у которого там остались родные и знакомые, могу ответить более осведомленно: ни о какой 90% поддержке оккупантов там и речи нет. Мало того, что в начале оккупации были проукраинские митинги, на которых люди рисковали жизнью, там и сегодня действуют партизаны, а масса людей просто не успели выехать, поскольку Мелитополь был захвачен за сутки. Это даже не Буча с Ирпенем, где была неделя, чтобы эвакуироваться. И коренные жители Мелитополя, особенно старики и дети сейчас по сути оказались в заложниках, но я точно знаю, что достаточно многие из них надеются на приход ВСУ, и многие не верят в то, что "русский мир" там навсегда, хотя оккупанты делают все, чтобы под дулами автоматов люди брали аусвайсы с двуглавой курицей - запретили хождение гривни, расстреливают всех, кто пытается ввезти туда гумпомощь, не выпускают на свободные территории, навезли орков со своими самками и личинками, которых уже больше, чем жителей и создали в украинском городе атмосферу стараха, стукачества и репрессий а-ля 37-е прошлого века. Нормальных продуктов нет, лекарств нет, у предпринимателей все отобрали, людей похищают и убивают за то, что не хотят признавать "законы" мордора. И на фоне всего вышеперечисленного в Мелитополе полно патриотов Украины, и сцена захода ВСУ в город будет сильно напоминать освобождение Херсона.
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01.03.2023 17:39 Відповісти
Что правда то правда, сам оттуда
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01.03.2023 17:45 Відповісти


Реєстрація: 22 червня 2016

Заходив: 01 березня 2023 в 01:03

Мене читають: 0

Я читаю: 0

очередной фейковый аккаунт фейковога федорова
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01.03.2023 20:59 Відповісти
И откуда такие выводы?
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02.03.2023 00:08 Відповісти
ну а ви, пане Анатолій, що скажете про свого *мера*?до вас не одразу зайшли кацапи?
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01.03.2023 19:09 Відповісти
меня гложет 2 вопроса: как мелитопольцы относятся к тому как Федоров (типа мер) оказался в плену (или не в плену на самом деле) и как они к нему относятся в общем?
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01.03.2023 18:19 Відповісти
суда по отсутствию ответов на конкрентые вопросы -



Реєстрація: 22 червня 2016

Заходив: 01 березня 2023 в 01:03

Мене читають: 0

Я читаю: 0
очередной говнофлуд отставногго эксмера-втикача федорова
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01.03.2023 20:58 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:13.11.2020

Пишет бот, зарегистрированный на 4 года позже. Он же гоша, он же гога, он же ваня.
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02.03.2023 00:09 Відповісти
"...росіяни готуються до оборони в Мелітополі, у місто завозять техніку та особовий склад..."

Глшавное не техника и личный состав... надо побольше чёрных пакетов завозить.
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01.03.2023 17:09 Відповісти
"Росіяни готуються до оборони в Мелітополі Джерело:

Та майже в ті ж дні:

"У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами. Там йде масований наступ окупантів", - Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА."

Мабуть, людина, яка незвична до українських реалій, якийсь експерт іноземний військовий, з'їхав би з глузду, аналізуючі новини з фронту в Україні та дивлячись на карту))
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01.03.2023 17:12 Відповісти
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01.03.2023 17:14 Відповісти
1 березня.
На мелітопольському аеродромі сьогодні сталась «бавовна». Над ним здійнявся чорний дим. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
«Пам'ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів. Майже щомісяця рашисти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі - вибухонебезпечно».
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01.03.2023 18:24 Відповісти
Чорнобаївка 2.0.
Кажуть, на помилках вчаться. Брехня! Якби так було насправді, людство давно позбулось би дурості (Е.Ф. Рассел, "Найближчий родич").
...А що вже казати про дурість одічалих?
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02.03.2023 02:37 Відповісти
у меня вопрос к фьодорову -а почему ты гнида не готовил Мелитополь к обороне?-а даже наоборот сдал его без боя просто в руки передал
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01.03.2023 18:35 Відповісти
Треба розуміти, чи всі силовики з Мелітополя виїхали 24го. Хто з Мелітополя, проясніть ситуацію.
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01.03.2023 18:59 Відповісти
а что тут прояснять -военные не для того чтобы выезжать -у них профессия в другом заключается но город был не подготовлен никак и самооборона не была организованна
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01.03.2023 19:05 Відповісти
Так а хто елементарно повинен був видати зброю самообороні і керувати діями? Я Федорова не захищаю, припускаю, що організація самооборони була здебільшого на папері (як і в деяких інших містах), або самооганізовувались на ходу.
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01.03.2023 19:25 Відповісти
самооборони була здебільшого на папері...-и некому было оружие выдавать-нету тела-нету дела
а военных вывели-вообщем все выглядит как организованая сдача города и юга вцелом и фьодоров в ней принял непосредственное участие как одна из главных фигур
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01.03.2023 19:42 Відповісти
Мер функції МО не виконує. Він здебільшого, повинен був долучитися до організації оборонних мір, якби вони проводились.
Були випадки коли було кому видавати, та не було чого. І з АК проти Бтрів в Херсоні вже було, без підтримки ЗС сумнівно, м'яко кажучи.
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01.03.2023 19:48 Відповісти
в Херсоне самооборону-тупо завели в ловушку когда оставили в парке ждать пока кацапы на БТРах растрелили как мясо а так что там другая история а вот в Мелитополе самооборона була здебільшого на папері...-и некому было оружие выдавать-нету тела-нету дела
Мер функції МО не виконує. Він здебільшого, повинен був долучитися до організації оборонних мір -а как же Кличко который вопреки власти готовил столицу хоть зэ-Иуды и всячески ему запрещали?-потому что все выглядит как организованая сдача города и юга вцелом и фьодоров в ней принял непосредственное участие как одна из главных фигур
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01.03.2023 19:59 Відповісти
Так а чому в Херсоні вона потрапила в пастку? Без підтримки військових - такий же результат був би в Мелітополі. Самооборона призначена посилити війська, а не замінити їх
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01.03.2023 20:10 Відповісти
а потому что их туда завели и координаты дали кацапам -тот кто и завел то есть власть и это никак не дискредитирует самооборону а указывает на гнилую роль властей которые оказались предателям
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01.03.2023 20:26 Відповісти
Я ніяким чином не дискридую самооборону, чи її внесок. Навпаки. Але сама самобооона проти важко озброєних військ - це не правильно від початку
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01.03.2023 21:02 Відповісти
не правильно манипулировать-ведь речь идет про то что каждый занимается своим делом (Киев в пример ,даже когда власть мешает этому) и про то что Фёдор не делал то что было необходимо а шел в одном ритме со властью зэ-предателей -и так делалось повсеместно тотально на всем юге -это была идеальная операция по сдаче огромной территории где каждый занимался своим "делом" -когда без малейшего сопротивления враг занял те
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01.03.2023 21:15 Відповісти
Які маніпуляції, заспокойтеся, я знаю як було на півдні. Можете не розповідати. До Федорова відношення подібне до вашого, але я не знаю побробиць по Мелітополю, а лише припускаю що було як кругом, і тому звертався до місцевих щоб підтвердили.
Але ви погоджуєтесь, що самооборона з АК (на той час), не замінює війська, чи ні?
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01.03.2023 21:23 Відповісти
это в принципе и есть манипуляция!самооборона не есть сама по себе вещь в себе а является составной от комплекса действий -Фёдор ведь не министр обороны и никто об этом не говорит а дело в том что каждый занимался своим "делом" по сдаче юга -одни разминировали границу,другие -мосты,третьи не огранизовали самооборону,четрвертые в своем турне от херсона до мариуполя- обманывали про шашлыки и т.д . -вообщем каждый с успехом выполнил поставленую задачу и рассматривать их по отдельности -это и есть манипуляция
кто больше предатель тот кто разминировал или обманывал или оружие не дал?-все вместе одна команда
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01.03.2023 21:45 Відповісти
Ми в цілому, про одне і теж говоримо. Питання не в маніпуляціях, а обставинах які через бездіяльність влади, мо, виникли в різних містах. І ці обставини в цілому однакові, але в той же час мали відмінності (наявність самооборони, оборонних укріплень, озброєння, наявність силових структур, наявність військ і т.д.) наприклад у Миколаєві до 24-го підготовка була як у Херсоні (і мабудь у Мелітополі) - жодного окопу, але час виграний в Херсоні, також завдяки особисто Д. Марченко, через те що Миколаїв географічно складніше було відрізати, вдалося зупинити ворога і дати відсіч
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01.03.2023 22:08 Відповісти
та не про одно и тоже!если бы Фёдор выполнил свои обязанности и самооборона была как таковая -тогда можно было бы и ваши неманипуляции применить -а именно :военные ушли а бросать патриотов с легким вооружением на танки безсмысленно -и людей потеряем и город не защитим НО -дело в том что все кто отвечал за юг -от мера до гундоса сделали все чтобы сдать эту территорию
Николаев выстоял -завдяки особисто Д. Марченко и никакой Херсон тут не помог так как был сдан властями как и Мелитополь -просто Николаев дальше и понадобилось больше времени за которое марчело прибыл по собственной инициативе и ***** от того что город никак никем не защищён а вояки сидят в части ...и охраняют ЕЁ ,ну и Вознесенск который разебал кацав а потом их уже гоняли по области а когда перешли на освобождение херсонщины то Марченко внезапно перевели ...никуда его не перевели а просто убрали и освобождение Херсона остановилось
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01.03.2023 22:29 Відповісти
Хто такий Федоров у сенсі організації оборони міста, держави? Ніхто Не перегибайте. Мо повинне було вести підготовку. А федоров виконувати розпорядження.

в Херсоні був виграний час на підготовку Миколаєва хоч якусь, кілька діб зіграли роль. А Миколаїв в годині їзди від Херсона, а не десь за горами.

Наш наступ тоді зупинився там, де скінчились люди ... (дослівно цитую військового, брат якого загинув у тому наступі).
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01.03.2023 22:40 Відповісти
Федоров тот кто он есть и на нем его определенная обязанность и в рамках своих обязанностей он не сделал ничего!-в этом заключалась его роль как каждого из зэ-предателей на своем месте и не надо на военных кивать ведь ему ихнеи обязаности не приписывают -он что знал что город оставят и не будут защищать и оружия не будет?если знал то это лишнее подтверждение всего выше сказанного!еще раз -он зэ-предатель в рамках своих обязанностей
какое время там выиграли ?каким способом?тем что собрали самооборону в парке и сдали их после чего их перестрелями с БТР в куски?ничего Херсон не противопоставил так как был сдан зэ-Иудами
наступление закончилось немедленно после снятия Марченко -буквально за несколько дней как только новый зэ-правитель прибыл
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02.03.2023 00:16 Відповісти
Ще раз Федоров, не вартий обговорення, захист держави від зовнішньої агресії - ЗСУ. Відповідно МО проводить підготовку до оборони. А то вийде що двірник винний, а в оп герої.

Ви тільки про парк чули? Почитайте, вже більше з'являється інфо по Херсону. Бої на Антонівському мості і греблі.
Уявіть, навіть такого часу вистачило, щоб хоть якось організувати оборону в Миколаєві. Звісно завдяки Марченко.

Повторюю - я у військових запитував теж саме, дослівну коротку відповідь по суті, вище вам писав.
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02.03.2023 09:14 Відповісти
А перешкоджав Федоров створенню тероборони чи ні нехай місцеві скажуть як було. Я не виключаю, що так.
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01.03.2023 20:13 Відповісти
а сопротивлялся ли Фёдор такому очевидному предательству-сдаче города ?как то задокументированы его попытки организации самообороны или он послушно плыл по течению -наблюдал как сдают город и выполнял все преступные указания?
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01.03.2023 20:28 Відповісти
Так я написав що пропускаю, що плив по течії. Але я не з Мелітополя, тому не можу стверджувати
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01.03.2023 20:59 Відповісти
плив по течії=наблюдал как сдают город и выполнял все преступные указания
об этом был вопрос
у меня вопрос к фьодорову -а почему ты гнида не готовил Мелитополь к обороне?-а даже наоборот сдал его без боя просто в руки передал
странно оправдывать одно предательство -другим предательством (Херсон) -там САМООРГАНИЗОВАВШИХСЯ патриотов собрали в парке и сдали врагу а тут ничего не сделал то есть сдал но по другому
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01.03.2023 21:07 Відповісти
Де ви прочитали що я когось, тим паче Федорова, виправдовую? Крім того, що попросив саме мешканців Мелітополя прокоментувати як було
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01.03.2023 21:17 Відповісти
проредить хаймерсами в Мелитополе.такое впечатление,что кацапское мясо уже смерилось,и знает,что их уничтожат.
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01.03.2023 20:11 Відповісти
 
 