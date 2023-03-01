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Новини
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Єврокомісія хоче перевести ЄС з мирного часу на воєнний і збільшити виробництво боєприпасів, - Spiegel

сша,зброя,боєприпаси

Єврокомісія хоче представити країнам-членам план, який не тільки забезпечить постачання боєприпасів Україні в рамках оборони від російського вторгнення, а й поповнить запаси в країнах ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", проєкт документа є у розпорядженні Spiegel.

План складається з трьох компонентів.

Перший компонент передбачає негайне збільшення поставок боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, в Україну. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель незабаром запропонує додатковий пакет підтримки на суму 1 мільярд євро для постачання боєприпасів, насамперед 155-мм снарядів.

Другий компонент передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством EDA з метою заповнення прогалин у запасах країн ЄС і забезпечення постачання України в довгостроковій перспективі.

Також читайте: ЄС має збільшити закупівлю боєприпасів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

Третій компонент покликаний забезпечити довгострокове збільшення європейських потужностей з виробництва боєприпасів з урахуванням зміни безпекової ситуації.

Надзвичайна допомога в рамках першого компоненту надаватиметься за вже усталеною схемою: країни ЄС постачають Україні боєприпаси, а натомість отримують гроші з Європейського фонду миру (ЄФМ). Його фінансове покриття вже тричі збільшувалося на 500 млн євро, а в грудні було вирішено збільшити його до 2 млрд євро.

Другий компонент плану містить чіткий меседж: час, коли мир у Європі вважався гарантованим, минув. Ситуація докорінно змінилася з нападом Росії на Україну, і країни ЄС повинні це враховувати - шляхом придбання більшої кількості боєприпасів у довгостроковій перспективі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія відновила виробництво снарядів радянського зразка для України, - The New York Times

Це має відбутися за допомогою проєкту EDA. Країни-члени ЄС і Україна повинні звести докупи свої потреби, щоб "розмістити масове замовлення і дати промисловості чіткий сигнал про попит", йдеться в документі.

  На думку Єврокомісії, тільки якщо промисловість буде впевнена, що такий попит існує, вона буде готова збільшити свої виробничі потужності в довгостроковій перспективі.

Комісія також сподівається, що спільне замовлення призведе до значно нижчих цін, ніж раніше. 25 з 27 країн ЄС і Норвегія вже висловили зацікавленість в участі в проєкті, який триватиме сім років.

Третій компонент має вирішити основну проблему: "швидке зменшення" запасів боєприпасів у країнах ЄС і недостатні потужності для їх виробництва, які тепер мають бути "швидко збільшені".

Єврокомісія бачить себе більше в ролі посередника і організатора, наприклад, виявляючи прогалини у виробничих потужностях і допомагаючи із закупівлями. Реальну відповідальність за виробництво покладено на промисловість та уряди країн ЄС.

Також читайте: Велика Британія створила секретну групу для закупівлі артснарядів радянського зразка для України, - The New York Times

Очікується, що міністри оборони країн ЄС обговорять пропозиції на неформальній зустрічі в Стокгольмі на початку наступного тижня. Рішення можуть бути прийняті вже на наступному саміті глав держав і урядів наприкінці березня.

Автор: 

боєприпаси (2290) Єврокомісія (2175) виробництво (1647) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+8
"Живучи поряд з вампірами та вовкулаками треба тримать під подушкою осиковий кілок і рушницю заряджену срібними кулями!"
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01.03.2023 17:37
+6
До речі, ця війна - мабуть, корисний досвід для НАТО щодо спільних дій у разі нападу на одного з учасників.
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01.03.2023 17:35
+2
"Хочеш миру - готуйся до війни" ©
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01.03.2023 23:24
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До речі, ця війна - мабуть, корисний досвід для НАТО щодо спільних дій у разі нападу на одного з учасників.
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01.03.2023 17:35 Відповісти
Скоро всією Європою - хвиля мітингів під лозунгом "Міру - мір, вайнє - піпіська".
Ми вже знаємо, хто буде зображувати "ущемльонних в своіх правах получать соціалку".
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01.03.2023 17:35 Відповісти
Це могло бу бути, якби європейці в гинули на полі бою як американці у В'єтнамі. А так підтримка України серед населення Європи величезна
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01.03.2023 18:37 Відповісти
Це будуть робити "ущємльонниє русафобієй уZZкіє", для прикладу, котрі ставили квіточки "сваім мальчікам" на розбитій уZZкій техніці, виставленій в Берліні.
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01.03.2023 23:23 Відповісти
"Живучи поряд з вампірами та вовкулаками треба тримать під подушкою осиковий кілок і рушницю заряджену срібними кулями!"
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01.03.2023 17:37 Відповісти
Проявляються признаки світової війни ...
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01.03.2023 17:58 Відповісти
"Хочеш миру - готуйся до війни" ©
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01.03.2023 23:24 Відповісти
Єврокомісія хоче перевести ЄС з мирного часу на воєнний і збільшити виробництво ***********
========================
хоче перевести? Та не поспішайте! Заждіть рік -два...Тоді ще подумайте неквапом..Потурбуйтеся....Ще раз подумайте... Це потрібно було негайно розпочати ще рік тому не думаючи!
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01.03.2023 18:07 Відповісти
Стара черепаха...)))
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01.03.2023 18:26 Відповісти
Цікаво, Spiegel не хоче описати ситуацію в німецькому суспільстві?

Скандал с российским танком у посольства РФ в Берлине (https://www.youtube.com/watch?v=fZ8x8GNvWIc).

Тим більше на DW "дивна" інфополітика...Странная страна Германия. Не понятно, Фауст положительный или отрицательный герой в литературе? Может поэтому такая странная-серая политика?
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01.03.2023 19:09 Відповісти
У цікаві часи живемо, панове
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01.03.2023 23:20 Відповісти
 
 