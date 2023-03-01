Лукашенко у Пекіні зустрівся із Сі Цзіньпіном та підтримав "мирний план" Китаю

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, перебуває з "візитом" у Китаї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, Лукашенко заявив, що повністю підтримує ініціативу Пекіна щодо мирного врегулювання в Україні. Йдеться про 12-сторінковий "мирний план", представлений китайською владою минулого тижня.

"Наша сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який потребує нових, неортодоксальних підходів та відповідальних політичних рішень. Насамперед вони мають бути спрямовані на запобігання конфронтації глобального рівня, в якій не буде переможців", - сказав Лукашенко лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

Тому, за його словами, Білорусь постійно шукає і пропонує варіанти мирного врегулювання.

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Крім того, під час візиту Олександр Лукашенко заявив про прагнення Білорусі до більш тісної співпраці з Китаєм у галузі технологій.

Нагадаємо, МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".