Лукашенко у Пекіні зустрівся із Сі Цзіньпіном та підтримав "мирний план" Китаю
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, перебуває з "візитом" у Китаї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, Лукашенко заявив, що повністю підтримує ініціативу Пекіна щодо мирного врегулювання в Україні. Йдеться про 12-сторінковий "мирний план", представлений китайською владою минулого тижня.
"Наша сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який потребує нових, неортодоксальних підходів та відповідальних політичних рішень. Насамперед вони мають бути спрямовані на запобігання конфронтації глобального рівня, в якій не буде переможців", - сказав Лукашенко лідеру КНР Сі Цзіньпіну.
Тому, за його словами, Білорусь постійно шукає і пропонує варіанти мирного врегулювання.
Крім того, під час візиту Олександр Лукашенко заявив про прагнення Білорусі до більш тісної співпраці з Китаєм у галузі технологій.
Нагадаємо, МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".
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Мураха сидить на слоновій шиї. Йдуть через міст. Мураха каже до слона:
- Ото ми з тобою гупаємо!
https://www.youtube.com/watch?v=DuxKQ_JHGoE
Той, хто бажає досягти миру між Росією та Україною, спочатку повинен визнати реальні факти. У Китаю з цим проблеми вже багато років.
це з сайту ББС
За цим роз'ясненням йдеться іменно про границі 1991, признані ООН
Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику.
(Т. Шевченко, "Сон")
Думаю, що після цого повернення з Китаю через певний час може з'явитися інформація, що Білорусь продає Росії багато зброї, начебто виробленої в Білорусі, яка насправді буде китайською.
Як казав Вінні-Пух: "Це ж-ж-ж-ж не просто так!"
Товарообіг Китаю та США - $755,64 млрд, ЄС та Китаю - 586 млрд євро, Китаю та Великобританії - $76,1 млрд.
Товарообіг РФ та Китаю у 2021 склав $146,88 млрд.