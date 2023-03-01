КСУ визнав неконституційною норму закону щодо попередження прокурорів про можливе звільнення

Конституційний суд визнав неконституційним пункт 6 розділу ІІ "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" від 19 вересня 2019 року 113-IX, який унормовує відносини з попередження прокурорів про можливе майбутнє звільнення з посади.

Відповідне рішення ухвалив Другий сенат КСУ 1 березня у справі за конституційною скаргою Сергія Василенка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Суду.

У згаданому приписі йдеться, що "з дня набрання чинності цим Законом усі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені в належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України "Про прокуратуру".

Василенко, який працював в органах прокуратури з 1998 року, був звільнений наказом генпрокурора від 4 листопада 2019 року. Автор клопотання, вважаючи цей наказ протиправним, оскаржив його в суді та дійшов до КС.

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Конституційний суд наголосив, що з 30 вересня 2016 року за статтею 1311 Конституції України прокуратура інституційно є елементом загальної системи правосуддя, що вимагає від держави забезпечення незалежності статусу прокурора.

У Рішенні зазначено, що "забезпечення державою належних гарантій від незаконного звільнення прокурора, діяльність якого пов’язана з функціонуванням системи правосуддя, є не лише елементом статусу прокурора, а й однією з передумов реалізації конституційного права на судовий захист".

Оскільки Конституція України не містить припису, що наділяє парламент повноваженням ухвалювати правозастосовні акти у процедурі звільнення будь-якого прокурора з посади "є підстави вважати", що вказаний припис Закону № 113 Верховна Рада України ухвалила за межами своїх конституційних повноважень.

Також Конституційний суд дійшов висновку, що оспорюваний припис Закону № 113 містить одночасно як окремі ознаки акта правозастосування, тобто індивідуального акта права, адресованого прокуророві, якого попереджають "про можливе майбутнє звільнення з посади", так і ознаки знеособленого нормативного припису, що не містить жодних персональних даних.

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Отже, оспорюваний припис Закону № 113 не можна вважати "правом" у державі, керованій верховенством права (правовладдям). Конституційний суд визнав його таким, що не відповідає Конституції України.