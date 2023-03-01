На російському літаку А-50 на Мачулищах пошкоджено принаймні локатор та антену системи розпізнавання "свій-чужий", - ByPol

Учасники плану "Перамога" для атаки на аеродром "Мачулищі" використали два безпілотники DJI, переобладнані в дрони-камікадзе. Кожен переносив заряд 200 грамів вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Як вражаючий елемент використані металеві кулі - приблизно 200 штук за кожен дрон.

Про це йдеться у публікації групи ByPol, передає Цензор.НЕТ.

Спираючись на аналіз супутникових знімків, активісти вважають, що А-50 зазнав принаймні двох значних уражень. Так, пошкоджено трикоординатну станцію радіолокації, а саме локатор, який є ключовим елементом. За даними групи, антену доведеться замінювати повністю з її повним розбиранням і демонтажем. Також доведеться міняти антену системи розпізнавання "свій-чужий", яка розміщена під обтічником.

Також на супутникових знімках видно пошкодження в районі розміщення обтічника антени супутникової радіолінії. Мовиться про передню частину літака поблизу носового відсіку.

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ByPol зазначає, що металеві кульки також могли завдати значних пошкоджень. Так вони могли вразити обшивку А-50 й проникнути глибоко в його корпус, де тягнеться безліч важливих дротів, які живлять, є зв'язковими чи керувальними. Уламки куль могли розірвати та обтопити дроти.

Група також зазначає, що на складність і кількість пошкоджень може вплинути факт того, чи зайнялася на літаку пожежа після вибухів. Роль також грає те, чим її локалізували. Якщо пожежу все ж гасили, є висока ймовірність, що в пошкоджені міста літака потрапили засоби для гасіння. Це може вивести з ладу радіолокаційну систему.

Нагадаємо, 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, Міноборони Великої Британії зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.

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