Байден продовжив на рік надзвичайний стан через вторгнення РФ в Україну та санкції проти РФ

Президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про оголошення надзвичайного стану через незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, яку становлять дії РФ в Україні.

Відповідне Послання до Конгресу США щодо продовження надзвичайного стану оприлюднили на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я надіслав до Федерального реєстру для публікації повідомлення, яке додається, про те, що надзвичайний стан, оголошений Указом 13660 від 6 березня 2014 року, який було розширено Указами 13661, 13662 і 14065, і в рамках якого було вжито додаткових заходів Указами 13685 і 13849, продовжує діяти після 6 березня 2023 року", - наголосив президент США.

Байден додав, що дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів. А також дії та політика уряду Російської Федерації, включно з захопленням Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

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Байден нагадав, що 6 березня 2014 року президент США оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження "з метою протидії незвичайній та надзвичайній загрозі національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, яку становлять дії та політика осіб, що підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів".

16 березня 2014 року президент видав ще один указ, яким розширив сферу дії надзвичайного стану, і визнав, що дії та політика уряду Російської Федерації щодо України підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів.

20 березня 2014 року президент видав указ, яким ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану.

19 грудня 2014 року президент видав указ щодо вжиття додаткових заходів у зв'язку з російською окупацією Кримського регіону України.

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20 вересня 2018 року президент видав указ про додаткові заходи щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно Російської Федерації.

21 лютого 2022 року президент видав указ, яким ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану, і встановив, що передбачуване визнання Російською Федерацією так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки" суперечить зобов'язанням Росії за Мінськими угодами і далі загрожує миру, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України, а отже, становить незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.