У містах Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі в окупованому Криму пролунали вибухи, - соцмережі

На території тимчасово окупованого Криму, у Бахчисараї стався вибух у районі військової частини загарбників, також чули вибухи у Ялті, Гурзуфі та інших населених пунктах південного берега півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Телеграм-канал "Кримський вітер".

"У Бахчисараї був бабах у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Імовірно робота ППО, повідомляють підписники. Вибух було чути в багатьох селах Бахчисарайського району", - йдеться в дописі.

Також повідомляється про вибухи на південному березі Криму – в Ялті, Гурзуфі та інших населених пунктах.

"Затряслося все навколо – меблі та вікна, спрацювали сигналізації автомобілів. На задньому плані присутні звуки літаків", - пише Телеграм-канал.

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