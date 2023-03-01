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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У містах Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі в окупованому Криму пролунали вибухи, - соцмережі

вибух

На території тимчасово окупованого Криму, у Бахчисараї стався вибух у районі військової частини загарбників, також чули вибухи у Ялті, Гурзуфі та інших населених пунктах південного берега півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Телеграм-канал "Кримський вітер".

"У Бахчисараї був бабах у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Імовірно робота ППО, повідомляють підписники. Вибух було чути в багатьох селах Бахчисарайського району", - йдеться в дописі.

Також повідомляється про вибухи на південному березі Криму – в Ялті, Гурзуфі та інших населених пунктах.

"Затряслося все навколо – меблі та вікна, спрацювали сигналізації автомобілів. На задньому плані присутні звуки літаків", - пише Телеграм-канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заході окупованого Криму вночі чули вибухи, - соцмережі

Автор: 

вибух (4504) Крим (14183)


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Топ коментарі
+92
Сиділи-стригли бабло з курортників до 2014 року. І в х#й не дули. Ні,***...захотілось екстріма. Рюськага міра. Отримуйте,дебіли.
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01.03.2023 21:07
+76
Камені з неба, як замовляли!
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01.03.2023 21:03
+49
Что та трєвожна-да лапатниє смєрди...
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01.03.2023 21:03
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Яка сумна новина...
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01.03.2023 21:02 Відповісти
Что та трєвожна-да лапатниє смєрди...
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01.03.2023 21:03 Відповісти
Камені з неба, як замовляли!
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01.03.2023 21:03 Відповісти
Ні..Це ефект лінзи ...або гроза.
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01.03.2023 22:36 Відповісти
Отріцатєльноє солнишко
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02.03.2023 01:02 Відповісти
а це вже щось цікаве....манкурти напряглися
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01.03.2023 21:03 Відповісти
Ну що сказати: за що боролись...
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01.03.2023 21:04 Відповісти
кацапо-гриль )
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01.03.2023 21:05 Відповісти
Vot a segodnia uze bojevyje gusi poleteli v druguju storonu bombit?Sto budet zavtra interesno?
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01.03.2023 21:07 Відповісти
Сиділи-стригли бабло з курортників до 2014 року. І в х#й не дули. Ні,***...захотілось екстріма. Рюськага міра. Отримуйте,дебіли.
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01.03.2023 21:07 Відповісти
Вони до 2014 року стригли бабло з росіян. Бо їх в Крим каталось багато. І не на море а в основному по золачних мєстах пошататись. І мєсниє девачкі очень рускіх любят, як мені заявили в 2010 році в севастополі. А украінци ніщіє, что с ніх взять... тобто вже тоді руській мір любив їх в усі дірки і українцями вони себе не вважали. 90%+ російської мови. Показник значно вищий ніж на сході. От і результат.
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02.03.2023 00:40 Відповісти
Ну за нищих украинцев - брехня полная . Наши из Киева, Донецка , Днепра могли на выходные сьездить искупаться и оставить за два дня штуку зелени . Так и коцапня шировали в основеом ******* и москвичи, а всякие пензюки макароны и яичницу на электроплитках готовили и за каждую гривню на рынке торговались.
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02.03.2023 08:04 Відповісти
Я кажу за Севастополь. Де пляжів майже немає. Зате гора всіляких говноклубів і тд. Я там був по роботі. Мені взагалі тоді було не зрозуміле їхнє відношення до нас. Наче не в Україні знаходився. Я тоді був молодий і з напарником вирішили поспілкуватись з різними людьми, познайомитись. Досвід вийшов такий собі.
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02.03.2023 08:44 Відповісти
Кацапы, лед тронулся... запасайтесь белыми тапочками.
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01.03.2023 21:07 Відповісти
Сміттєвий пакет дешевше для бюджету - санкції ж тільки на користь!
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01.03.2023 21:21 Відповісти
ДЫк , мож кто захочет по-крутому отъехать.
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01.03.2023 21:25 Відповісти
"Мажори"? Та й йух з ними! Аби тільки БК вистачило дарувати їм такі "радісні миттєвості життя"
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01.03.2023 21:35 Відповісти
агент фсб Царев (по совместительству депутат ВР) на своей странице вк пишет, что никаких взрывов в Ялте слышно не было
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01.03.2023 21:07 Відповісти
Як той царьов продовжить бухати, то йому і крейсер москва припливе.
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01.03.2023 21:15 Відповісти
З напівзгнившими морячками
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01.03.2023 21:39 Відповісти
Тревожно)
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01.03.2023 21:08 Відповісти
Гарні новини. Слава ЗСУ!
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01.03.2023 21:08 Відповісти
Бавовнятко поїхало у відпустку!!
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01.03.2023 21:09 Відповісти
Яка вiдпустка, даже не мечтать. Тока в командировку, а хоть и на курорт.
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01.03.2023 21:11 Відповісти
Признаю, не прав, "не в отпуск", а в "рабочую командировку". Это очень точная поправка. И правильная.
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01.03.2023 21:18 Відповісти
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01.03.2023 21:21 Відповісти
Вітаємо Південний берег з першим днем весни.
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01.03.2023 21:10 Відповісти
Я, так бачу, що "бавовнятко" переросло в "Бабах"?
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01.03.2023 21:10 Відповісти
Дорослішає, мужніє...
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01.03.2023 21:14 Відповісти
С наступающим курортным сезоном, расеяне😂🤣😂
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01.03.2023 21:11 Відповісти
Підготовка до літнього сезону розпочалася)
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01.03.2023 21:14 Відповісти
Літній сезон розпочинається в червні. Сподіваюсь до червня усі кацапи поїдуть звідти, хоч там і душевно...
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01.03.2023 21:29 Відповісти
як там в них. ми пришлі к тебе с пріветом росказать шо сонце встане. прийде украіна і буде мир і сонце в криму.
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01.03.2023 21:15 Відповісти
Ета камні с нєба.

Нас там ніт.
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01.03.2023 21:16 Відповісти
Тепер Крим у майбутньому буде дійсно українським. Заселити жителями всіх областей України!!! І жодного смердячого рюзькемовного!!!
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01.03.2023 21:16 Відповісти
Він і раніше був так заселений. Ще за царя. Потім, при Льоні Брежнєві за часи развінутого саціалізьма, щось зметикнули та наперли кацапів, наприклад, за рахунок дембелів та їх сімей.
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01.03.2023 23:05 Відповісти
Мій рідний дід пішов на 1 світову війну з Євпаторії в 1916 році. Похований в Гаспрі вже при вільній Україні. Дуже старим , але при розумі.
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01.03.2023 23:09 Відповісти
Так.Але найбільше кацапів було завезено після44-го року як виселили кримських татар, греків, болгарів.
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01.03.2023 23:26 Відповісти
А при Льоні це не після 44-го? Так, звичайно, після 44 потрібно було заселяти Крим і туди заселили Курську область, Бєлгород, Воронеж. Але також і прямо селами з України. Разом з сіялками, віялками, коровами і курями. А трохи пізніше стало правилом, що військов,і які останні роки служили в Криму там і залишались. І їх за десятиліття набралось сотні тисяч. Добавте, що після смерті СРСР вже вільна Україна мала приймати в Криму 10 тисяч військових пенсіонерів щорічно з усього бувшого совка. Так там збудувалась російська матриця.
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01.03.2023 23:43 Відповісти
Ці кримчани стали такі безпечні -- не випускають сірники з рук .
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01.03.2023 21:17 Відповісти
Блин, кацапы за кордоном получают в дюндель от всех кому не лень... а ща уже и в нарабсеюшке не спрячешься.
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01.03.2023 21:24 Відповісти
Крим це Україна, а не нарабсеюшка
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01.03.2023 22:20 Відповісти
Спокойной ночи колаборанты и предатели
Лучше у*буте по добро по здорову, пока есть остатки моста
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01.03.2023 21:30 Відповісти
Самое интересное, что в крыму, есть такие "гении" кто продал свое единственное жилье в другом городе рахи, и купил квартиру в крыму. Считая что это новое место жительства, всерьез и навсегда. Ну ничего, на ошибках учатся. ))
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01.03.2023 21:32 Відповісти
Пойдет в подарок беженцам которым разбомбили жилье
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01.03.2023 21:49 Відповісти
"- Ну вот и хорошо, что ванну пристроил, - одобрительно сказал Азазелло, - ему нужно брать ванны, - и крикнул, - Вон!!" (с) М.Булгаков, "Майстр і Маргарита"
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01.03.2023 22:02 Відповісти
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01.03.2023 21:33 Відповісти
Как гаварили крысчаны, зато у нас не стреляют
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01.03.2023 21:35 Відповісти
Кацапія 404.
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01.03.2023 21:42 Відповісти
Ну да... Типо , немочный пыня, шо ни шаг - воздух тока портит... Единственная радость - кабаевша ему вечерком промассажирует дряблое тельце (понятно , шо за нехилый баблос), ... А задвухсоченный кацап, ради пыниного счастьица в целлофанке отмораживается... хорошо . хоть зима, без опарышей.
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01.03.2023 21:59 Відповісти
Та мабуть не кабаневша, а підстаркуватий мальчик у трусиках (або без)
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01.03.2023 22:28 Відповісти
ЮБК готується до "майскіх" )
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01.03.2023 21:50 Відповісти
Ооооочень большая просьба к ЗСУ - бабахните пожалуйста по Казантипу , там сейчас военная база кацапов .
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01.03.2023 21:52 Відповісти
Республіка " Z" 😁
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01.03.2023 22:28 Відповісти
*Сиділи-стригли бабло з курортників до 2014 року. І в х#й не дули. Ні,***...захотілось екстріма. Рюськага міра. Отримуйте,дебіли.* Повністю згоден. ще й податків не платили. Мій родич з травня по жовтень з відпочиваючих мав чистими 8-11 тис.доларів, а тепер про ті часи тільки мріє, зповна наївся руського мира.
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01.03.2023 21:59 Відповісти
И шо. лыжи еще не смазал?
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01.03.2023 22:00 Відповісти
Чому завжди пишуть про роботу кацапського ППО, і ніколи не пишуть про враження воєнних об'єктів?

Враження є?
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01.03.2023 21:59 Відповісти
пока нет
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01.03.2023 22:05 Відповісти
Ну то судячи з істерик - вони вражені..стосовно уражень військових об'єктів - хз
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01.03.2023 22:11 Відповісти
на болотах ввели преследования за фото и информацию в соцсетях обьектов которые подверглись атакам , они и про взрывы все время говорили - хлопок , потому что ,, хлопков,, стало очень много и очень далеко от границы , в гдубине паРашки. скажу по секрету , такое будет у них каждый день , в различных направлениях , и вполне возмозно ( чего мы хотим больше всего ) их пво собьет один из безптлотников , и он грохнется на жилой дом , где будут спокойно спать их матки с ********** , что бы прочувствовали всю прелесть своего ******* рускава мира ,
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01.03.2023 22:24 Відповісти
Впєчятлєнія? Самиє положитєльниє!))
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01.03.2023 22:30 Відповісти
Навіщо ж Ви так. Пекельні борошна перекладу зносять підлогу мозку і заважають писати коменти, влучні мов стріли з цибулі Робін Гуда.
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02.03.2023 02:43 Відповісти
Для ракет и БПЛА!
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01.03.2023 22:06 Відповісти
Понизівка 44°23'45″ пн. ш. 33°56'42″ сх. д. стоїть радіолокаційна місцева рота, зі супутника має бути видно. Насипте їм каменів з неба, та побільше.
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01.03.2023 22:10 Відповісти
То не на цензор..то у вайбер..є такі канали..
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01.03.2023 22:13 Відповісти
Як підключитись?
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01.03.2023 22:16 Відповісти
Та у Блискавці якось мелькало, то я собі й залишила..пошукайте
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01.03.2023 22:33 Відповісти
Мис Меганом така ж історія
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01.03.2023 22:34 Відповісти
переходи на лучшие каналы - или это ты свой канал рекламируешь...?
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01.03.2023 23:59 Відповісти
Курортний сезон в Криму вважатимемо відкритим
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01.03.2023 22:38 Відповісти
В Ялте и Гурзуфе есть военные объекты? Разве что радары. Там горы кругом, а с другой стороны море
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01.03.2023 22:50 Відповісти
Порт завжди є військовим об'єктом. В Ялті він досить великий.
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01.03.2023 23:42 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.03.2023 22:54 Відповісти
так бабахнуло по душевному,по домашнему)
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01.03.2023 22:55 Відповісти
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02.03.2023 00:49 Відповісти
То я не зрозумів: це вже камні с нєба чи ще ніт?
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02.03.2023 02:40 Відповісти
Та це весна іде. Тепло несе.
А попереду ще літо...
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02.03.2023 05:56 Відповісти
 
 