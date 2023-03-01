У містах Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі в окупованому Криму пролунали вибухи, - соцмережі
На території тимчасово окупованого Криму, у Бахчисараї стався вибух у районі військової частини загарбників, також чули вибухи у Ялті, Гурзуфі та інших населених пунктах південного берега півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Телеграм-канал "Кримський вітер".
"У Бахчисараї був бабах у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Імовірно робота ППО, повідомляють підписники. Вибух було чути в багатьох селах Бахчисарайського району", - йдеться в дописі.
Також повідомляється про вибухи на південному березі Криму – в Ялті, Гурзуфі та інших населених пунктах.
"Затряслося все навколо – меблі та вікна, спрацювали сигналізації автомобілів. На задньому плані присутні звуки літаків", - пише Телеграм-канал.
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