Росія наразі не застосовує "типові" обстріли інфраструктури, але продовжить завдавати точкових ударів, - Повітряні сили

Росія змінюватиме час завдання повітряних ударів по Україні. Втім йдеться не про зміну тактики, а про зміну завдань.

Про це Суспільному в ефірі єдиного телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше вони робили це типово, коли обстрілювали інфраструктуру: вночі - "Шахеди", зранку - ракети. Зараз бачимо, що в будь-який час може бути обстріл, і вночі, і невеликою кількістю ракет. Сьогодні з переходом в ніч запустили 4 "Шахеди" - їх було знищено. Плюс поодинокі безпілотники. Такі, який був збитий сьогодні вдень (1 березня. - Ред.) на Київщині", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни будуть робити те, що і робили до масованих обстрілів влітку: завдавати точкових ударів, вибираючи ту чи іншу ціль.

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"Хотіли завести Україну в блекаут - не вдалося. А, можливо, є й дефіцит далекобійних високоточних ракет. Точно він є. Бачимо, що вироблялись вони фактично з коліс і поставлялися у війська. Можливо, вони весь той стратегічний запас, який вони викинули на нашу критичну інфраструктуру, хочуть надолужити, накопичити і виготовити", - сказав Ігнат.

Коментуючи останні обстріли, Ігнат пояснив, що навряд чи йдеться про зміну тактики окупантів.

"Зміна, мабуть, завдань, які вони перед собою ставлять. Противник очевидно не досяг своїх цілей, але розслаблятися зарано. Вистояли завдяки і Повітряним силам, і роботі наших енергетиків, і міжнародній допомозі нашим енергетикам", - сказав Ігнат.

Він додав, що і надалі буде посилення засобами ППО, які обіцяють партнери найближчим часом.

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"Зі США є позитивні новини - скоро вже будуть повертатися додому навчені на PATRIOT наші зенітники", - зазначив Ігнат.