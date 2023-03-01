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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми не знаємо, хто у них там бешкетує, - Данілов про вибухи в російських містах

данілов

Україна не знає, хто "бешкетує" на території росії та що є причиною вибухів у низці її регіонів. Однак росіянам необхідно усвідомити, що вони не матимуть спокійного життя, допоки не припинять завдавати удари по території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі 24 каналу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Послухайте, іде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує. Я можу єдине сказати: якщо вони вважають, що будуть знаходитись у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург..., вони ж не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (засоби ППО – ред.)… Це їм точно не допоможе", - заявив Данілов.

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Автор: 

вибух (4504) Данілов Олексій (1259) росія (65829)


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Топ коментарі
+20
Думаю, що прочитавши новину про вибухи в окупованих росією містах, за останню годину не менше 5 мільйонів жителів Росії одночасно поставили одне й те саме питання - "А нас за что?"
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01.03.2023 21:30
+14
"нас там нет", але буде боляче
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01.03.2023 21:27
+9
не твоя робота точно.. твоя робота поп..ть пальчіком погрозіть і беречь велічіе зе.ти данілоа добре говориш і на тому все.
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01.03.2023 21:27
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Так хто вам розкаже, зельоним?
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01.03.2023 21:27 Відповісти
не твоя робота точно.. твоя робота поп..ть пальчіком погрозіть і беречь велічіе зе.ти данілоа добре говориш і на тому все.
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01.03.2023 21:27 Відповісти
..та ладно, тож тему нашли,мало ли кому должны болота мацковии...
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01.03.2023 22:38 Відповісти
"нас там нет", але буде боляче
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01.03.2023 21:27 Відповісти
Думаю, що прочитавши новину про вибухи в окупованих росією містах, за останню годину не менше 5 мільйонів жителів Росії одночасно поставили одне й те саме питання - "А нас за что?"
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01.03.2023 21:30 Відповісти
Москва виникла на болотак, Пітер на болотах побудований... Може то якісь мешканці болот (рептилоїди) вирішили повернути собі свої землі?

А шо? Маячня не гірша за ту, що ллється з "пропаг@ндонТВ" кремлядів
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01.03.2023 21:32 Відповісти
Делают красиво,молодцы.Но эти коментарии Данилова.....бешкетники.....всё таки державный муж.Ну такое....
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01.03.2023 21:33 Відповісти
Да кацапоиды понапиваются и лупят друг друга дубинами да поджигают заправки
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01.03.2023 21:33 Відповісти
мало!надо по москве вдарить!
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01.03.2023 21:35 Відповісти
лучше по производству калибров или бк к арте,кпд повыше будет в разы.
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01.03.2023 21:36 Відповісти
Так, заводи ракетні і склади треба знищувати, що б кацапи взагалі не могли їх виготовляти. І ракетоносії на аеродромах. А Масква підожде, все одно колись піде за карабльом.
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01.03.2023 22:21 Відповісти
2300-2500 км. Задалеко. Думаю, на подібні відстані ні у нас, ні у партнерів взагалі нічого немає, не рахуючи ,звісно, ЯЗ
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02.03.2023 08:27 Відповісти
скоро , потерпи немного , ))))) там есть вкуснее цели чем масква , в пригороде )))))
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01.03.2023 22:28 Відповісти
Наконец-то первый грамотный комментарий от зеленых госизменников за год.
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01.03.2023 21:38 Відповісти
це іх стандартна відповідь.. на крадіжки і мародерство в украіні теж.
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02.03.2023 08:57 Відповісти
Це ж чмуто-буданівський "Black Box" бешкетує, а наводить на цілі притулин супутник.
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01.03.2023 21:39 Відповісти
https://twitter.com/Tendar/status/1630518332553134081 Що то було? Мабуть NLO!
Летіло, шуміло, по небу плило.
Глядить - НПЗ коптить в Туапсе,
Упало, попало, ПЗ тепер все...
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01.03.2023 21:42 Відповісти
Чокнутому ***** ніякі індульгенції не потрібні. Бо він маніяк-психопат. А бидло все схаває.
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01.03.2023 22:22 Відповісти
ну , в рамках такой идеологии можно их ******* смело , и пусть докажут что это мы , у нас есть возможность отследить запуск каждой ракеты с их территории , а у них нет ( скорее всего ) , пусть себе ****** что хотят .
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01.03.2023 22:31 Відповісти
...вариантов тьма!!! Начиная от НЛО,кончая местной фауной.. Природа злая вещь не всем 47 хромосомка нравится.. Болота мацковии сами пусть думают кому в долгу ..
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01.03.2023 22:35 Відповісти
Ми ще станемо свідками того, як невідомить об'єкт влучить або в мавзолей або в стіну кремля
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01.03.2023 22:47 Відповісти
Вони вірять , що поки членін в мавзолеї , поки буде існувати їхня Росія .
Тому вцілити в мавзолей було би дуже круто .
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01.03.2023 23:19 Відповісти
А може заслати ДРГ, спалити на фіг труп члєніна і параша - фсьо?
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01.03.2023 23:26 Відповісти
росія, нажаль, ніколи не перестане існувати, вона може змінити назву, вона може у 20 разів стати меншою, однак цих бидлуватих недолугих сусідів нам терпіти все життя.
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02.03.2023 00:04 Відповісти
В нас ядерного оружия нет . Но если будет надо мы его применим ?
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01.03.2023 23:15 Відповісти
надо,чтобы проказничали каждый раз там,после запуска ракет российских террористов по нашей стране.
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01.03.2023 23:40 Відповісти
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02.03.2023 00:44 Відповісти
Яке ж воно оте зелене лайно кончене. Декілька тижнів тому воно на весь світ розповідало, шо в Україні вже є чим і по москві нанести удари. Зараз воно нічого не знає. І хто туди цих ідіотів понавибирав та поставив.
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02.03.2023 02:30 Відповісти
Відповідь цілком у стилі пуйла. З кацапами треба говорити на їх мові, бо по іншому їм не доходить
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02.03.2023 07:25 Відповісти
«Ми не знаємо, хто у них там бешкетує, - Данілов про вибухи в російських містах» сказав Данілов і одягнув труси в горошок.
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02.03.2023 07:28 Відповісти
 
 