Ми не знаємо, хто у них там бешкетує, - Данілов про вибухи в російських містах

Україна не знає, хто "бешкетує" на території росії та що є причиною вибухів у низці її регіонів. Однак росіянам необхідно усвідомити, що вони не матимуть спокійного життя, допоки не припинять завдавати удари по території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі 24 каналу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Послухайте, іде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує. Я можу єдине сказати: якщо вони вважають, що будуть знаходитись у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург..., вони ж не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (засоби ППО – ред.)… Це їм точно не допоможе", - заявив Данілов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може безпілотник пролетіти, - депутат Держдуми Картаполов. ВIДЕО