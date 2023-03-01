У Росії немає ресурсів для вторгнення до Молдови, це скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ, - прем’єр Речан

Росія не може зараз напасти на Молдову, оскільки в Кремлі не вистачить для цього ресурсів, крім того, прямому вторгненню заважає те, що між Росією і Молдовою знаходиться Україна.

Про це сказав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан в ефірі румунського телебачення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вдертися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну - багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі - скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ", - вважає Речан.

Прем'єр Молдови також нагадав, що його країну також значною мірою захищає система ППО України.

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