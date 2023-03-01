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Новини Війна
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У Росії немає ресурсів для вторгнення до Молдови, це скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ, - прем’єр Речан

речан,дорін

Росія не може зараз напасти на Молдову, оскільки в Кремлі не вистачить для цього ресурсів, крім того, прямому вторгненню заважає те, що між Росією і Молдовою знаходиться Україна.

Про це сказав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан в ефірі румунського телебачення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вдертися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну - багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі - скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ", - вважає Речан.

Прем'єр Молдови також нагадав, що його країну також значною мірою захищає система ППО України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Придністров’ї немає критичної сили, яка здатна відкрити другий фронт, - ОК "Південь"

Автор: 

інформаційна війна (361) Молдова (2086) напад (1137) росія (65829) Речан Дорін (14)


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Топ коментарі
+12
Стосовно росії - "ніколи не говори ніколи".
Сьогоднішньою росією править психічно неврівноважений карний злочинець, дії якого прорахувати не можна. І він може прийняти будь-яке рішення без огляду на розрахунок, логіку, докази розуму та кінцевий результат
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01.03.2023 21:38
+8
Знаєте, до 24.02 нас теж завіряли, що у кацапів не вистачає ресурсів, щоб напасти на Україну. Не сформовані ударні кулаки, і т.д. і т.п.... А вони напали, і вже рік ми з ними бодаємося, заливаючи кров'ю землю. Виходьте завжди з найгіршого сценарію.
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01.03.2023 22:56
+7
"З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї" Джерело:

І що стримує? Чекаєте нашої перемоги, а потім з протягнутою рукою "Допоможіть"? Зверніться до Румунії зараз по допомогу, щоб потім не вигрібати більшою кров'ю свою теріторіальну цілістність.
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01.03.2023 21:39
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Стосовно росії - "ніколи не говори ніколи".
Сьогоднішньою росією править психічно неврівноважений карний злочинець, дії якого прорахувати не можна. І він може прийняти будь-яке рішення без огляду на розрахунок, логіку, докази розуму та кінцевий результат
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01.03.2023 21:38 Відповісти
А хто з минулих керівників росіі тобі найбільше подобається?
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01.03.2023 22:53 Відповісти
Некоректна постановка питання.
Мені з них ніхто не подобається.
Але якщо поставити питання з іншого кінця - хто з них для тебе найменш огидний, то моя відповідь буде - Брежнєв.
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02.03.2023 06:30 Відповісти
Ви, напевне, ще досить молода людина і при Брєжнєві не були дорослим. Хоча за Гельсинські угоди я йому таки вдячна.
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02.03.2023 15:30 Відповісти
не роби з Ху"ла реального монстра, він просто нікчемний хробак. нічого вони вже не можуть
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01.03.2023 23:13 Відповісти
Абсолютно неправильне розуміння ситуації.
Нікчемний хробак, це Медведєв.
А Ху*ло таки монстр, реальний монстр, який уже пролив ріки крові і невідомо, що він встигне ще наробити, поки його не зупинять.
А було б інакше, якби він не був монстром, то й не протримався б на троні чверть століття
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02.03.2023 06:36 Відповісти
так казали до 24.02.22р на шашличок збирали народ, алеж мойша правий , ці придурки скрізь роблять на АВОСЬ,а потім дивятся що воно сталося, у них все через сраку алеж нам від того не легче. Слава ЗСУ ! Слава Націі !
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02.03.2023 13:29 Відповісти
"З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї" Джерело:

І що стримує? Чекаєте нашої перемоги, а потім з протягнутою рукою "Допоможіть"? Зверніться до Румунії зараз по допомогу, щоб потім не вигрібати більшою кров'ю свою теріторіальну цілістність.
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01.03.2023 21:39 Відповісти
ну ну..мабуть ти точно молдован. ти вже забув що таке приднестровья
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01.03.2023 21:39 Відповісти
Правда в тому що той шмат вантого прокацапського лайна під назвою придністров'я нікому не треба, краще б на його місці зробити здорове озеро.
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01.03.2023 21:42 Відповісти
А нашо вторгатися?((****#ть десятком допотопних ракет,і всретес#((Україна то ваш порятунок.
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01.03.2023 21:44 Відповісти
а чому нема?може треба подякувати тим хто відняв в них ту можливість?
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01.03.2023 21:48 Відповісти
Проплаченная вата местная и в Приднестровье не в счёт?
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01.03.2023 21:49 Відповісти
вата приехала с окупированой части Молдовы, нагадила и назад на не подконтрольную территорию.
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01.03.2023 22:08 Відповісти
Знаєте, до 24.02 нас теж завіряли, що у кацапів не вистачає ресурсів, щоб напасти на Україну. Не сформовані ударні кулаки, і т.д. і т.п.... А вони напали, і вже рік ми з ними бодаємося, заливаючи кров'ю землю. Виходьте завжди з найгіршого сценарію.
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01.03.2023 22:56 Відповісти
Очень интересно. Между Молдовой и россией находится Украина. А находится ли Молдова между россией и Украиной когда по Украине летят рашистские ракеты через территорию Молдовы?
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01.03.2023 23:53 Відповісти
в Молдове все же находится кацапская армия, ну, остатки, абсолютно легитимная цель. исключительно с правовой и моральной точки зрения можно уточнить у Молдовы - в качестве кого они там находятся (и точные координаты). с Беларусью такая же фигня.
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01.03.2023 23:55 Відповісти
Дуже легковажно. Орки ракетами можуть впоратись, звійсно, якщо вони у них ще є, а якщо нема, то наклепають рукожопи.
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02.03.2023 00:02 Відповісти
"А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності" - з таким підходом можете отримати ДУЖЕ великі проблеми. Особливо з огляду на стан вашої армії та оголошені військові збори в Придністров'ї. Українцям рік тому теж розповідали подібні казки.
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02.03.2023 00:54 Відповісти
придністровя це гнійний чиряк рашистський-без хірургіі-ніяк
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02.03.2023 18:12 Відповісти
А Єрмак зі своєю свитою для чого, ті пропустять через кордон
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02.03.2023 07:26 Відповісти
Почитав коменти, і не побачив розуміння слів Речана. Він заспокоює прихильників вирішення придністровского недорозуміння які занепокоєні заявами МЗС рф. Все.
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02.03.2023 08:50 Відповісти
Нет ресурсов, ракеты закончились, вирус "Арестовича" передаётся как Ковид.
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02.03.2023 09:23 Відповісти
Еще один дурачек подхватил Зеленую болезнь:"парашка никогда не вторгнется,не нужно нагнетать,нужно перестать стрелять. У Молдовы есь уникальный шанс восстановить территориальную целостность,избавиться от русского гнойника-и она этого не делает. Глупые
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02.03.2023 09:59 Відповісти
У них там не тільки Придністров'я, але і південь, заселений гагаузами - практично не контрольований, переповнений затятими совковатниками. Можна влаштувати громадянську війну ненароком.
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02.03.2023 15:41 Відповісти
Нам влада теж розповідала з усіх прасок, що ресурсів для вторгнення у рашистів недостатньо!
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02.03.2023 18:40 Відповісти
 
 