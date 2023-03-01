У Росії немає ресурсів для вторгнення до Молдови, це скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ, - прем’єр Речан
Росія не може зараз напасти на Молдову, оскільки в Кремлі не вистачить для цього ресурсів, крім того, прямому вторгненню заважає те, що між Росією і Молдовою знаходиться Україна.
Про це сказав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан в ефірі румунського телебачення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вдертися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну - багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі - скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ", - вважає Речан.
Прем'єр Молдови також нагадав, що його країну також значною мірою захищає система ППО України.
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Сьогоднішньою росією править психічно неврівноважений карний злочинець, дії якого прорахувати не можна. І він може прийняти будь-яке рішення без огляду на розрахунок, логіку, докази розуму та кінцевий результат
Мені з них ніхто не подобається.
Але якщо поставити питання з іншого кінця - хто з них для тебе найменш огидний, то моя відповідь буде - Брежнєв.
Нікчемний хробак, це Медведєв.
А Ху*ло таки монстр, реальний монстр, який уже пролив ріки крові і невідомо, що він встигне ще наробити, поки його не зупинять.
А було б інакше, якби він не був монстром, то й не протримався б на троні чверть століття
І що стримує? Чекаєте нашої перемоги, а потім з протягнутою рукою "Допоможіть"? Зверніться до Румунії зараз по допомогу, щоб потім не вигрібати більшою кров'ю свою теріторіальну цілістність.