Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі у Кременчуцькому районі, - Полтавська ОВА

Російські окупанти ввечері 1 березня завдали ракетного удару по інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав чиновник у телеграм-каналі.

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