Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі у Кременчуцькому районі, - Полтавська ОВА
Російські окупанти ввечері 1 березня завдали ракетного удару по інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав чиновник у телеграм-каналі.
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«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» усе зробить ЧЬОТКО!!!
Мабуть, бо тоді ЙОГО треба судити за злочинні дії/ бездіяльність!!!
СБУ та Дбр фактури вдосталь!