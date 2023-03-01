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Новини Війна
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Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі у Кременчуцькому районі, - Полтавська ОВА

ракета

Російські окупанти ввечері 1 березня завдали ракетного удару по інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав чиновник у телеграм-каналі.

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Автор: 

Кременчук (297) крилаті ракети (1076) обстріл (28973) Полтавська область (1133)


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В Крыму прилетело что то тяжелое - https://www.youtube.com/watch?v=VZe80KwtUSk
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01.03.2023 22:36 Відповісти
..та ладно,НЛО...
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01.03.2023 23:09 Відповісти
Весна почалася, сезону грому...
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02.03.2023 08:11 Відповісти
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01.03.2023 23:20 Відповісти
Шмигаль з міністрами дотримуючись вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ №307-V

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» усе зробить ЧЬОТКО!!!
Мабуть, бо тоді ЙОГО треба судити за злочинні дії/ бездіяльність!!!
СБУ та Дбр фактури вдосталь!
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01.03.2023 23:20 Відповісти
 
 