Заходу не варто розраховувати на зміни в Росії, треба допомагати Україні перемогти, - Порошенко
Петро Порошенко в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 заявив, що російське суспільство отруєне путінською пропагандою, тому не варто розраховувати на політичні зміни всередині Росії. Політик закликав західних партнерів не довіряти Путіну, який є фахівцем із дезінформації, і зосередитися на підтримці української перемоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Не довіряйте Путіну. Путін – офіцер КДБ, і його професія – випускати фейкові новини, порушувати вашу здатність отримувати інформацію та поширювати дезінформацію. Не вірте Путіну. Його фах – розповсюдження фейків. Пункт другий, будь ласка, не бійтеся Путіна, тому що ми, українці, протягом дев’яти років демонструємо світові, що ми можемо зупинити Путіна і ми можемо викинути його з української землі так само, як ми зробили це у 2014 році, коли звільнили Маріуполь, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов’янськ, Краматорськ і багато інших міст", – наголосив Порошенко.
"І пункт третій – зберігайте єдність і не розраховуйте, що росіяни зараз будуть воювати проти Путіна. Ще занадто рано, беручи до уваги дуже потужну пропагандистську машину, що витрачає мільярди доларів, які він отримав від усього західного світу, на отруєння суспільства", – попередив лідер "ЄС".
"Але я точно знаю, як робити подальші кроки. Для цього нам потрібні п’ять речей. По-перше, нам потрібна зброя, тому що російські війська мають бути знищені на українській землі та викинуті геть з України. Санкції – це пункт номер два. Ми повинні припинити можливість Росії фінансувати війну. У мене є програма санкцій, і це надзвичайно важливо для розуміння західного світу, що санкції посадять Путіна за стіл переговорів після виведення військ з української землі", – наголосив Порошенко.
"Третє – справедливість і правосуддя, Путін має опинитися за гратами. Пункт четвертий – фінансова допомога, тому що нам потрібно врятувати Україну і отримати у якості репарацій усі російські гроші, які заморожені західним світом", – зазначив політик.
"І пункт п’ятий, тут ми безумовно розраховуємо на польський народ і Польську державу. Ми не можемо забезпечити стабільну безпекову ситуацію в Європі без повноправного членства України в НАТО. Не існує жодної іншої форми гарантії безпеки, крім НАТО. Я знаю, що Польща це знає, і я абсолютно розраховую на те, що Польща поширить це повідомлення. Я розраховую, що на Вільнюському саміті НАТО цього року в липні Україна може мати надію отримати запрошення до НАТО", – наголосив Порошенко.
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якийсь алєнь зальотний 😂
Втім, для інтерв'ю для західного євросоюзівського телеглядача зійде і так. Але в згаданій Порохом програмі "подальших кроків", впевнений, цей момент в саме такому контексті викладений.
Санкції, Карл, посадять пукіна, за стіл переговорів! Після ВИВЕДЕННЯ військ, Карл!
З пукіним вести переговори вже ніхто власне не збирається, хіба сам петьман по прикладу чивокуні .
І друге - рашистська армія має буде розгромлена і похована в український чорнозем, а не виведена.
Отакий він моцний "стратег", тов. Порошенко!)))
І так, всю касапську армію згноїти в українському чорноземі не вдасться. Ніяк. Якась частина залишиться. Залишиться навіть коли сам лаптєстан розпадеться на дрібні удільні князівства. Така реальність.
а Порох до сих пір сидить комом у його горлянці 😠
Все чітко і правильно.
Про ті Мінські угоди, які так звично називати «зрадницькими». Тільки факти:
Мінські угоди не передбачали територіальних втрат. Ні Криму, ні Донбасу. А навпаки - повернення їх мирним шляхом.
Де зрада?
Мінські угоди передбачали виведення російських військ з територіі Донбасу. І порушив це путін. Де зрада? А хто не хотів виконувати мінські домовленості? Не Україна. Кремль хотів їх позбутися, не Україна. Росію вони тримали в покорі, не Україну. Саме Мінські домовленості продемонстрували всьому світу, що Путін недоговороздатний, і це сильний хід Києва. Де ж зрада? мінські угоди дали нам найдорожче - час. Час створити ******* армію натівського зразка. ЗСУ, яке рік тому виявилося спроможним захистити краіну.
І це зовсім інша армія, аніж та, що була порізана і продана за безцінь (техніка і танки), знищена (ракети і снаряди) і просто доведена до краю міністром оборони - громадянином Росіі Лєбєдєвим і попередніми урядами.
Чи ви пам'ятаєте босі і голі батальйони хлопців, що формувалися з Майдану, в основному волонтерами, бо в держказні був нуль?
Я пам'ятаю.
В 2019 новій владі дісталася ******* натівська армія, з унікальними українськими розробками - артилерійська система Вільха, ракети Нептун. Багдани, Стугни, Корсари та інше.
Так. Щоб це створити, потрібен був час. І ми його виграли, завдяки Мінським угодам. Всі п'ять років разом з партнерами наполягаючи на виведенні російських військ.
Ми здобули дипломатичну підтримку, збудували армію і об'єднали суспільство національною свідомістю - так, мовою, вірою, культурою.
І на це теж потрібен був час.
Мінські угоди - давали шанс уникнути великої війни. І це про сотні тисяч збережених життів…
І ще. Завдяки мінським домовленостям Україна дорослішала, а демократія утверджувалася в державі. І в Україні були чесні і справедливі вибори, завдяки яким був обраний шостий президент.
Тому «зрадницькі мінські угоди» - це примітивне кліше, яке дуже подібне до ще одного ще недавно улюбленого юмористами кліше: « Бо путін нападе». Багато хто сміявся. Зараз не смішно.
Це кліше точно варто було б переосмислити в країні з 20% окупавоної території і такою кількістю жертв і руйнувань.
І зраду напевно варто пошукати в іншому місці. Може там, де лейтенант Баканов?
Може настати час, коли не буде кому помагати.
Вы говорите "А что заставит ***** выполнять обязательства, если он никогда такого не делал"?
ОК. Смысл в том, чтобы у него не было выбора. То есть, чтобы не было ресурса продолжать войну: экономического ресурса - в результате действия санкций; и военного - в результате того, что Россия потеряет критическое количество техники и живой силы.
То есть, смысл в том, что переговоры просто фиксируют невозможность России на десятилетия угрожать Украине. Поэтому у России не будет возможности блефовать, ибо она всё потеряла. А за эти годы после войны Украина должна стать еще более крупным военным монстром, полностью и до зубов вооруженной самым современным НАТОвским оружием, и еще вступить в НАТО (в идеале, либо стать союзником НАТО де-факто).
Но до этого еще далеко. Прежде нужно разбить Россию на поле боя и для этого Украина сейчас получает от Запада всё необходимое. ВСУ воюют по стандартам НАТО, имеют спутниковые данные от НАТО, и будут вооружены западным оружием. Плюс смелость, смекалка и героизм наших военных и мы имеем такие результаты."