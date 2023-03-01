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Новини Війна
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Заходу не варто розраховувати на зміни в Росії, треба допомагати Україні перемогти, - Порошенко

Петро Порошенко в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 заявив, що російське суспільство отруєне путінською пропагандою, тому не варто розраховувати на політичні зміни всередині Росії. Політик закликав західних партнерів не довіряти Путіну, який є фахівцем із дезінформації, і зосередитися на підтримці української перемоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Заходу не варто розраховувати на зміни в Росії, треба допомагати Україні перемогти, - Порошенко 01

"Не довіряйте Путіну. Путін – офіцер КДБ, і його професія – випускати фейкові новини, порушувати вашу здатність отримувати інформацію та поширювати дезінформацію. Не вірте Путіну. Його фах – розповсюдження фейків. Пункт другий, будь ласка, не бійтеся Путіна, тому що ми, українці, протягом дев’яти років демонструємо світові, що ми можемо зупинити Путіна і ми можемо викинути його з української землі так само, як ми зробили це у 2014 році, коли звільнили Маріуполь, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов’янськ, Краматорськ і багато інших міст", – наголосив Порошенко.

"І пункт третій – зберігайте єдність і не розраховуйте, що росіяни зараз будуть воювати проти Путіна. Ще занадто рано, беручи до уваги дуже потужну пропагандистську машину, що витрачає мільярди доларів, які він отримав від усього західного світу, на отруєння суспільства", – попередив лідер "ЄС".

"Але я точно знаю, як робити подальші кроки. Для цього нам потрібні п’ять речей. По-перше, нам потрібна зброя, тому що російські війська мають бути знищені на українській землі та викинуті геть з України. Санкції – це пункт номер два. Ми повинні припинити можливість Росії фінансувати війну. У мене є програма санкцій, і це надзвичайно важливо для розуміння західного світу, що санкції посадять Путіна за стіл переговорів після виведення військ з української землі", – наголосив Порошенко.

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"Третє – справедливість і правосуддя, Путін має опинитися за гратами. Пункт четвертий – фінансова допомога, тому що нам потрібно врятувати Україну і отримати у якості репарацій усі російські гроші, які заморожені західним світом", – зазначив політик.

"І пункт п’ятий, тут ми безумовно розраховуємо на польський народ і Польську державу. Ми не можемо забезпечити стабільну безпекову ситуацію в Європі без повноправного членства України в НАТО. Не існує жодної іншої форми гарантії безпеки, крім НАТО. Я знаю, що Польща це знає, і я абсолютно розраховую на те, що Польща поширить це повідомлення. Я розраховую, що на Вільнюському саміті НАТО цього року в липні Україна може мати надію отримати запрошення до НАТО", – наголосив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15190) росія (65829) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+30
ГЕТЬМАН!
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01.03.2023 23:31
+29
Именно так. Там вся страна - это коллективное *****.
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01.03.2023 23:43
+28
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02.03.2023 00:08
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ГЕТЬМАН!
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01.03.2023 23:31 Відповісти
Он сказал как отрезал! а ты, как всегда в муку пердануло!
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02.03.2023 00:36 Відповісти
а воно ж 28.01.23 спеціально реєструвалось
якийсь алєнь зальотний 😂
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02.03.2023 08:22 Відповісти
останнім часом налетіло на Цензор мух ЗЄ-ЗЄ
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02.03.2023 08:34 Відповісти
+. Однозначно.
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01.03.2023 23:36 Відповісти
"справедливість і правосуддя, ***** має опинитися за гратами"(с) - дещо неточно. Не один ***** має отримати вирок в Гаазі, а вся рашиська система, з усіма *************** - подібно тому, як свого часу гітлерівський нацизм в Нюрберзі був засуджений вкупі з його очільниками.
Втім, для інтерв'ю для західного євросоюзівського телеглядача зійде і так. Але в згаданій Порохом програмі "подальших кроків", впевнений, цей момент в саме такому контексті викладений.
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01.03.2023 23:43 Відповісти
Именно так. Там вся страна - это коллективное *****.
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01.03.2023 23:43 Відповісти
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02.03.2023 17:13 Відповісти
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02.03.2023 17:14 Відповісти
Чому в тексті не згадується, що Петро Олексійович п"ятий президент України? Вже й так багато людей не знають, хто такий Порошенко.
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01.03.2023 23:44 Відповісти
Ну это было бы уже слишком. Вы считаете народ до такой степени тупым?
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01.03.2023 23:47 Відповісти
ви марно недооцінююте нарід
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02.03.2023 07:18 Відповісти
Президент - це тепер у Пороха як ім'я, на все життя
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02.03.2023 08:25 Відповісти
А я його пам"ятаю як міністра економічного розвитку і торгівлі на побігеньках у Азарова під патронатом зека Януковощя. А от як президента не пам"ятаю, напевне нікчемний з нього був президент.
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02.03.2023 19:18 Відповісти
Навпаки, українці досить мудрі, вони ніколи з чиновника не створять собі вождя.
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02.03.2023 19:10 Відповісти
ти справедливо вказав, що адміни Цензора не коліпастять слово в слово інфи з інших ресурсів. Щось та й міняють там, не міняючи смислу.
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01.03.2023 23:54 Відповісти
як завжди, мудрі і далекоглядні заяви Гетьмана. Повага.
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01.03.2023 23:49 Відповісти
А Зе здатен тільки читати чужі тексти. Бідна Україна з таким клованом.
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01.03.2023 23:52 Відповісти
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02.03.2023 00:16 Відповісти
Маленька, заздрісна та мстива істота
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02.03.2023 06:01 Відповісти
Та Оно ще й звинувачує Генерала Кривоноса у "порчі зльотної полоси"
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02.03.2023 08:27 Відповісти
Ахахах! Мудрий гетьман, йому до гетьманів України як до неба рачки.
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02.03.2023 09:54 Відповісти
Це ви про зелене сцикло? Згодна на 💯
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02.03.2023 11:41 Відповісти
Ні. Це про мирного пецю. А про зелену муху, то взагалі кінчена мерзенна істота.
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02.03.2023 16:47 Відповісти
"У мене є програма санкцій, і це надзвичайно важливо для розуміння західного світу, що санкції посадять Путіна за стіл переговорів після виведення військ з української землі.", сказав петьман.

Санкції, Карл, посадять пукіна, за стіл переговорів! Після ВИВЕДЕННЯ військ, Карл!
З пукіним вести переговори вже ніхто власне не збирається, хіба сам петьман по прикладу чивокуні .
І друге - рашистська армія має буде розгромлена і похована в український чорнозем, а не виведена.
Отакий він моцний "стратег", тов. Порошенко!)))
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01.03.2023 23:53 Відповісти
якщо ти не зрозумів з тексту, що після втечі залишків касапської армії з української землі така поразка всадить за стіл переговорів про капітуляцію (про репарації, контрибуції компенсації, тощо) колективного ***** рашистів - то це твої проблеми.
І так, всю касапську армію згноїти в українському чорноземі не вдасться. Ніяк. Якась частина залишиться. Залишиться навіть коли сам лаптєстан розпадеться на дрібні удільні князівства. Така реальність.
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02.03.2023 00:01 Відповісти
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02.03.2023 00:08 Відповісти
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02.03.2023 00:02 Відповісти
Це правда , що зелена гнида вже четвертий рік сидить на Банковій ,
а Порох до сих пір сидить комом у його горлянці 😠
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02.03.2023 00:08 Відповісти
Стратегія гарна у Вас, а у Порошенка - реалістичні кроки виснаження і розгрому росії.
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02.03.2023 00:48 Відповісти
Тебе очікують в опі. Видадуть 25 грн.
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02.03.2023 06:03 Відповісти
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02.03.2023 00:17 Відповісти
Вони в ОПі не дріб'язкові. Просто вони - покидьки, колаборанти і вороги, які одних українських патріотів кидають за ґрати, а інших цілодобово поливають інформаційним лайном, причому так, щоб ті вже ніколи не відмились. І Порох тому - найяскравіший приклад. При цьому виконувати цю роботу наші гниди почали ще задовго до Омана. Просто в якийсь момент наші місцеві ***** і кремлівська мразота зрозуміли, що вони на одній хвилі - хвилі ненависті до сильної незалежної європейської України, тому в них і один спільний ворог - українські патріоти.
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02.03.2023 00:29 Відповісти
на вопрос 5го канала где сейчас баканов , вова начал себя так хвалить и порошенка топтать шо даже у масейчучки орденоносной челюсть отпала , а поворознюк похудал на 30кг вместе с матюками -- надо было спросить у вовы сколько он своих денег дал на ЗСУ --- ПОРОХ ЗА ГОД потратил без всяких фондов 1,9млрда грн , а ты вова сколько ,,борцун,, олигархов всех победил уехали в монако , сукис там у них комбат , вова а когда беню каломойского победиш
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02.03.2023 07:03 Відповісти
Треба бути наглухо відбитими, щоб зараз щось гавкати на Пороха, який з перших годин допомагає захищати ваші невдячні організми. А скільки залишилося живими наших воїнів завдяки тим речам, які він привіз у військо. І все це за власні кошти. Крім податків.
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02.03.2023 00:32 Відповісти
Молодець Порошенко.
Все чітко і правильно.
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02.03.2023 00:19 Відповісти
Але не Трамп.
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02.03.2023 02:03 Відповісти
До вчора у світі було дві держави де у примусовому порядку вимагали дивитися пропагандистські фільми, що прославляють місцевого диктатора-РФ і Північна Корея.З сьогодні до них долучилась Україна, бо у ЗСУ почали в примусовому порядку вимагати від підлеглих переглянути фільм "Рік"
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02.03.2023 00:22 Відповісти
Спробував позавчора подивитися 1 частину фільму Комарова "Рік". Так майстерно сраку Зєлєнскому ще ніхто не вилизував - це "хроніки голопуючої хуцпи". Виматюкав автора і послав його з його "творчістю" по курсу російського військового корабля.
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02.03.2023 00:31 Відповісти
А мені здається, що Цеголко робив все правильно. Він не брехав, а висвітлював реальны події. А ці, Комарови, Зеленські,Єрмаки, Подоляки та інші просто мають народ за лохів, висвітлюють мрії народу, а не те що зробили, не реальність. Коли народ прозріє, а це буде обов'язково, то зненавидить цю зграйку щахраїв на все своє життя..
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02.03.2023 06:12 Відповісти
Будь які "мирні переговори" з ****** до виплати репарацій взагалі неможливі. А до того часу якщо і буде якесь ***** (це титул правителя *****стану) то десь за 20 номером.
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02.03.2023 00:24 Відповісти
Порох всем мировым СМИ даёт интервью только на говно-марафоне его нету там только по партийному билету зэ-иуды или рыгоанала
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02.03.2023 00:31 Відповісти
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02.03.2023 00:34 Відповісти
https://www.facebook.com/vsiumar?__cft__%5b0%5d=AZUce7dBusawTUq2tFrJ8mlphMcBNBDAktvEtDMA4igHb3sIekW56hW-5ihQckkgD635YCwzsd8dcaBDBAqjjHP2V3kNkIfs_RIvpKXGWXMcCDUlJ6RNR6Fc_UGxYtMNbv2-qG5DmGwwh10kTZLlZLyaqTvFc1jF48PX6VJOInZ8Br5wBsmaHYo-7NIT5b36QSNoMPDqQGZJ69ufVLmhxcVW&__tn__=-UC%2CP-y-R Вікторія Сюмар

Про ті Мінські угоди, які так звично називати «зрадницькими». Тільки факти:
Мінські угоди не передбачали територіальних втрат. Ні Криму, ні Донбасу. А навпаки - повернення їх мирним шляхом.

Де зрада?
Мінські угоди передбачали виведення російських військ з територіі Донбасу. І порушив це путін. Де зрада? А хто не хотів виконувати мінські домовленості? Не Україна. Кремль хотів їх позбутися, не Україна. Росію вони тримали в покорі, не Україну. Саме Мінські домовленості продемонстрували всьому світу, що Путін недоговороздатний, і це сильний хід Києва. Де ж зрада? мінські угоди дали нам найдорожче - час. Час створити ******* армію натівського зразка. ЗСУ, яке рік тому виявилося спроможним захистити краіну.

І це зовсім інша армія, аніж та, що була порізана і продана за безцінь (техніка і танки), знищена (ракети і снаряди) і просто доведена до краю міністром оборони - громадянином Росіі Лєбєдєвим і попередніми урядами.

Чи ви пам'ятаєте босі і голі батальйони хлопців, що формувалися з Майдану, в основному волонтерами, бо в держказні був нуль?

Я пам'ятаю.

В 2019 новій владі дісталася ******* натівська армія, з унікальними українськими розробками - артилерійська система Вільха, ракети Нептун. Багдани, Стугни, Корсари та інше.

Так. Щоб це створити, потрібен був час. І ми його виграли, завдяки Мінським угодам. Всі п'ять років разом з партнерами наполягаючи на виведенні російських військ.

Ми здобули дипломатичну підтримку, збудували армію і об'єднали суспільство національною свідомістю - так, мовою, вірою, культурою.

І на це теж потрібен був час.

Мінські угоди - давали шанс уникнути великої війни. І це про сотні тисяч збережених життів…

І ще. Завдяки мінським домовленостям Україна дорослішала, а демократія утверджувалася в державі. І в Україні були чесні і справедливі вибори, завдяки яким був обраний шостий президент.

Тому «зрадницькі мінські угоди» - це примітивне кліше, яке дуже подібне до ще одного ще недавно улюбленого юмористами кліше: « Бо путін нападе». Багато хто сміявся. Зараз не смішно.

Це кліше точно варто було б переосмислити в країні з 20% окупавоної території і такою кількістю жертв і руйнувань.

І зраду напевно варто пошукати в іншому місці. Може там, де лейтенант Баканов?
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02.03.2023 02:40 Відповісти
Порівняй цю промову з халабурдою вихідця 95 кварталу. Розумний спроможеться, а дурень проявиться.
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02.03.2023 03:05 Відповісти
Погоджуюся. Кожен із 5 пунетів - це як 5 цваяхів в кришку труни пуйла, щоб він звідти ніколи не виліз. До цього часу не розумію, як український народ міг проміняти фахову людину на відвертого малороса, спічрайтери якого показують, як патріота?
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02.03.2023 05:43 Відповісти
Воно маленька, злобна та заздрісна сцикля
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02.03.2023 06:13 Відповісти
особисте ім'я пишеться з великої літери
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02.03.2023 08:32 Відповісти
Сцикля !
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02.03.2023 12:46 Відповісти
Треба допомагати ЗСУ. Допоки там ще хтось є.
Може настати час, коли не буде кому помагати.
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02.03.2023 08:35 Відповісти
Підтримую. Я особисто допомагаю невеликими частинками з 2014 року. Ті, що думать відсидітися, можуть подивитися на людей в окупації. В них забирають все і їх самих забирають у ворожу армію та пускають в перших рядах, годуючи виключно пропагандою і ненавистю до своєї країни.
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02.03.2023 09:14 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/o-peregovorah-ukrainy-i-rossii-pri-posrednichestve-zapada/ Олег Пономарь : "Порассуждаем о гипотетических переговорах Украины и России при посредничестве Запада (когда их время придет).
Вы говорите "А что заставит ***** выполнять обязательства, если он никогда такого не делал"?
ОК. Смысл в том, чтобы у него не было выбора. То есть, чтобы не было ресурса продолжать войну: экономического ресурса - в результате действия санкций; и военного - в результате того, что Россия потеряет критическое количество техники и живой силы.
То есть, смысл в том, что переговоры просто фиксируют невозможность России на десятилетия угрожать Украине. Поэтому у России не будет возможности блефовать, ибо она всё потеряла. А за эти годы после войны Украина должна стать еще более крупным военным монстром, полностью и до зубов вооруженной самым современным НАТОвским оружием, и еще вступить в НАТО (в идеале, либо стать союзником НАТО де-факто).
Но до этого еще далеко. Прежде нужно разбить Россию на поле боя и для этого Украина сейчас получает от Запада всё необходимое. ВСУ воюют по стандартам НАТО, имеют спутниковые данные от НАТО, и будут вооружены западным оружием. Плюс смелость, смекалка и героизм наших военных и мы имеем такие результаты."
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02.03.2023 16:15 Відповісти
 
 