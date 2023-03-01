Переговори щодо надання Україні літаків розпочалися, але в пріоритеті зараз безперебійне забезпечення ЗСУ боєприпасами, - Лекорню

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що питання постачання Україні літаків зараз не у пріоритеті, хоча переговори вже розпочалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він нагадав, що потенційне постачання літаків охоплює широкий спектр питань, починаючи з логістики та обслуговування, і це дуже довгостроковий проєкт, повідомляє BFMTV.

Лекорню наголосив, що першочерговим завданням для союзників є безперебійне забезпечення України боєприпасами.

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Нагадаємо, Україна послідовно просить союзників надати бойові літаки. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

Наприкінці січня президент Франції Емманюель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні. Також французька влада розглядає запит України на підготовку пілотів.