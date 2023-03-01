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Переговори щодо надання Україні літаків розпочалися, але в пріоритеті зараз безперебійне забезпечення ЗСУ боєприпасами, - Лекорню

винищувач

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що питання постачання Україні літаків зараз не у пріоритеті, хоча переговори вже розпочалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він нагадав, що потенційне постачання літаків охоплює широкий спектр питань, починаючи з логістики та обслуговування, і це дуже довгостроковий проєкт, повідомляє BFMTV.

Лекорню наголосив, що першочерговим завданням для союзників є безперебійне забезпечення України боєприпасами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надання F-16 Україні займе мінімум 1,5 року, кошти раціональніше витратити на бронетехніку та артилерію, - Пентагон

Нагадаємо, Україна послідовно просить союзників надати бойові літаки. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

Наприкінці січня президент Франції Емманюель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні. Також французька влада розглядає запит України на підготовку пілотів.

Автор: 

літак (2935) Франція (3097) Лекорню Себастьєн (80)


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Топ коментарі
+7
Не только Резников опозорился на этой теме Нужно просто иногда жевать

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01.03.2023 23:09
+1
Резников не отвечает за базар?Говорил,что почти все порешал,и нам еще пару авианосных групп дают .А что то вообще ничего не пойму
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01.03.2023 23:05
+1
Здогадуюсь, що пілоти вже давно готуються. Тепер питання в Патріотах і місцях базування. Все має бути разом.
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01.03.2023 23:35
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Резников не отвечает за базар?Говорил,что почти все порешал,и нам еще пару авианосных групп дают .А что то вообще ничего не пойму
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01.03.2023 23:05 Відповісти
Не только Резников опозорился на этой теме Нужно просто иногда жевать

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01.03.2023 23:09 Відповісти
Скоти з верховної ради сказали що з ************ все гаразд, ********* телемарафон важливіший.
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02.03.2023 07:23 Відповісти
мало. Нужны минимум 3-4 АУГ. 5-7 ПЛ Огайо с Трайдентами. Минитмены переделать, чтобы стреляли с Градов (со специальной БЧ, конечно). F-22 на фронте должно быть не меньше, чем Мавиков
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01.03.2023 23:58 Відповісти
Дійсно. Куди поспішати?
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01.03.2023 23:24 Відповісти
Читайте на "Цензор.НЕТ":
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01.03.2023 23:25 Відповісти
Все снаряды скупай на корню!
Дерзай, Лекорню!
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01.03.2023 23:29 Відповісти
Здогадуюсь, що пілоти вже давно готуються. Тепер питання в Патріотах і місцях базування. Все має бути разом.
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01.03.2023 23:35 Відповісти
ДайтеА-10 "Бородавочникі"
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02.03.2023 10:12 Відповісти
 
 