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Іспанія виділила на підготовку танків для України понад чотири мільйони євро, - Міноборони

танк,один,леопард,leopard

Міноборони Іспанії адаптує шість танків Leopard 2A4 для передачі Україні, на що відомство виділило понад чотири мільйони євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на El Mundo.

За оцінками міноборони, підготовка цих машин обійдеться в 4,1 млн євро.

Наразі танки знаходяться на підприємствах підрядника, де вони проходять перевірку четвертого рівня перед відправкою на фронт.

Інформація про цей ремонт була опублікована на Платформі державних закупівель. В контракті немає специфікацій, але вказано, що гроші виділяються на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки Leopard надаються Україні для захисту, а не атак проти Росії, - міністерка оборони Іспанії Роблес

Автор: 

Іспанія (927) Leopard (139)


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Топ коментарі
+4
С мира по нитке собирается танковый кулак на сухое время года.
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01.03.2023 23:05
+2
мародерять як юзик на кар*єрах віджатих чи як мітбол волонтерять в Азії
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02.03.2023 07:38
+1
БАХМУТ: МАДЯР🇺🇦 закликає послухати бійців!

https://youtu.be/JD9WPPMeROs
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01.03.2023 23:09
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С мира по нитке собирается танковый кулак на сухое время года.
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01.03.2023 23:05 Відповісти
БАХМУТ: МАДЯР🇺🇦 закликає послухати бійців!

https://youtu.be/JD9WPPMeROs
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01.03.2023 23:09 Відповісти
подождите, Испания же 50 танков хотела послать? И только Шольц мешал. Теперь не мешает, а танков все-равно нет.
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01.03.2023 23:09 Відповісти
в Испании 53 единицы Leopard 2A4 на хранении - это не совсем то, что пишут журналисты типа "Испания передаёт 50 танков". Они журналисты, они так видят. (с)
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01.03.2023 23:24 Відповісти
Я не понимаю - они металлолом там восстанавливают или у них реально военная техника в таком состоянии?
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01.03.2023 23:19 Відповісти
Ну так не из строевых же передают (там и А6 немало), а с базы хранения. Министр сама сказала они в "жалком состоянии".
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01.03.2023 23:23 Відповісти
У них основные 2А6, а эти, действительно, хранились в плохих условиях. Их министр пдтвердила.
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01.03.2023 23:24 Відповісти
Продивилася світлину від Залужного про Лицарів Зимового Походу. Командир молодий,але профі, говорить легко, красиво. Ось таких потрібно вибирати президента
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01.03.2023 23:25 Відповісти
Іспанія чотири мільйони євро виділяє на ремонт техніки для України, а наші щурі та криси з верховної ради чим займаються?
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02.03.2023 07:21 Відповісти
мародерять як юзик на кар*єрах віджатих чи як мітбол волонтерять в Азії
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02.03.2023 07:38 Відповісти
Это до хера , почти три квартиры в Ерусалиме или Париже . Я думаю , что у наших жирных кротов , найдется больше недвижимости за рубежом , дорогой
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02.03.2023 08:07 Відповісти
 
 