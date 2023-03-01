Іспанія виділила на підготовку танків для України понад чотири мільйони євро, - Міноборони

Міноборони Іспанії адаптує шість танків Leopard 2A4 для передачі Україні, на що відомство виділило понад чотири мільйони євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на El Mundo.

За оцінками міноборони, підготовка цих машин обійдеться в 4,1 млн євро.

Наразі танки знаходяться на підприємствах підрядника, де вони проходять перевірку четвертого рівня перед відправкою на фронт.

Інформація про цей ремонт була опублікована на Платформі державних закупівель. В контракті немає специфікацій, але вказано, що гроші виділяються на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови".

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