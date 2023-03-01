США обговорюють із союзниками санкції проти Китаю, якщо він допомагатиме РФ, - Reuters

За даними Reuters, США повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження санкцій проти Китаю, якщо той надасть військову підтримку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Консультації, які перебувають на попередній стадії, мають заручитися підтримкою низки країн. Йдеться про країни G7, з якими хочуть скоординувати підтримку будь-яких можливих обмежень.

Які саме санкції запропонує Вашингтон, поки що неясно. В останні тижні США та його союзники заявляли, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії, що Пекін заперечує.

Початкові кроки адміністрації Байдена щодо протидії підтримці Китаю включали неформальні контакти на рівні персоналу та на дипломатичному рівні, включаючи міністерство фінансів. Reuters зазначає, що офіційні особи закладають основу для можливих дій проти Китаю з основною групою країн, які підтримують санкції проти Росії після її вторгнення в Україну.

Очікується, що роль Китаю у війні РФ проти України стане однією з тем, коли президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі. Адміністрація хоче спочатку підняти ідею скоординованих санкцій і "промацати пульс" на випадок, якщо будуть виявлено будь-які поставки до Росії з Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США без вагань запровадять санкції проти китайських компаній та окремих осіб, якщо Пекін надасть РФ допомогу, - Блінкен

Нещодавно США ввели нові санкції проти людей і компаній, які звинувачуються у допомозі Росії, серед іншого були й компанії з Китаю. Серед проблем, з якими стикаються Сполучені Штати при введенні санкцій проти Китаю, другою за величиною економіки світу є його тісна інтеграція в основні економіки Європи та Азії, що ускладнює переговори.

"Вашингтон повинен змусити Китай обирати між доступом до фінансової системи США або допомогою Росії у війні", - заявив експерт по санкціях колишнього президента Дональда Трампа Ентоні Руджеро.