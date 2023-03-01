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Новини Війна
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США обговорюють із союзниками санкції проти Китаю, якщо він допомагатиме РФ, - Reuters

китай,сша

За даними Reuters, США повідомляють найближчих союзників про можливість запровадження санкцій проти Китаю, якщо той надасть військову підтримку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Консультації, які перебувають на попередній стадії, мають заручитися підтримкою низки країн. Йдеться про країни G7, з якими хочуть скоординувати підтримку будь-яких можливих обмежень.

Які саме санкції запропонує Вашингтон, поки що неясно. В останні тижні США та його союзники заявляли, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії, що Пекін заперечує.

Початкові кроки адміністрації Байдена щодо протидії підтримці Китаю включали неформальні контакти на рівні персоналу та на дипломатичному рівні, включаючи міністерство фінансів. Reuters зазначає, що офіційні особи закладають основу для можливих дій проти Китаю з основною групою країн, які підтримують санкції проти Росії після її вторгнення в Україну.

Очікується, що роль Китаю у війні РФ проти України стане однією з тем, коли президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі. Адміністрація хоче спочатку підняти ідею скоординованих санкцій і "промацати пульс" на випадок, якщо будуть виявлено будь-які поставки до Росії з Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США без вагань запровадять санкції проти китайських компаній та окремих осіб, якщо Пекін надасть РФ допомогу, - Блінкен

Нещодавно США ввели нові санкції проти людей і компаній, які звинувачуються у допомозі Росії, серед іншого були й компанії з Китаю. Серед проблем, з якими стикаються Сполучені Штати при введенні санкцій проти Китаю, другою за величиною економіки світу є його тісна інтеграція в основні економіки Європи та Азії, що ускладнює переговори.

"Вашингтон повинен змусити Китай обирати між доступом до фінансової системи США або допомогою Росії у війні", - заявив експерт по санкціях колишнього президента Дональда Трампа Ентоні Руджеро.

Автор: 

Китай (4676) санкції (12043) США (23290)


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Топ коментарі
+6
Такий п*****, зброя з усього світу, сили з усього світу, війна між західними демократіями й східними тоталітарними сраками, світова війна майже виключно на нашій території.
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01.03.2023 23:44
+5
ламануть на разею
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02.03.2023 00:24
+2
Забыли китайцы, как охотились за воробьями, что терпят очередного мао дзедуна
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02.03.2023 00:33
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Такий п*****, зброя з усього світу, сили з усього світу, війна між західними демократіями й східними тоталітарними сраками, світова війна майже виключно на нашій території.
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01.03.2023 23:44 Відповісти
А что они будут делать с миллиардами китайских беженцев которые ливануть в Европу и США если эти гении уничтожать экономику Китая а заодно вызовут глобальный экономический кризис.
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01.03.2023 23:49 Відповісти
ламануть на разею
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02.03.2023 00:24 Відповісти
Нихуя. Как раз ломануть на Запад. И тот ****** когда китайские беженцы в грузовых контейнерах нелегалами плыли на Запад повториться.
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02.03.2023 00:47 Відповісти
Китайське сміття пускати ніхто не буде це раз друге Індія замінить Китай
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02.03.2023 16:54 Відповісти
Ты или наивный или тупой. Кто не будет, еще как будут. Про нелегалов вообще молчу. И половина из них будет на пособиях сидеть.

Нет не сменит. Что бы Индия сменила Китай, надо лет 100. Если не больше, 100 лет тотального ******* в економике, мигрантов и дефицита почти всего? Никто на это не пойдет.
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02.03.2023 17:02 Відповісти
Китайські працьовиті, покірні, не схильні до криміналу. Вони благо для економіки.
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02.03.2023 00:29 Відповісти
Щодо криміналу. Китайці ******* випити і азартні ігри
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02.03.2023 00:46 Відповісти
Загугли что такие "мигрантский кризис".

И еще вот что, если рухнет экономика Китая, за ней будет цепная реакция и ****** мы все на ближайшие 100 лет. А это в свою очередь уменьшит помощь Украине, если вообще не прекратит потому что ****** будет повсеместный. Но горлопаны на тему "мочи Китай" лишены даже капли мозгов.
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02.03.2023 00:55 Відповісти
Забыли китайцы, как охотились за воробьями, что терпят очередного мао дзедуна
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02.03.2023 00:33 Відповісти
Зараз заборонять Мао Дзейдуну приїжджати в США або афонами користуватися.
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02.03.2023 07:18 Відповісти
 
 