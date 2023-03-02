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Відмова Росії від СНО-ІІІ не вплине на підтримку України з боку США, - Держдеп

прайс,нед

Оголошене Росією призупинення її участі в договорі СНО-ІІІ жодним чином не змінює підходів Сполучених Штатів щодо підтримки України в умовах її протистояння агресії РФ.

Про це заявив у середу під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заявлене Росією призупинення участі в СНО-ІІІ не завадить Сполученим Штатам продовжувати підтримку України", - заявив представник зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать реагувати на російську агресію саме так, як вони окреслили це раніше і росії, і решті світу.

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Водночас, Прайс підкреслив, що виконання між ядерними державами домовленості про скорочення наступальних озброєнь, зокрема, СНО-ІІІ, відповідає інтересам як Сполучених Штатів, так і Росії, а також усього світу.

"Ми хочемо конструктивно працювати з РФ над цим. Ми віримо, що це в наших інтересах, ми також віримо, що це є відповідальною справою", - зауважив представник Держдепу.

У цьому контексті він зазначив, що США готові продовжувати зустрічі консультативних комісій, щоби обговорити подальше виконання домовленостей та запобігти гонці озброєнь.

"Ми вважаємо, що це дуже важливо",- зауважив Прайс.

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Автор: 

Держдепартамент США (1645) росія (65829) СНО (4) ядерна зброя (1165)


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Ху@ ло вийшов із СНО ( стримання наступальних операцій )
ну і нехай йде на ....... уй ,
а нам зі США своє робить ,
а саме - знищувати кацапню на своій землі 😠
до Перемоги !!
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02.03.2023 00:14 Відповісти
***** в очередной раз обосрался. Он только развязал руки американцам. Уже придурок забыл как совок рухнул от гонки вооружений.
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02.03.2023 00:15 Відповісти
Як на мене все тільки починається у глобальному сенсі. Світ завершить процес поляризації і ввійде в активну фазу протистояння між демократією та диктатурою. Такі країни як Угорщина, Сербія, Туреччина будуть вимущені обирати чию сторону зайняти, а обраний шлях Китаю відіграє вирішальну роль у прийнятих рішень Альянсом. Друга холодна війна або вже розпочалася, або може початися у найближчій перспективі.
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02.03.2023 00:27 Відповісти
Пуйло заверещало разом зі своєю дурою, що вийшли з договору, яу будто вони його виконували. Виходить, що США реально вийшли і це вже добре. А ще краще, що вони будуть підтримувати Україну, можливо і в нас щось з'явиться.
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02.03.2023 05:32 Відповісти
 
 