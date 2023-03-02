Відмова Росії від СНО-ІІІ не вплине на підтримку України з боку США, - Держдеп

Оголошене Росією призупинення її участі в договорі СНО-ІІІ жодним чином не змінює підходів Сполучених Штатів щодо підтримки України в умовах її протистояння агресії РФ.

Про це заявив у середу під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заявлене Росією призупинення участі в СНО-ІІІ не завадить Сполученим Штатам продовжувати підтримку України", - заявив представник зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать реагувати на російську агресію саме так, як вони окреслили це раніше і росії, і решті світу.

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Водночас, Прайс підкреслив, що виконання між ядерними державами домовленості про скорочення наступальних озброєнь, зокрема, СНО-ІІІ, відповідає інтересам як Сполучених Штатів, так і Росії, а також усього світу.

"Ми хочемо конструктивно працювати з РФ над цим. Ми віримо, що це в наших інтересах, ми також віримо, що це є відповідальною справою", - зауважив представник Держдепу.

У цьому контексті він зазначив, що США готові продовжувати зустрічі консультативних комісій, щоби обговорити подальше виконання домовленостей та запобігти гонці озброєнь.

"Ми вважаємо, що це дуже важливо",- зауважив Прайс.

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