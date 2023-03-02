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Новини Опалювальний сезон
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Зиму пройдено. І ми вже почали готуватися до наступного опалювального сезону, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 1 березня провів енергетичну нараду за участі енергетичних компаній "Нафтогаз", "Енергоатому", "Укренерго", "Укргідроенерго", уряду, ОПУ, голови профільного комітету ВР, військових та розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом", - зазначив він.

Президент наголосив, що загроза для енергосистеми зберігається, але й робота заради енергосистеми триває.

"На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватися до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування", — підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цей і наступний опалювальні сезони Україна житиме за рахунок власного газовидобутку, - Галущенко

Автор: 

газ (10481) Зеленський Володимир (24213) вугілля (2475) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (543)


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Топ коментарі
+28
Наша ж ти гівняна бубочка...
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02.03.2023 00:39
+26
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02.03.2023 00:51
+24
"прошла вєсна, настало лєто,
спасібо партіі за ето" (С)
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02.03.2023 00:46
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Наша ж ти гівняна бубочка...
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02.03.2023 00:39 Відповісти
Трава? Амфетаміни? Чи щось важче?
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02.03.2023 00:41 Відповісти
"прошла вєсна, настало лєто,
спасібо партіі за ето" (С)
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02.03.2023 00:46 Відповісти
Що Вова? Розроблять нові схеми "Великого крадівництва" почали?
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02.03.2023 00:46 Відповісти
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02.03.2023 00:51 Відповісти
І пройде наступна зима, і буде слідом весна, і буде травень, і шашлики..
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02.03.2023 00:53 Відповісти
... з кацапів
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02.03.2023 01:04 Відповісти
Пипец 1 марта уже конец отопительного сезона, я в шоке просто, что у человека в 45 в голове???
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02.03.2023 00:55 Відповісти
Він підписав сьогодні наказ про настання весни. Підготовка до наступного опалювального сезону - це збільшення тарифів на енергоносії для населення у 4 рази.

Кличте вже санітарів..
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02.03.2023 00:59 Відповісти
Якщо війна затягнеться, на наступну зиму ми повинні подготуватися (ракети, дрони) щоб кацапи сиділи без світла та тепла.
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02.03.2023 01:01 Відповісти
Децентралізуйте енергосистему! Щоб не було знову - у Львові прильот, а Одеса без світла сидить.
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02.03.2023 01:06 Відповісти
То що прийшла весна, це завдяки трошки і мені, як би вам це не приємно було чути. - Боневтік.
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02.03.2023 01:09 Відповісти
Здебільшого до наступних виборів...
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02.03.2023 01:18 Відповісти
...через 2200 дней. Но это не точно.
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02.03.2023 01:51 Відповісти
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02.03.2023 01:52 Відповісти
вот жы ж ****** мерзкое... мерзкое во всем... столб его ждет...
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02.03.2023 02:06 Відповісти
Честно говоря, я не ожидал, что мы будем так быстро восстанавливаться после всех этих ударов. Хочу высказать огромную благодарность всем людям, которые оперативно ликвидировали аварии, тем самым поддерживая в наших сердцах веру в победу. Вы лучшие! И даже европейцы это оценили.
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02.03.2023 02:11 Відповісти
Європейці надали сотні мільонів коштами та сотні мільонів обладнанням, їм і спасибо.
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02.03.2023 03:03 Відповісти
А тим нашим людям, що по ночах на морозі встановлювали трансформатори та усе те інше обладнання-хіба не треба дякувати ?
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02.03.2023 07:06 Відповісти
"В среднем «Электромонтер» в Украине зарабатывает 15000 грн." А зараз збираються підняти ціну на електроенергію і постійно кажуть, що треба підняти заробітну платню.
І місяць не заплати за електрику прийдуть відключати три лоби, бо вони, як військоматівські по менше ніж три давно не ходять, тоді і подякуєш особисто.
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02.03.2023 08:13 Відповісти
вся суть ******
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02.03.2023 02:17 Відповісти
Підпали квартиру назло сусідам і тікай, довбень.
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02.03.2023 03:05 Відповісти
В августе 2022 года Татаров который шил дела на активистов евромайдана и получил заслуженого юриста от Януковича протягивает своего помошника Артема Шило на должность голови головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (главк І). У жены Шило и отца куча недвиги включая дома квартиры и салоны красоты в том числе 370 кв.м. в Новопечерских Липках, 11 сентября 2022 года россия обстреляла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A1 Змиевскую ТЭС в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харьковской области , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-5 Харьковскую ТЭЦ-5 и ряд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F электрических подстанций (В Харьковской области как раз проработал Шило с 2012 по 2016 год в СБУ), спустя месяц после назначения Шило на критически стратегически важную должность. 16 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 российский президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Путин начинает подготовку к массированному обстрелу заявив: «Совсем недавно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Ну, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ОТВЕТ БУДЕТ БОЛЕЕ СЕРЕЗДНЫМ». 8 октября происходит взрыв на Крымском мосту (В САМОМ ЛЕГКОМ И НИЗКОМ ПРОЛЕТЕ К ВОДЕ КАК ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕМОНТА МОСТА А ТАКЖЕ НА ТОТ МОМЕНТ БЛАГОДОРЯ ДИЗИНФОРМАЦИИ КАК НАШИХ ТАК И ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ О АТАКЕ ВСУ В ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ РУСНЯ ОЖИДАЯ УДАРА ПЕРЕКИНУЛА ТУДА ВСЕ ЧТО МОЖНО БЫЛО И ТОЛЬКО ПОТОМ ВЗОРВАЛИ МОСТ!) А 10 октября (У ШИЛО БЫЛО БОЛЬШЕ МЕСЯЦА СОБРАТЬ ЦЕЛИ) происходит первый массированный обстрел Украинской критической инфраструктуры. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Денис Шмыгаль сообщил, что состоянию на 11:00 по местному времени были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и в городе Киевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-24 [24] . Мэр Харькова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорь Терехов сообщил, что ГОРОД БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕН. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B Сумах была прекращена подача воды. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3 Кривом Роге два района были обесточены и остались без водоснабженияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-25 [25] . Львов был почти полностью обесточен, вследствие чего прекратилась подача горячей воды. Это лично мое мнение
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02.03.2023 03:00 Відповісти
Пиз"дунська голова. Щоб тебе занімило
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02.03.2023 06:11 Відповісти
?????????????????????????????
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02.03.2023 06:39 Відповісти
Я думав саджати будемо чи не на часі?
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02.03.2023 07:13 Відповісти
Добре, аби не тільки на словах
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02.03.2023 07:18 Відповісти
Готов сани -- літом воза зимою
Нарешті дійшло
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02.03.2023 09:23 Відповісти
Не кажи гоп
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02.03.2023 09:25 Відповісти
 
 