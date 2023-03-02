Зиму пройдено. І ми вже почали готуватися до наступного опалювального сезону, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 1 березня провів енергетичну нараду за участі енергетичних компаній "Нафтогаз", "Енергоатому", "Укренерго", "Укргідроенерго", уряду, ОПУ, голови профільного комітету ВР, військових та розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом", - зазначив він.

Президент наголосив, що загроза для енергосистеми зберігається, але й робота заради енергосистеми триває.

"На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватися до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування", — підсумував Зеленський.

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