Протягом 1 березня авіація та артилерія ЗСУ вразили 17 районів зосередження росіян, 2 склади, 2 комплекси РЕБ та безпілотник, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації та артилерії по російських окупантах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГШ ЗСУ.
"Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 2 комплекси радіоелектронної боротьби ворога", - зазначається у повідомленні.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!