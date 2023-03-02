В партії Орбана "Фідес" заявили про підтримку вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримала заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомила 1 березня парламентська фракція партії "Фідес", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми надамо нашу підтримку вступу Фінляндії та Швеції в НАТО", – заявили у "Фідес", партії, яка разом із молодшим партнером контролює понад дві третини місць в парламенті Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Угорщини Новак закликала парламент країни підтримати розширення НАТО

Ця заява прозвучала після того, як угорські депутати розпочали дебати щодо ратифікації вступу двох скандинавських країн, які минулого року подали заявку на приєднання до Альянсу після неспровокованого вторгнення росії в Україну.

Очікується, що угорські законодавці проведуть остаточне голосування у другій половині березня.

"Це складне рішення з серйозними наслідками, тому необхідний ретельний розгляд", – заявила президентка Угорщини Каталін Новак перед початком дебатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня, - ЗМІ