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Новини
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В партії Орбана "Фідес" заявили про підтримку вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

нато,швеція

Партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримала заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомила 1 березня парламентська фракція партії "Фідес", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми надамо нашу підтримку вступу Фінляндії та Швеції в НАТО", – заявили у "Фідес", партії, яка разом із молодшим партнером контролює понад дві третини місць в парламенті Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Угорщини Новак закликала парламент країни підтримати розширення НАТО

Ця заява прозвучала після того, як угорські депутати розпочали дебати щодо ратифікації вступу двох скандинавських країн, які минулого року подали заявку на приєднання до Альянсу після неспровокованого вторгнення росії в Україну.

Очікується, що угорські законодавці проведуть остаточне голосування у другій половині березня.

"Це складне рішення з серйозними наслідками, тому необхідний ретельний розгляд", – заявила президентка Угорщини Каталін Новак перед початком дебатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (2332) Фінляндія (1324) членство в НАТО (1735) Швеція (965)


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Топ коментарі
+5
брехливі путінські данайці.
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02.03.2023 02:51
+5
Саме цікаве почнеться тоді,коли "витече" як орбан домовлявся з путлєром про перехід Закарпаття до складу Угорщіни.Чи хтось сумнівається,що таке було?
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02.03.2023 08:07
+4
что делает животворящий волшебный пендель....
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02.03.2023 01:41
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армия рашки разбегается кто куда. Уже у петушиного короля просят приюта https://www.youtube.com/watch?v=gzItyX7sI04
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02.03.2023 01:36 Відповісти
тупые злобные самки антропоморфов.
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02.03.2023 01:42 Відповісти
что делает животворящий волшебный пендель....
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02.03.2023 01:41 Відповісти
брехливі путінські данайці.
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02.03.2023 02:51 Відповісти
Угорщина - це 5 колона рашки в НАТО.
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02.03.2023 03:30 Відповісти
Орбан та Фідес - такі ж продажні *****, як ЗЄ та СН.

Просто брати-близнюки.
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02.03.2023 09:44 Відповісти
Видно скоро гроші з ЕС мають прийти...))
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02.03.2023 06:56 Відповісти
Фамилия Новак больше словакам подходит. Зато Надь - венгерская фамилия, известная всем после событий 1956 года.
А Орбан оказался "юристом", - обычная подробность для политиков.
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02.03.2023 07:02 Відповісти
Ссылочку не прикрепил:https://hungariandigest.wordpress.com/2012/01/24/french-paper-orban-is-jewish/ French paper claims Orban is Jewish | Hungarian Digest .
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02.03.2023 07:05 Відповісти
Когда на эту прикацапленную срань Орбана надавят штаты, то этот старый пирдун будет каждое утро петь по ТВ гимн Украины а фюрера козломордых репоедов, срущего в чемодан будет называть ******.
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02.03.2023 07:08 Відповісти
Саме цікаве почнеться тоді,коли "витече" як орбан домовлявся з путлєром про перехід Закарпаття до складу Угорщіни.Чи хтось сумнівається,що таке було?
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02.03.2023 08:07 Відповісти
Як же довго вони тягнуть.
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02.03.2023 08:58 Відповісти
 
 