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На заводі "Авиастар" у російському Ульяновську під час випробувань вибухнув Іл-76, загинула 1 особа, є поранені, - росЗМІ

astra,авиастар

Під час випробувань вибухнув військово-транспортний літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra.

"В Ульяновську на заводі "Авіастар" вибухнув під час випробувань військово-транспортний літак. 1 особа загинула, 6 поранено", - йдеться в повідомленні.

"Интерфакс" повідомляє, що на місці події працюють екстрені служби.

РИА Новости зазначає, що фюзеляж літака Іл-76 зруйновано під час інциденту.

Також читайте: Пошкоджений літак А-50У ВКС РФ полетів  на ремонт у Росію, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

авіація (4151) вибух (4507) росія (65883)


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Топ коментарі
+42
шо не день то свято, росія горить вибухає збулися надії і мрії Степана Андрійовича!
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02.03.2023 13:55
+33
яка сумна новина

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02.03.2023 13:58
+26
мало подохло, але в цілому новина гарна.
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02.03.2023 13:56
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шо не день то свято, росія горить вибухає збулися надії і мрії Степана Андрійовича!
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02.03.2023 13:55 Відповісти
мало подохло, але в цілому новина гарна.
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02.03.2023 13:56 Відповісти
Фулл...гуууууут
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02.03.2023 13:56 Відповісти
Якась не скрєпна назва-"Авіастар".🤣Пєпєлац- краще.
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02.03.2023 13:57 Відповісти
Чому?Авіа старьє.Все логічно...
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02.03.2023 14:06 Відповісти
"Стара авіація" - так розшифровується...
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02.03.2023 14:39 Відповісти
Тю, а шо случилася?
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02.03.2023 13:58 Відповісти
эффект лупы, 100%
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02.03.2023 13:59 Відповісти
скоріше ******
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02.03.2023 14:02 Відповісти
Приємно такі новини читати. Здоров'я і удачі загиблому)))
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02.03.2023 13:58 Відповісти
яка сумна новина

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02.03.2023 13:58 Відповісти
Та не переживай ти так
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02.03.2023 14:00 Відповісти
Англомовному здалося б що цей хворів 76 разів))
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02.03.2023 13:58 Відповісти
Печально (нет)
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02.03.2023 13:59 Відповісти
Шановна редакція, у Вас помилка - не загинула а здохла, не особа а - людиноподібна істота! Вони нелюди!🤗
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02.03.2023 14:01 Відповісти
это как то удачно они испытали )))
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02.03.2023 14:03 Відповісти
мабуть пердак у когось рванув, не витримав навантаження
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02.03.2023 14:03 Відповісти
Це ДРГ "украінскіх националістав"
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02.03.2023 14:04 Відповісти
Це ж на базі цього Іл-76 був створений А-50. Той самий А-50, який пошкодили дрони у бульбостані...
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02.03.2023 14:04 Відповісти
за таку радісну новину гріх не випити
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02.03.2023 14:05 Відповісти
Російське ППО добре спрацювало, натренироване Українськими безпілотниками!
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02.03.2023 14:06 Відповісти
імпортозаміщення в дії.... так і продовжувати.
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02.03.2023 14:06 Відповісти
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02.03.2023 14:10 Відповісти
Мало
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02.03.2023 14:11 Відповісти
Хоч інтернет не вимикай!Такі гарні новини.
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02.03.2023 14:11 Відповісти
Місцеві кацапи бачили літаючу жовто-синю тарілку з написом "Степан Бандера". Звідтам через динамік хтось сказав: "Мокша! А шляк би вас трафив!"
І трафив...
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02.03.2023 14:23 Відповісти
Мабуть вибухнув один з двигунів, демілітаризувався...
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02.03.2023 14:48 Відповісти
це радує душу. но маловато будет!!!
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02.03.2023 14:51 Відповісти
Цензор рус,-1 человек погиб, 6 ранены
Цензор укр,-1 особа загинула, 6 поранено
Браво Цензор! Я би ото їхнє "чєловек" ще і в лапки би взяв.
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02.03.2023 15:06 Відповісти
ДРГ з брянщини вже дійшло туди)))
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02.03.2023 15:07 Відповісти
У русни взорвался лайнер
Весь распался на куски...
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02.03.2023 15:09 Відповісти
""
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02.03.2023 16:05 Відповісти
Все ж таки є "хорошие русские". Якби ж на всіх військових заводах вони прозріли.
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02.03.2023 16:05 Відповісти
Ну не за бесплатно же. Кто-то взял канистру с бензином, облил все что гореть может, устроил пожар так или иначе (кинул палку с тряпкой в бензине за 15м и побежал). При этом этот человек снял все на смартфон, потом сделал селфи на фоне пожара. Уже сейчас заезжает в Армению или Грузию, там мы ему дадим хорошую сумму денег за очень полезную работу. Еще дополнительную премию получит за дохлого русака, кто побежал тушить, если тот инженер или рабочий авиазавода, их тоже выгодно ликвидировать.
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02.03.2023 17:11 Відповісти
слава богу
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02.03.2023 16:18 Відповісти
 
 