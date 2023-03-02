На заводі "Авиастар" у російському Ульяновську під час випробувань вибухнув Іл-76, загинула 1 особа, є поранені, - росЗМІ

Під час випробувань вибухнув військово-транспортний літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra.

"В Ульяновську на заводі "Авіастар" вибухнув під час випробувань військово-транспортний літак. 1 особа загинула, 6 поранено", - йдеться в повідомленні.

"Интерфакс" повідомляє, що на місці події працюють екстрені служби.

РИА Новости зазначає, що фюзеляж літака Іл-76 зруйновано під час інциденту.

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