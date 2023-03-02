На заводі "Авиастар" у російському Ульяновську під час випробувань вибухнув Іл-76, загинула 1 особа, є поранені, - росЗМІ
Під час випробувань вибухнув військово-транспортний літак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra.
"В Ульяновську на заводі "Авіастар" вибухнув під час випробувань військово-транспортний літак. 1 особа загинула, 6 поранено", - йдеться в повідомленні.
"Интерфакс" повідомляє, що на місці події працюють екстрені служби.
РИА Новости зазначає, що фюзеляж літака Іл-76 зруйновано під час інциденту.
Топ коментарі
+42 Paul Foxen #557682
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Цензор укр,-1 особа загинула, 6 поранено
Браво Цензор! Я би ото їхнє "чєловек" ще і в лапки би взяв.
Весь распался на куски...