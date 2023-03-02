Україна відправляє підкріплення у Бахмут, але не зрозуміло навіщо, - The New York Times
Україна надсилає підкріплення до зруйнованого Бахмуту, тим самим додаючи нові сили в криваве горнило, яке вже перемололо велику кількість військових по обидва боки. На цьому ж напрямку Росія поступово посилили свою хватку.
Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
У середу заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що почали відправляти нове підкріплення у Бахмут. Але кількість нових бійців не повідомила.
"Що ще більш критично, пані Маляр, виступаючи на українському телебаченні, не сказала, якою буде їхня роль у битві, в результаті якої зруйнований Бахмут залишився містом лише за назвою. Нові сили можуть бути використані для укріплення, щоб спробувати утримати територію, завдаючи максимальних втрат Росії, яка втратила тисячі солдатів у повторюваних і безплідних атаках проти українських позицій. Їх можуть використати, щоб зв’язати російські сили, щоб їх не відправили на інші напрямки. Або ж вони можуть забезпечити логістичну підтримку для українського відступу з Бахмуту, про що давно ходять чутки", - йдеться в матеріалі.
Версія пояснення про відступ стала більш переконливою цього тижня, коли радник президента України з економічних питань Олександр Роднянський допустив такий сценарій під час інтерв’ю для CNN.
"Наші військові, вочевидь, зважують всі варіанти. Досі вони тримали місто. Але якщо буде потреба, вони можуть стратегічно відступити. Тому що ми не збираємося приносити в жертву всіх наших людей просто так", - сказав він.
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Ця картинка не фейк . Лінія фронту з осені і дійсно - майже не зазнала змін ,, мапа відображає реальну ситуацію , і він взяв її з якогось іноземного ресурсу . За що його закидали лайном , самі ж його - хворі на голову Z підписники .
Я давно читаю десятки тг каналів русні , знаю більшість пропагандонів - як свої п'ять пальців , - хто чим дихає , і розумію як відфільтровувати фейки .
Чому б тобі крім мене , не пред'явити претензії ще й сотням українських ютуб каналів , наприклад Денису Казанському , Олексію Петрову , Цимбалюку , Цаплієнку , Гончаренку , Герману , 5 му каналу , 24 му , Еспресо , і багатьом іншим , які моніторять , читають і дивляться передачі соловьйових - скабєєвих та аналізують все що кацапи там мелють . ?? Чи наприклад - редакції Цензора , яка іноді теж викладає тут інфу взяту з кацапських ресурсів .
Я поширюю те що не вважаю фейком , а ти можеш мене легко спростувати , якщо надаси свої докази , що спростовують мої . Я не буду проти . Карта бреше бо її виклав кацап , аргумент - дуже слабий .
Я ще раз кажу - мапа не фейкова , взята самим кацапом з якогось закордонного сайту ,, лінія фронту за три місяці майже не змінилась , це чітко відображена на тій карті .
Чи ти хочеш сказати що ця мапа бреше і кацапи захопили набагато більше територій .?
То надай свої докази , які спростовують мої і розійдемось . !
Якби ти не акцентував на тій картинці , ніхто на неї не звернув би увагу й досі . Та я впевнений - навіть і зараз нікого не цікавить що таке той москов галлінг . Подивились на мапу і пішли далі .
От скажи , чим моя картинка відрізняється від цензорівської ? Ось наприклад - редакція ЦН виклала тут відеоролик зі скабєєвського пропагандон шоу , то по твоєму всі зразу кинулись слухати що там вона меле на своїй - 60 мінут .? Ну це ж дурниця .. ! Невже ти не розумієш ?
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GORKY PARK ` MOSCOW CALLING | Valmiera, Latvia, 1998
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