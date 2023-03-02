Україна відправляє підкріплення у Бахмут, але не зрозуміло навіщо, - The New York Times

Україна надсилає підкріплення до зруйнованого Бахмуту, тим самим додаючи нові сили в криваве горнило, яке вже перемололо велику кількість військових по обидва боки. На цьому ж напрямку Росія поступово посилили свою хватку.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

У середу заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що почали відправляти нове підкріплення у Бахмут. Але кількість нових бійців не повідомила.

"Що ще більш критично, пані Маляр, виступаючи на українському телебаченні, не сказала, якою буде їхня роль у битві, в результаті якої зруйнований Бахмут залишився містом лише за назвою. Нові сили можуть бути використані для укріплення, щоб спробувати утримати територію, завдаючи максимальних втрат Росії, яка втратила тисячі солдатів у повторюваних і безплідних атаках проти українських позицій. Їх можуть використати, щоб зв’язати російські сили, щоб їх не відправили на інші напрямки. Або ж вони можуть забезпечити логістичну підтримку для українського відступу з Бахмуту, про що давно ходять чутки", - йдеться в матеріалі.

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Версія пояснення про відступ стала більш переконливою цього тижня, коли радник президента України з економічних питань Олександр Роднянський допустив такий сценарій під час інтерв’ю для CNN.

"Наші військові, вочевидь, зважують всі варіанти. Досі вони тримали місто. Але якщо буде потреба, вони можуть стратегічно відступити. Тому що ми не збираємося приносити в жертву всіх наших людей просто так", - сказав він.

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