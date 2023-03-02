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Новини
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Із селян на Волині збирають по $110 на дизель для митниці, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ

митниця,митниця_лого

Вишнівська сільська рада Ковельського району на прохання Волинської митниці виділила 5 млн грн на Програму покращення функціонування митниці. Зокрема на ці гроші збираються купити дизпаливо по 82 грн/літр при ринковій ціні у 50 грн/літр.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував рішення Вишнівської сільради про зміни до Програми покращення функціонування Волинської митниці. В документі вказано, що "недостатнє бюджетне фінансування, а отже, слабка матеріальна база, не дають можливості Волинській митниці відповідно до покладених на Держмитслужбу завдань здійснювати в зоні своєї діяльності окремі делеговані повноваження Держмитслужби".

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"По-перше, після констатації факту неможливості виконувати митницею своїх функцій Татарчуку треба йти у відставку. Миттєво. По-друге, такі листи треба писати на адресу Міністра фінансів Марченка і просити грошей в нього, але на це треба мати сміливість. А по-третє, вибачте, відправляти щомісяця з Волині тіньову касу митниці на Київ можливість є, а виконувати повноваження без грошей селян - ніяк? Це як?)" - пише Плинський.

Журналіст зауважив, що загалом "на допомогу митниці" збираються витратити 5 млн грн коштів сільської громади. В с. Вишнів мешкають 1160 осіб, тож це виходить приблизно $110 на кожного селянина.

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Ці кошти митниця збирається витратити серед іншого на закупівлю дизельного палива по 82 грн за літр при ринковій ціні у 50 грн за літр, пише Плинський.

"Покладати, навіть формально, відповідальність за роботу митниці на плечі та гаманець місцевих селян - неприпустимо. Ну а використовувати гроші громади на закупівлю палива з націнкою у 65% - це прямий шлях до відкриття кримінальної справи", - наголосив він.

Із селян на Волині збирають по $110 на дизель для митниці, - журналіст Плинський 01Із селян на Волині збирають по $110 на дизель для митниці, - журналіст Плинський 02Із селян на Волині збирають по $110 на дизель для митниці, - журналіст Плинський 03
Із селян на Волині збирають по $110 на дизель для митниці, - журналіст Плинський 04

Автор: 

корупція (4699) митниця (1880) побори (18) Плінський Євген (41) Волинська область (870)


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Топ коментарі
+31
А що ви хотіли? Ті в ОПі крадуть і нічого за це - то внизу подивились - а що, так можна було?-та й собі трохи вкрасти.
Я впевнений що таке зараз скрізь в наростаючому темпі. Як перед смертю.
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02.03.2023 14:35
+30
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02.03.2023 14:39
+28
Читайте останній рядок в таблиці:
"Послуги із благоустрою (приміщення санвузлів) - 3 шт. - 587 200 грн."
Як вважаєте, на туалетний папір вистачить?
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02.03.2023 14:42
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Туалети на кордоні нехай зроблять культурні , як у венгрів ( і бумага і горяча вода)
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02.03.2023 14:34 Відповісти
Читайте останній рядок в таблиці:
"Послуги із благоустрою (приміщення санвузлів) - 3 шт. - 587 200 грн."
Як вважаєте, на туалетний папір вистачить?
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02.03.2023 14:42 Відповісти
Пів мільйона комусь в карман. 87 тисяч на три позолочені йоршики та папір откутюр.
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02.03.2023 14:46 Відповісти
так вони ж про санвузли для митників, а не для людей
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02.03.2023 15:07 Відповісти
100 баллов.
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02.03.2023 18:09 Відповісти
Митники та прикордонники - це дві зовсім різні структури. Митники - то фіскали разом із податківцями. Це ті, шо оформлюють та пропускають товари з аліка та вантажів фурах та стягують розмитнення з автівок.
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02.03.2023 15:02 Відповісти
структури різні, але фактичними господарями на прикордонній території є прикордонники, і жоден "необілєчєний" без іх участі через кордон, в тому числі в пункті пропуску, не проскочить.
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02.03.2023 15:31 Відповісти
Ну правильно. Спочатку прикордонники, потім тільки йдуть митники. Митники вже на території України знаходяться. Як і в аеропортах. Пост митного контролю з його різнокольоровими коридорами знажодиться вже біля виходу. А погранці перевіряють законність підстав в'їзду-виїзду.
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02.03.2023 15:38 Відповісти
І у полякіа
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02.03.2023 15:17 Відповісти
А що ви хотіли? Ті в ОПі крадуть і нічого за це - то внизу подивились - а що, так можна було?-та й собі трохи вкрасти.
Я впевнений що таке зараз скрізь в наростаючому темпі. Як перед смертю.
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02.03.2023 14:35 Відповісти
Багате село... в селі мабуть всі проблеми вирішені... і з сміттям. і з дорогамиі з троутарами, і буникок культури з фапом відремонтовані...
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02.03.2023 16:27 Відповісти
Це ІПСО....100%...такого не може бути...
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02.03.2023 14:37 Відповісти
ты можешь не смальцево верещать то?
А то только крики - это не понимает никто - выкрикает - значит либо ..... либо кнопки заедают
ты че, самый умный то?
в спам
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02.03.2023 14:43 Відповісти
сарказьм сер)))
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02.03.2023 14:51 Відповісти
якщо сказати шо це "підари" чи можливо цим терміном їх прирівняти до кацапні і все наступне?
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02.03.2023 14:37 Відповісти
Яке керівництво, такі і підлеглі. Марно сподіватись на чесність чинуш нижнього рівня, коли на самому верху зелені профани барижать по чорному
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02.03.2023 14:38 Відповісти
Где деньги, Шмы? В айкосиках для Зе? А не дофига ли он курит и потом бредит?
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02.03.2023 14:38 Відповісти
bravo
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02.03.2023 14:38 Відповісти
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02.03.2023 14:39 Відповісти
эпичненько..., даже слов нет..., вернее, только непечатные остались...
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02.03.2023 14:39 Відповісти
(суворо!) - чо 300 літ боролись і 300 зим змагались?(історія)

Ну ось, якось так.
І всюди якась арахамія приходить і каже - ви тупо козли і не знаєте як треба їсти рябчиків, ой, тобто боротись, я от сам борюсь і мої 8 дітей теж(стануть дупутатами)
б*же, куди Алах дивиться? Може віН не бох і йогО нема??
вопроси-вопроси
реально співчуваю большевикам - стільки гнилі стріляли та вішали, бо просто це тупо показове багатійство(ну напр. радничок *************** з квартирою 1600кв.м., так і то не все ж виявили)
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02.03.2023 14:39 Відповісти
В нас немає системної корупції.
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02.03.2023 14:43 Відповісти
Тут без пресс-офіцера з Одеської митниці не розберешся, вона з Франції повернулась на нове місце роботи у Житомирську митницю.
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02.03.2023 14:45 Відповісти
1. Разве может кто то финансировать таможню, кроме как министерство финансов
2. Кто такое подписал со стороны таможни. Уже на досудебное расследование тянет.
3. Судя по целям финансирования (предпоследний), там все пойдет на карман.
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02.03.2023 14:46 Відповісти
Вы правильно пишете сначала.
Не может по закону село финаировать таможню. Если это не фейк, журналист имеющий такие документы писать не в газету ,а в ДБР
Что значит " намереваються купить"? Вот Плинский например, "нам4ревается прорыть ткннель Бомбей- Лондон, докажи шо не так?
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02.03.2023 16:32 Відповісти
ммм, "финансировать таможню"
.... ШО???
она дай Алах, хорошо шо Трампа не финансировала, бо победил бы с перевесом в 35 штатов...
ггг, да нахер про это, у нас же незламность то и митболы.... г*споди, а ведь правда.
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02.03.2023 16:49 Відповісти
Б..ять, ну це лютий трешак..Побори з селян та ще з цих поборів дизель купують з відкатами (як і яйця по 17). Митниця, де кожен митник доларовий міліонер давно, і ці закостенілі жлобяри ще просять допомоги через побори сільрад??? Там треба напалмом всіх і все випалити, безпощадно..
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02.03.2023 14:47 Відповісти
Селянам теж треба язик в ж не засновувати, багато громада живе?!
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02.03.2023 15:20 Відповісти
Думаєте, сільрадівці свою частку не отримали?
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02.03.2023 15:46 Відповісти
Удивительно конечно, как это сельсовет взял и выделил кучу денег не пойми на что. Разве у них нет устава, нет закона о местном самоуправлении? Или там всё так хитро прописано, что сельсовет может и машину купить главе области, например?
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02.03.2023 14:47 Відповісти
Вероятность, что это фейк очень велика. Это все равно, что деньги из кассы вынести.
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02.03.2023 16:34 Відповісти
Так у них гарні учителі в Києві сидять! Є з кого приклад брати
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02.03.2023 14:50 Відповісти
чому всі обурюються? селяни ж не обурюються?
абонплату сплатив і носи, що хочеш через кордон
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02.03.2023 14:51 Відповісти
Тобто це абонплата?
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02.03.2023 14:56 Відповісти
ну щось подібне... тарифний план, передплата, добровільний внесок - звіть як завгодно
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02.03.2023 15:01 Відповісти
кто-то о...уел
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02.03.2023 14:53 Відповісти
Можливо я нічого не розумію у держ управлінні, однак якого хєра селищна рада виділяє кошти митниці??? Селяни мають дати піздюлєй тим виродкам із сільради, шо голосували за розбазарювання їхніх грошей. Якщо митниця не може виконувати свої обов'язки - хай закривається. На фронті лишніх солдат не буває.
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02.03.2023 14:55 Відповісти
гггг,
селяни за такий коментар тобі ше зв..зди дадуть... так шо як "бурштинників" - тіьки вчепи, так вони з ПЗРК вийдуть "протів проізволу властєй".
я так думаю, бо на жаль не там. там бабло... мммм
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02.03.2023 15:28 Відповісти
КОГОСЬ МИТНИКИ ВЗЯЛИ ЗА ЯЙЦЯ І ТЕПЕР СЕЛЯНАМ ПРИХОДИТЬСЯ РОЗРАХОВУВАТИСЯ
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02.03.2023 14:59 Відповісти
зелені докерувалися))може ще ввести додаткові податки на покращення роботи верховної ради на покращення автопарку уряду ітд
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02.03.2023 15:00 Відповісти
шахер-махер між митницею та головою сільради
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02.03.2023 15:01 Відповісти
дізель крутиться, бабло мутиться!!
БЛДі....
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02.03.2023 15:29 Відповісти
Вот развернулся сельсовет вместе с таможенниками на воровстве бюджета!!
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02.03.2023 15:04 Відповісти
Барщина.
Сьогодні маєте те, за що проголосували в 2019-му.
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02.03.2023 15:07 Відповісти
І на всіх попередніх виборах також...
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02.03.2023 15:14 Відповісти
Ну такого не було..
..
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02.03.2023 15:21 Відповісти
Страшно на все це дивитись, так і країну здадуть
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02.03.2023 15:22 Відповісти
так ця країна нахер нікому не здалась.
напр. - чо мене має мавпа якась брати воювати за Днобас, якого я не бачив і не хочу?
ааа, бо завоюють всьо - ну так вперед, Байден захистить 400тис. кв. км. території
ой, ну просто 399., мені в принципі побоку. просто Зеля такого натворив шо Захід має захистити хоч по Дніпру.
ясно шо прилетять літаки Заходу та відтіснять орків, це всі знають
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02.03.2023 15:32 Відповісти
Цілком можливо, що виділені митникам гроші-платня сільської верхівки за якісь "добрі справи".
До того ж, мешканці села можуть про це просто не знати.
Може, тепер знають...
Варто почекати і подивитись, що буде далі.
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02.03.2023 15:23 Відповісти
Нехай митники знімають свої блакитні костюми, беруть зброю в руки та йдуть захищати платників податків від агресора. Вони на Заході Держави взагалі не потрібні
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02.03.2023 15:34 Відповісти
Палиця там все краде, до чого дотягуються жадібні руки. Це все його схеми.
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02.03.2023 15:45 Відповісти
ціна дизеля "бензовозами" по 44 гр. літр, можна найти й по 39 гр...
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02.03.2023 16:20 Відповісти
Якби ще той журналюга Плинський міг висловлювати свої думки, а потік свідомості.
Замісць того, що би маючи достовірні документи, "про фінансування селом митниці, написати заяву в ДБР, або НАБУ, журналіст пише в газету.
А "намагеється купити", це що? Плинський намагається заволодіти казанським ханством?
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02.03.2023 16:27 Відповісти
"чесна" митниця так мало краде, що ще й селян потрібно роздіти. скиньтесь суки зі своїх корупційних кишень і все те обійдеться втричі дешевше.
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02.03.2023 16:43 Відповісти
Цікаво чи є реальні докази виділення коштів..!? У статті лише проект...не факт, що за нього депутати проголосують і не факт, що він взагалі буде розглядатись....
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02.03.2023 16:49 Відповісти
питання обговорене й вирішене. депутати, то формальності, як і про зряплату голові в первомайську в 180 тис. міс.
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02.03.2023 18:11 Відповісти
82/50 - держава непуганих ідіотів.
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02.03.2023 17:05 Відповісти
Эта митниця приносит своим существованием ущерба больше, чем её бы не было.
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02.03.2023 17:36 Відповісти
Ефект розкочених яєць міноборони. незрозуміло за що гинуть воїни на фронті.
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02.03.2023 18:27 Відповісти
А вони захищають ті жирні дупи, які продають яйця по 17, а солярку по 82.
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03.03.2023 09:03 Відповісти
Мені взагалі не зрозуміла роль митниці в Україні. Що такого виробляє Україна, що не можна вивозити з неї? Або який товар з-за кордону становить конкуренцію українському щоб його не ввозити?
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02.03.2023 20:03 Відповісти
Їбанулись остаточно
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02.03.2023 20:49 Відповісти
А може заправники там будуть зірки Голівуду, а їх гонорари не з дешевих😏
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03.03.2023 11:56 Відповісти
 
 