Із селян на Волині збирають по $110 на дизель для митниці, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ
Вишнівська сільська рада Ковельського району на прохання Волинської митниці виділила 5 млн грн на Програму покращення функціонування митниці. Зокрема на ці гроші збираються купити дизпаливо по 82 грн/літр при ринковій ціні у 50 грн/літр.
Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він опублікував рішення Вишнівської сільради про зміни до Програми покращення функціонування Волинської митниці. В документі вказано, що "недостатнє бюджетне фінансування, а отже, слабка матеріальна база, не дають можливості Волинській митниці відповідно до покладених на Держмитслужбу завдань здійснювати в зоні своєї діяльності окремі делеговані повноваження Держмитслужби".
"По-перше, після констатації факту неможливості виконувати митницею своїх функцій Татарчуку треба йти у відставку. Миттєво. По-друге, такі листи треба писати на адресу Міністра фінансів Марченка і просити грошей в нього, але на це треба мати сміливість. А по-третє, вибачте, відправляти щомісяця з Волині тіньову касу митниці на Київ можливість є, а виконувати повноваження без грошей селян - ніяк? Це як?)" - пише Плинський.
Журналіст зауважив, що загалом "на допомогу митниці" збираються витратити 5 млн грн коштів сільської громади. В с. Вишнів мешкають 1160 осіб, тож це виходить приблизно $110 на кожного селянина.
Ці кошти митниця збирається витратити серед іншого на закупівлю дизельного палива по 82 грн за літр при ринковій ціні у 50 грн за літр, пише Плинський.
"Покладати, навіть формально, відповідальність за роботу митниці на плечі та гаманець місцевих селян - неприпустимо. Ну а використовувати гроші громади на закупівлю палива з націнкою у 65% - це прямий шлях до відкриття кримінальної справи", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Як вважаєте, на туалетний папір вистачить?
Я впевнений що таке зараз скрізь в наростаючому темпі. Як перед смертю.
А то только крики - это не понимает никто - выкрикает - значит либо ..... либо кнопки заедают
ты че, самый умный то?
в спам
Ну ось, якось так.
І всюди якась арахамія приходить і каже - ви тупо козли і не знаєте як треба їсти рябчиків, ой, тобто боротись, я от сам борюсь і мої 8 дітей теж(стануть дупутатами)
б*же, куди Алах дивиться? Може віН не бох і йогО нема??
вопроси-вопроси
реально співчуваю большевикам - стільки гнилі стріляли та вішали, бо просто це тупо показове багатійство(ну напр. радничок *************** з квартирою 1600кв.м., так і то не все ж виявили)
2. Кто такое подписал со стороны таможни. Уже на досудебное расследование тянет.
3. Судя по целям финансирования (предпоследний), там все пойдет на карман.
Не может по закону село финаировать таможню. Если это не фейк, журналист имеющий такие документы писать не в газету ,а в ДБР
Что значит " намереваються купить"? Вот Плинский например, "нам4ревается прорыть ткннель Бомбей- Лондон, докажи шо не так?
.... ШО???
она дай Алах, хорошо шо Трампа не финансировала, бо победил бы с перевесом в 35 штатов...
ггг, да нахер про это, у нас же незламность то и митболы.... г*споди, а ведь правда.
абонплату сплатив і носи, що хочеш через кордон
селяни за такий коментар тобі ше зв..зди дадуть... так шо як "бурштинників" - тіьки вчепи, так вони з ПЗРК вийдуть "протів проізволу властєй".
я так думаю, бо на жаль не там. там бабло... мммм
БЛДі....
Сьогодні маєте те, за що проголосували в 2019-му.
..
напр. - чо мене має мавпа якась брати воювати за Днобас, якого я не бачив і не хочу?
ааа, бо завоюють всьо - ну так вперед, Байден захистить 400тис. кв. км. території
ой, ну просто 399., мені в принципі побоку. просто Зеля такого натворив шо Захід має захистити хоч по Дніпру.
ясно шо прилетять літаки Заходу та відтіснять орків, це всі знають
До того ж, мешканці села можуть про це просто не знати.
Може, тепер знають...
Варто почекати і подивитись, що буде далі.
Замісць того, що би маючи достовірні документи, "про фінансування селом митниці, написати заяву в ДБР, або НАБУ, журналіст пише в газету.
А "намагеється купити", це що? Плинський намагається заволодіти казанським ханством?