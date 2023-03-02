Із селян на Волині збирають по $110 на дизель для митниці, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ

Вишнівська сільська рада Ковельського району на прохання Волинської митниці виділила 5 млн грн на Програму покращення функціонування митниці. Зокрема на ці гроші збираються купити дизпаливо по 82 грн/літр при ринковій ціні у 50 грн/літр.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував рішення Вишнівської сільради про зміни до Програми покращення функціонування Волинської митниці. В документі вказано, що "недостатнє бюджетне фінансування, а отже, слабка матеріальна база, не дають можливості Волинській митниці відповідно до покладених на Держмитслужбу завдань здійснювати в зоні своєї діяльності окремі делеговані повноваження Держмитслужби".

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"По-перше, після констатації факту неможливості виконувати митницею своїх функцій Татарчуку треба йти у відставку. Миттєво. По-друге, такі листи треба писати на адресу Міністра фінансів Марченка і просити грошей в нього, але на це треба мати сміливість. А по-третє, вибачте, відправляти щомісяця з Волині тіньову касу митниці на Київ можливість є, а виконувати повноваження без грошей селян - ніяк? Це як?)" - пише Плинський.

Журналіст зауважив, що загалом "на допомогу митниці" збираються витратити 5 млн грн коштів сільської громади. В с. Вишнів мешкають 1160 осіб, тож це виходить приблизно $110 на кожного селянина.

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Ці кошти митниця збирається витратити серед іншого на закупівлю дизельного палива по 82 грн за літр при ринковій ціні у 50 грн за літр, пише Плинський.

"Покладати, навіть формально, відповідальність за роботу митниці на плечі та гаманець місцевих селян - неприпустимо. Ну а використовувати гроші громади на закупівлю палива з націнкою у 65% - це прямий шлях до відкриття кримінальної справи", - наголосив він.



