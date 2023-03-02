Запас ракет у Росії зменшується, але вони все ще є, - ОК "Південь"

Ракет в окупантів вже набагато менше, тому Росія шукає нові тактики ракетних ударів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила речник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM.

"Експерти стверджують, що, дійсно, запас ракет у ворога зменшується. Попри те, що виробництво в них все ще триває, воно все ж таки відтягнуто в часі, відтерміновано через особливості роботи, пов’язані з деякими санкціями, які все ж таки мають вплив на цей процес. Так, об’єктивно ситуація полягає в тому, що ракет набагато менше, але вони все ще є. Виробництво майже зупинено, але все ще є. Тому треба усвідомлювати, що потужність ворога не знищена повністю, вона ще має ознаки життя й виробляє продукти вбивства", - йдеться в повідомленні.

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Російські загарбники перебувають на етапі пошуку нової тактики для ракетних ударів. Тому масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому.

"Ми вже спостерігаємо, що вони починають розподіляти в часі й самі ракетні удари: вони вже не масовані, але такі, знаєте, як "невеличкий опт" у декілька ракет. Інколи це є колаборація "моря" і "повітря". У більшості випадків це застосування вже і "шахедів" невеличкими партіями. Якщо раніше вони запускали по 14-25 штук, то зараз це 4-8. Ми говоримо про те, що окупанти зараз вишукують ту тактику, яка дозволить їм ефективно знешкодити нашу протиповітряну оборону й завдати результативного удару. Тому що попередні масовані атаки в них виходили не такими результативними, як вони розраховували, — додала речник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", - зазначила Гуменюк.

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