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Новини Агресія Росії проти України
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Запас ракет у Росії зменшується, але вони все ще є, - ОК "Південь"

ракета,ракети

Ракет в окупантів вже набагато менше, тому Росія шукає нові тактики ракетних ударів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила речник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM.

"Експерти стверджують, що, дійсно, запас ракет у ворога зменшується. Попри те, що виробництво в них все ще триває, воно все ж таки відтягнуто в часі, відтерміновано через особливості роботи, пов’язані з деякими санкціями, які все ж таки мають вплив на цей процес. Так, об’єктивно ситуація полягає в тому, що ракет набагато менше, але вони все ще є. Виробництво майже зупинено, але все ще є. Тому треба усвідомлювати, що потужність ворога не знищена повністю, вона ще має ознаки життя й виробляє продукти вбивства", - йдеться в повідомленні. 

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Російські загарбники перебувають на етапі пошуку нової тактики для ракетних ударів. Тому масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому. 

"Ми вже спостерігаємо, що вони починають розподіляти в часі й самі ракетні удари: вони вже не масовані, але такі, знаєте, як "невеличкий опт" у декілька ракет. Інколи це є колаборація "моря" і "повітря". У більшості випадків це застосування вже і "шахедів" невеличкими партіями. Якщо раніше вони запускали по 14-25 штук, то зараз це 4-8. Ми говоримо про те, що окупанти зараз вишукують ту тактику, яка дозволить їм ефективно знешкодити нашу протиповітряну оборону й завдати результативного удару. Тому що попередні масовані атаки в них виходили не такими результативними, як вони розраховували, — додала речник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", - зазначила Гуменюк. 

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Автор: 

крилаті ракети (1079) ракети (4056) росія (65883) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+6
Треба не рахувати кацапські ракети, а свої будувати.
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02.03.2023 14:41
+6
Рахувати кацапські ракети - справа невдячна. Вони їх щодня роблять.
Судячи з усього, накопичують запаси для відбиття нашої весняної визвольної операції.
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02.03.2023 14:52
+2
В основному всі його радники десь там в районі монако і сидять з початку війни.
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02.03.2023 14:47
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Треба не рахувати кацапські ракети, а свої будувати.
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02.03.2023 14:41 Відповісти
слушна думка , приїжай з Італії - станеш радником Резнікова
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02.03.2023 14:44 Відповісти
В основному всі його радники десь там в районі монако і сидять з початку війни.
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02.03.2023 14:47 Відповісти
Рахувати кацапські ракети - справа невдячна. Вони їх щодня роблять.
Судячи з усього, накопичують запаси для відбиття нашої весняної визвольної операції.
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02.03.2023 14:52 Відповісти
саме так, у них є підприємства які роблять ракети та снаряди різних калібрів..
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02.03.2023 14:55 Відповісти
Руские могут у Кучмы еще попросить. Этот п.. дор все продаст.
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02.03.2023 14:53 Відповісти
А чого б ракетам і не бути? Заводи не горять, мікросхеми з стіралок видирають, і клепають собі потихеньку.
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02.03.2023 14:56 Відповісти
Так, на разі вони виробляють за місяць ракет приблизно на 1 масований залп. Але восени, кожного місяця, вони робили по 3-4 таких залпи...
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02.03.2023 17:46 Відповісти
Буданов з Даніловим вміють вправно рахувати кремлівські ракети.
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02.03.2023 15:41 Відповісти
 
 