В акваторії Чорного моря перебувають 4 російські ракетоносії, - ОК "Південь"

Російські загарбники вивели у Чорне море 13 кораблів, серед них 4 ракетоносії.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в Чорному морі перебуває 13 кораблів, серед яких чотири ракетоносії: 2 надводні, 2 підводні, загальний залп калібрів у цьому розрахунку може становити 24 ракети високої точності. Також є один великий десантний корабель, але це більше для того, щоб уберегти його від пошкодження в пункті базування або пограти м’язами, натякаючи на те, що від десантної операції ворог усе ж не відмовився. Якщо ж аналізувати відстань, на якій перебуває корабельне угруповання, то вони тримають дистанцію не менше як 100 морських миль, а це приблизно 150-200 кілометрів від берега, який контролюється Україною, оскільки корабельне угруповання ворога усвідомлює, що на меншій відстані вони можуть бути вражені Силами оборони України", - зазначила вона.

Гуменюк заявила, що морські носії, перебуваючи на чергуванні, можуть бути застосовані раптово.

"Те, що ворожі війська вивели ракетоносії на бойове чергування, говорить про їхню готовність до застосування, не обов’язково всі 24 "Калібри" там заряджені, але під час попередніх масованих ракетних ударів вони використовували змішаний тип атак: атаки з ракетами морського базування "Калібр" і ракетами повітряного базування із застосуванням стратегічної та тактичної авіації. Наразі, спостерігаючи певну активність авіації як на Північному напрямку, так і на Північно-східному, говоримо про те, що цілком імовірна така колаборація повітря й моря для масованих ракетних атак, але так само ймовірні точкові ракетні атаки, які вчора і відбулися, коли атакувала виключно авіація", - додала вона.

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