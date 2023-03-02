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Новини
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У Європарламенті вважають, що Україна набуде повноправного членства в ЄС у 2029 році

кубилюс

Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Звісно, для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може, і Грузії", - сказав Кубілюс.

Він нагадав, що у резолюціях Європарламенту вказано, що переговори з Україною щодо її вступу до ЄС мають розпочатися 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський

"І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною", - сказав євродепутат.

З огляду на цей досвід, за його словами, в Європарламенті оцінюють, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС.

"Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - додав Кубілюс.

Нагадаємо, Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату "Рамштайн".

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Автор: 

Європарламент (1054) Україна (5951) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+4
Чесно, дякую!
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02.03.2023 15:18
+4
ну это хоть уже куда более реальные цифры чем некоторые вещают за 1-2 года
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02.03.2023 15:24
+2
Ну, не сказати, що швидко, але, зважаючи на таку купу проблем в країні, не сказати що повільно.
Головне щоб це не було пустою балаканиною в надії що або ішак сдохне або падішах.
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02.03.2023 15:21
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Чесно, дякую!
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02.03.2023 15:18 Відповісти
А в 2033 році у НАТО !
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02.03.2023 15:20 Відповісти
Ну, не сказати, що швидко, але, зважаючи на таку купу проблем в країні, не сказати що повільно.
Головне щоб це не було пустою балаканиною в надії що або ішак сдохне або падішах.
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02.03.2023 15:21 Відповісти
ну это хоть уже куда более реальные цифры чем некоторые вещают за 1-2 года
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02.03.2023 15:24 Відповісти
А если яйца повторятся то в 2049
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02.03.2023 15:25 Відповісти
Зеля ще буде президентом до цього часу ?
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02.03.2023 15:35 Відповісти
А бидлу яке дивиться вечірні відосіки вже пообіцяли, що за 2 роки.
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02.03.2023 15:45 Відповісти
Поки Європа і весь світ усвідомивши відродження імперіалізму та імперські амбіції ********** та Китаю активно переозброюється і утилізує військовий мотлох в Україні,українцям "обіцяють" членство всюду ... колись. Це як "варення на завтра" яке не можна їсти ніколи бо воно "на завтра". Ми настільки прогнили що ми токсичні не тільки для Європи, а й для самих себе, бо з "героями єдиних новин" - корумпованим міністром оборони і його патронами - Зє, бєнею і єрмаком - ми будемо лише поступово програвати...
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02.03.2023 16:00 Відповісти
пока клоун у власти -то никуда не возьмут разве что в СНГ
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02.03.2023 16:02 Відповісти
Если б Зэ-иуду не быбрали зэбилы то войны бы не было
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02.03.2023 16:11 Відповісти
У 2029 році не буде ЄС!
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02.03.2023 16:19 Відповісти
і нафіга воно нам треба в 29 році, ще у 59 році запропонуйте. Угорці їм підходять, а Україна ні.
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02.03.2023 18:57 Відповісти
 
 