Блінкен та Лавров поговорили вперше від початку вторгнення, зокрема про Україну, - Sky News

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров коротко поспілкувалися в кулуарах сьогоднішньої зустрічі дипломатів G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За даними видання, Блінкен та Лавров спілкувалися близько 10 хвилин. Це було їхньою першою розмовою віч-на-віч після повномасштабного вторгнення РФ.

Високопоставлений чиновник США повідомив, що Блінкен закликав Росію скасувати своє рішення про призупинення участі в головному ядерному договорі про стратегічні наступальні озброєння.

"Також він наголосив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" - цю лінію неодноразово повторював президент Джо Байден", - йдеться в повідомленні.

Наостанок він закликав Москву звільнити затриманого американця Пола Велана, який був затриманий у Росії в 2018 році.

Співрозмовник видання зазначив, що у Блінкена не склалося враження, що зміни в російській позиції відбудуться найближчим часом після обговорення. Джерело відмовилося охарактеризувати реакцію Лаврова.

Російські ЗМІ повідомляють, що обидва посадовці не зустрічалися в кулуарах саміту, а говорили на ходу.

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