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Новини Війна
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Блінкен та Лавров поговорили вперше від початку вторгнення, зокрема про Україну, - Sky News

лавров

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров коротко поспілкувалися в кулуарах сьогоднішньої зустрічі дипломатів G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За даними видання, Блінкен та Лавров спілкувалися близько 10 хвилин. Це було їхньою першою розмовою віч-на-віч після повномасштабного вторгнення РФ.

Високопоставлений чиновник США повідомив, що Блінкен закликав Росію скасувати своє рішення про призупинення участі в головному ядерному договорі про стратегічні наступальні озброєння.

"Також він наголосив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" - цю лінію неодноразово повторював президент Джо Байден", - йдеться в повідомленні.

Наостанок він закликав Москву звільнити затриманого американця Пола Велана, який був затриманий у Росії в 2018 році.

Співрозмовник видання зазначив, що у Блінкена не склалося враження, що зміни в російській позиції відбудуться найближчим часом після обговорення. Джерело відмовилося охарактеризувати реакцію Лаврова.

Російські ЗМІ повідомляють, що обидва посадовці не зустрічалися в кулуарах саміту, а говорили на ходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не відмовляється від "серйозних переговорів" щодо України, але чомусь до діалогу не закликають Київ, - Лавров

Автор: 

G20 (323) Лавров Сергій (1608) росія (65883) США (23310) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+19
А хіба Блінкен знає конячу мову? Та й у Вірменії коней не розводять - тільки віслюків Тому Калантарян навіть іржать буде з "віслючим акцентом"
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02.03.2023 15:32
+9
А Блинкен на ипподроме сначала тренировался.
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02.03.2023 15:46
+7
Рекомендую подробнейшее изложение заседания комитета безопасности США в Палате представителей ОТ ШВЕЦА, последний выпуск - очень положительные новости
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02.03.2023 15:42
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А хіба Блінкен знає конячу мову? Та й у Вірменії коней не розводять - тільки віслюків Тому Калантарян навіть іржать буде з "віслючим акцентом"
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02.03.2023 15:32 Відповісти
А Блинкен на ипподроме сначала тренировался.
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02.03.2023 15:46 Відповісти
З Гуглом?
- Куме! А чому «Гугл» з «Яндексом» пишуть українською мовою з помилками?
- Тому що вони не українці , а російськомовні жиди!

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02.03.2023 15:56 Відповісти
Бг-ггг... Представить тока... пегас говорит, мол, и-а.. ХЕХ...
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02.03.2023 16:18 Відповісти
..так лавруха... це унікум у світі!! ...щоб коняка ржав англійською мовою?! ... диво..та й годі!!)))
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02.03.2023 17:24 Відповісти
Рекомендую подробнейшее изложение заседания комитета безопасности США в Палате представителей ОТ ШВЕЦА, последний выпуск - очень положительные новости
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02.03.2023 15:42 Відповісти
У Блинкена відбувся секс с разгаворами))
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02.03.2023 15:49 Відповісти
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02.03.2023 15:50 Відповісти
Русня хоче перемовин.
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02.03.2023 16:07 Відповісти
Ну, если уже конячка начала искать контакт, значит все - пучком, пыня не сегодня-завтра гыгнэ.
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02.03.2023 16:13 Відповісти
Monsieur, je ne mange pas six jours. Geben mir sie bitte etwas kopeken auf dem für Brot!

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02.03.2023 20:13 Відповісти
 
 