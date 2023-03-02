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Новини
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Окупанти вже два місяці не виплачують "зарплату" вчителям та медикам у Запорізькій області, - ЦНС

окупація

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області має двомісячну заборгованість із заробітної плати перед бюджетниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначають, гроші не отримують учителі, медики, залізничники та поштарі.

"Усі проблеми "влада" обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється", - ідеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву додають, що ця економічна блокада регіону вигідна Кремлю. Надалі місцевих мешканців можуть вивезти до РФ під приводом "евакуації" та завезти на окуповані території громадян Росії.

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Автор: 

бюджетники (61) окупація (6740) Запорізька область (3701) зарплата (2256)


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Топ коментарі
+5
Я не маю уявлення, як ці ''учителя'' після завершення війни будуть навчати українських діток.
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02.03.2023 16:06
+3
А чому вчителя навчають на окупованих територіях?
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02.03.2023 16:04
+1
Какая зарплата от окупантов. Хоть бы не расстреливали и то уже хорошо. Скоро рашка даже у себя введет колхозы и работу за трудодни как было при ссср.
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02.03.2023 16:04
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Відео з Брянской НР. https://www.youtube.com/watch?v=CQCstitMFS8
РОСІЯ! ПОЧАЛОСЯ!
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02.03.2023 16:01 Відповісти
Р-азия - великий жлоб-нищеброд
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02.03.2023 16:01 Відповісти
Ну то й що. Хто виненен? Окупанти чи окуповані з пашпортами уzkoй країни?
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02.03.2023 16:03 Відповісти
Я не маю уявлення, як ці ''учителя'' після завершення війни будуть навчати українських діток.
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02.03.2023 16:06 Відповісти
Какая зарплата от окупантов. Хоть бы не расстреливали и то уже хорошо. Скоро рашка даже у себя введет колхозы и работу за трудодни как было при ссср.
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02.03.2023 16:04 Відповісти
А чому вчителя навчають на окупованих територіях?
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02.03.2023 16:04 Відповісти
Уzkoму міру.
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02.03.2023 16:08 Відповісти
А чому вони навчатимуть після деокупації?
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02.03.2023 16:12 Відповісти
Уzkoму міру, як і до війни. Платівка заїджена.
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02.03.2023 16:34 Відповісти
Крим, Схід і Південь завжди були проблемними. Мріяли про величезні російські зарплати та пенсії і бажали бути елементом "великой и могучей".
Як казав мій батько - в нашій країні всього три етноси: дійсно громадяни України та хохли і кацапи.
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02.03.2023 18:07 Відповісти
 
 