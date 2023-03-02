Окупанти вже два місяці не виплачують "зарплату" вчителям та медикам у Запорізькій області, - ЦНС
Окупаційна "адміністрація" Запорізької області має двомісячну заборгованість із заробітної плати перед бюджетниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначають, гроші не отримують учителі, медики, залізничники та поштарі.
"Усі проблеми "влада" обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється", - ідеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву додають, що ця економічна блокада регіону вигідна Кремлю. Надалі місцевих мешканців можуть вивезти до РФ під приводом "евакуації" та завезти на окуповані території громадян Росії.
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+5 Марк Крам #550922
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+3 Назар Шевченко
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+1 FT FT
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