Окупанти вже два місяці не виплачують "зарплату" вчителям та медикам у Запорізькій області, - ЦНС

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області має двомісячну заборгованість із заробітної плати перед бюджетниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначають, гроші не отримують учителі, медики, залізничники та поштарі.

"Усі проблеми "влада" обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється", - ідеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву додають, що ця економічна блокада регіону вигідна Кремлю. Надалі місцевих мешканців можуть вивезти до РФ під приводом "евакуації" та завезти на окуповані території громадян Росії.

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