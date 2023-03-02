УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13863 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 526 4

З Білорусі у напрямку Донецької області перекинули ще два ешелони з військовими РФ, - "Беларускі Гаюн"

росія,білорусь,техніка

Протягом двох днів зі станції Слонім (Гродненська область) у напрямку Донецької області було відправлено ще 2 ешелони з технікою та навченим контингентів ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"

За даними спостерігачів, 28 лютого вирушив перший ешелон. В ешелоні 48 вагонів, з них:

  • 2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у складі приблизно 100 осіб);
  • 46 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).

Ешелон має прибути на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська обл, РФ) 7 березня. Далі локомотивами так званої "ДНР" вирушить на станцію Іловайськ (Донецька область).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджений літак А-50У ВКС РФ полетів  на ремонт у Росію, - "Беларускі Гаюн"

Другий ешелон вирушив 1 березня на станцію Неклинівка (Ростовська область), куди прибуде 8 березня. Далі також локомотивами "ДНР" буде відправлено на станцію Іловайськ (Донецька область). У цьому ешелоні 38 вагонів, зокрема, 2 пасажирські вагони з особовим складом ЗС РФ у кількості приблизно 100 осіб. А також  36 вагонів-платформ із завантаженою колісною військовою технікою.

Серед техніки в ешелоні вивезено:

  • Понтонно-мостові партки (на базі КРАЗ) - мінімум 12 одиниць,
  • Катери БМК-150 (на Кразі) - мінімум 3 одиниці,
  • Транспортер ПТС-2, що плаває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З Білорусі до Ростовської області перекидають ще один ешелон з російськими військовими, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (7963) росія (65883) техніка (1846)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навчилися, отримали дипломи і направились в Україну за чорними пакетами. Все.
показати весь коментар
02.03.2023 16:09 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2023 16:11 Відповісти
От би їх реально перекинути
показати весь коментар
02.03.2023 16:09 Відповісти
А розбомбити поїзд в нас нема ні дальнобойної артилеріі ні літаків ні дронів та ще бійці кажуть що під бахмутом і дифицит БК так шо знов утілізація орків за рахунок життів наших хлопців так виходить кловуни Резников та Зеленський. Як там на телемаровонь грошей хватае а то може в арміі заберете ?
показати весь коментар
02.03.2023 16:50 Відповісти
 
 