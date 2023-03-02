З Білорусі у напрямку Донецької області перекинули ще два ешелони з військовими РФ, - "Беларускі Гаюн"

Протягом двох днів зі станції Слонім (Гродненська область) у напрямку Донецької області було відправлено ще 2 ешелони з технікою та навченим контингентів ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними спостерігачів, 28 лютого вирушив перший ешелон. В ешелоні 48 вагонів, з них:

2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у складі приблизно 100 осіб);

46 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).

Ешелон має прибути на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська обл, РФ) 7 березня. Далі локомотивами так званої "ДНР" вирушить на станцію Іловайськ (Донецька область).

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Другий ешелон вирушив 1 березня на станцію Неклинівка (Ростовська область), куди прибуде 8 березня. Далі також локомотивами "ДНР" буде відправлено на станцію Іловайськ (Донецька область). У цьому ешелоні 38 вагонів, зокрема, 2 пасажирські вагони з особовим складом ЗС РФ у кількості приблизно 100 осіб. А також 36 вагонів-платформ із завантаженою колісною військовою технікою.

Серед техніки в ешелоні вивезено:

Понтонно-мостові партки (на базі КРАЗ) - мінімум 12 одиниць,

Катери БМК-150 (на Кразі) - мінімум 3 одиниці,

Транспортер ПТС-2, що плаває.

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