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Майже 70% киян і 65% переселенців підтримують рішення міської влади Києва про знесення радянських пам’ятників, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

памятник

Рішення міської влади Києва демонтувати пам’ятники Ватутіну, Чкалову та іншим радянським діячам вважають правильним майже 70% киян.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Майже 70% опитаних киян підтримують рішення міської влади Києва демонтувати радянські пам’ятники, близько чверті – не підтримують. Серед переселенців підтримують це рішення майже 65%, проти цього – близько 20%", - повідомляє "Рейтинг".

Відповідаючи на запитання "Як ви ставитесь до рішення міської влади Києва демонтувати радянські пам’ятники?", 50% киян обрали відповідь "Цілком підтримую". Ще 18% сказали, що "скоріше підтримують".

Серед переселенців, які зараз мешкають у столиці, 44% повністю підтримують рішення про знесення пам’ятників і 20% - "скоріше підтримують".

Порівняльне дослідження "Настрої киян та переселенців" проводилося з 16 по 27 лютого серед мешканців Києва та переселенців від 18 років і старше. Опитано 800 киян та 800 переселенців методом інтерв’ю face-to-face. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка – менше 3,5%.

Раніше повідомлялося, що Київська міська влада давно зверталася до Міністерства культури з проханням надати дозвіл на демонтаж радянських та імперських пам’ятників. Одразу після рішення Мінкульту про позбавлення пам’ятників Ватутіну та Чкалову статусу об’єктів культурної спадщини їх було демонтовано. Зараз очікується рішення Мінкульту щодо пам’ятників Щорсу і Пушкіну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майже 70% киян і 65% переселенців підтримують рішення міської влади Києва про знесення радянських пам’ятників, - соцопитування 01

Автор: 

демонтаж (193) Київ (19633) опитування (1963) пам’ятник (931)


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Топ коментарі
+15
Це "карєнныє кієвлянє" батьки яких із самой твері понаєхавшіє та типові наші промосковські гниди.
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02.03.2023 16:11
+9
Колоніальна культура. Хто ці 30%?!
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02.03.2023 16:06
+7
я так розумію 5% переселенців переплутали сторони світу.
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02.03.2023 16:14
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Колоніальна культура. Хто ці 30%?!
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02.03.2023 16:06 Відповісти
Це "карєнныє кієвлянє" батьки яких із самой твері понаєхавшіє та типові наші промосковські гниди.
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02.03.2023 16:11 Відповісти
Це ті, кому рузьге мають висертись на голову або грюкнути в дупу тричі.
Бо за перші два рази не дойде.
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02.03.2023 16:13 Відповісти
колективна "аксіньйа_куріна".
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02.03.2023 16:33 Відповісти
65% переселенців -а эти тут при чём?пусть у себя дома и выражают своё мнение
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02.03.2023 17:19 Відповісти
я так розумію 5% переселенців переплутали сторони світу.
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02.03.2023 16:14 Відповісти
35%
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02.03.2023 17:20 Відповісти
Поміняйте назву краснофлотського на проспект Євросоюзу!
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02.03.2023 16:19 Відповісти
"Краснофлотський" чи "Повітрофлотський"? Бо останній начебто вже перейменували
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02.03.2023 16:24 Відповісти
наскільки я пам'ятаю, "краснофлотський" перейменували в "повітрянофлотський" наприкінці 90-х.
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02.03.2023 16:45 Відповісти
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 році на відзначення розвитку і зміцнення Червоного Повітряного флоту Кадетське шосе перейменували на Повітрофлотськеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-vkr-38-3 [3] . З https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року вулиця мала назву шосе Героїв стратосфериhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-vkr-3635-4 [4] - на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82 стратонавтів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Федосеєнка , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Андрія Васенка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 [ru] та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Іллі Усискіна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 [ru] , які загинули під час польоту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 стратостата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC-1 «Осоавиахим-1» . Під час окупації міста у https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 роках шосе ненадовго повернули назву Кадетське, а у https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 році було підтверджено назву Повітрофлотське шосеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-vkr-286b-5 [5] .

назва "Повітрофлотський проспект" з'явилася "в ознаменування розвитку та зміцнення Червоного повітряного флоту". Наразі спадкоємці червоного авіафлоту займаються обстрілом території України, вони запускають по містах ракети, скидають бомби, вбивають людей.

Натомість пропонована назва символізуватиме інтеграцію України до Європейського Союзу, стане символом того, що українцям місце - у європейській родині.
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02.03.2023 16:58 Відповісти
значить, я щось переплутав. Соррі. Прошу вибачити мій склероз.
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02.03.2023 18:49 Відповісти
Буває ...
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02.03.2023 18:58 Відповісти
А у селі звідки родом батьки моєї дружини, саме переселенці зініціювали перехід від КДБ-шної церкви до ПЦУ. Та й взагалі вони росіян ненавидять більше ніж місцеві. У Києві якісь неправильні переселенці...
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02.03.2023 16:25 Відповісти
Прозрєлі? І в НАТу вже хочуть? А як там з Європою справи в них?
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02.03.2023 16:28 Відповісти
Це ще не факт, що ті хто підтримує, відповідав честно. І що це за відповідь скоріше підтримую/не підтримую. Це типу я наче підтримую, але ж ми всієї правди не знаємо? як зрозуміти позицію людини з цього питання. Чи все залежить від настрою, погоди, яка партія при владі і тд
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02.03.2023 16:28 Відповісти
Припиніть вже російську окупацію прикривати ширмою "радянський"!
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02.03.2023 16:43 Відповісти
По ідеї, переселенці мають випереджеати києвлян про знесення московьких істуканів і капищ. Видно в Київ заїхали не дуже правильні і не крепко постраждалі від рускага мира.
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02.03.2023 16:45 Відповісти
радує, що переселенці, в своїй масі, прозріли.
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02.03.2023 16:49 Відповісти
при всій повазі до переселенців, яким боком вони до перейменування вулиць та знесення пам*ятників в Києві?
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02.03.2023 17:52 Відповісти
дотичне відношення до декомунізації та декасапизації в них є. Саме через комуняк та рашистів вони стали переселенцями.
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02.03.2023 18:51 Відповісти
А що таке "радянські діячі"? Хто підпадає під цю категорію, якщо не секрет?
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02.03.2023 18:30 Відповісти
Партийные, военные и некоторые деятели исскуств!
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02.03.2023 18:35 Відповісти
 
 