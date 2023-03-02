У Молдові розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я, - Гуменюк

Українські Сили оборони повністю не виключають загрозу, адже "маємо справу з божевільним ворогом, який не керується нормами й правилами ведення війни, не шкодує свого особового складу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.

"З нашого боку всіх заходів вжито, ми свідомо перебуваємо на цій ділянці з огляду на оборонний компонент. Відстежуючи внутрішню ситуацію в Молдові, ми розуміємо, що там зараз розквітають всі ознаки гібридної війни: намагаються розхитати соціально-політичний устрій, просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів відповідного напряму пропаганди", - заявила спікерка.

Проте, за словами Гуменюк, "усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються відповідні заходи, щоб локалізувати таку роботу".

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"Адекватно оцінюючи той персонал, який там перебуває, той контингент, який становить основу особового складу, ми розуміємо, що це вже давно демотивовані за цими напрямками люди й військовослужбовці, які звикли служити в умовах закордонного відрядження й таких собі "лайт-умов", коли вони не напружені нічим", - зауважила спікерка.

Гуменюк каже, що у противника зараз відбувається дуже сильний дисбаланс морально-психологічного стану.

"Хіба що кілька спецпідрозділів, які готові до того, щоб здійснити диверсійно-розвідувальні прориви, провокації, або якісь провокативні обстріли з боку невизнаного Придністров'я. Це з більш-менш реальних загроз, до яких ми теж готові, усвідомлюючи, де саме і як вони можуть застосувати такі види провокацій", - додала речниця.

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