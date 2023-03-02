УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14202 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 628 23

У Молдові розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я, - Гуменюк

придністровя

Українські Сили оборони повністю не виключають загрозу, адже "маємо справу з божевільним ворогом, який не керується нормами й правилами ведення війни, не шкодує свого особового складу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.

"З нашого боку всіх заходів вжито, ми свідомо перебуваємо на цій ділянці з огляду на оборонний компонент. Відстежуючи внутрішню ситуацію в Молдові, ми розуміємо, що там зараз розквітають всі ознаки гібридної війни: намагаються розхитати соціально-політичний устрій, просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів відповідного напряму пропаганди", - заявила спікерка.

Проте, за словами Гуменюк, "усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються відповідні заходи, щоб локалізувати таку роботу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ створює напружену ситуацію в Молдові і Придністров’ї, щоб відвернути увагу від війни в Україні та продемонструвати якусь "перемогу" росіянам, - ГУР

"Адекватно оцінюючи той персонал, який там перебуває, той контингент, який становить основу особового складу, ми розуміємо, що це вже давно демотивовані за цими напрямками люди й військовослужбовці, які звикли служити в умовах закордонного відрядження й таких собі "лайт-умов", коли вони не напружені нічим", - зауважила спікерка.

Гуменюк каже, що у противника зараз відбувається дуже сильний дисбаланс морально-психологічного стану.

"Хіба що кілька спецпідрозділів, які готові до того, щоб здійснити диверсійно-розвідувальні прориви, провокації, або якісь провокативні обстріли з боку невизнаного Придністров'я. Це з більш-менш реальних загроз, до яких ми теж готові, усвідомлюючи, де саме і як вони можуть застосувати такі види провокацій", - додала речниця.

Також читайте: Виведення військ РФ з Придністров’я залежить від успіхів ЗСУ у війні з Росією, - посол Молдови Ківерь

Автор: 

Молдова (2086) Придністров’я (474) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
молдоване , готовтесь , если паРаша обьявит войну Украине , то приднестровье вступит в нее и попрет на вас , с учетом того , что в Молдове уже началась движуха , начнут с террорестических актов и одновременно прорыв вашей границы , ракетный обстрел ваших городов и сел с озвучиванием защиты рускагаварящих , ......................а что вы им сможете противопоставить ? - НИЧЕГО .
показати весь коментар
02.03.2023 16:52
+3
"здійснити диверсійно-розвідувальні прориви" куди? На Київ? За 2 дні? Знову?
показати весь коментар
02.03.2023 16:52
+3
Гитлеру хватило сотни автоматов, чтобы дело закончилось десятками миллионов убитыми, Сталину в Финляндии нескольких снарядов, ***** - мешок "сахара", чтобы развязать войну в Чечне. И т.д. Это серьезные вещи, не стоит их недооценивать.
показати весь коментар
02.03.2023 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно чем они собрались острелять провокационно украину с пмр?рогатками?)ну реально "загроза с пмр" звучит аля петросянщина
показати весь коментар
02.03.2023 16:45 Відповісти
Гитлеру хватило сотни автоматов, чтобы дело закончилось десятками миллионов убитыми, Сталину в Финляндии нескольких снарядов, ***** - мешок "сахара", чтобы развязать войну в Чечне. И т.д. Это серьезные вещи, не стоит их недооценивать.
показати весь коментар
02.03.2023 16:56 Відповісти
отползай сразу на кладбище
показати весь коментар
02.03.2023 16:59 Відповісти
Ті автомати чи снаряди чи мішок цукру то казус Беллі. За ними напрготові стояли мільйонні армії що суттєво переважали супротивника. Хто впишеться на придністроців? Москалі зараз і так на межі своїх можливостей, більше сил не додасться
показати весь коментар
02.03.2023 18:57 Відповісти
Чудовий привід Україні цап-царапнути склади РАВ 14 армії, - що може бути краще, як обманути дурачка на чотири кулачка, - все як заповідав великий пу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
02.03.2023 17:01 Відповісти
закидают нас контрабандой и мы умрем от ее веса, это не шуточки.
показати весь коментар
02.03.2023 17:43 Відповісти
молдоване , готовтесь , если паРаша обьявит войну Украине , то приднестровье вступит в нее и попрет на вас , с учетом того , что в Молдове уже началась движуха , начнут с террорестических актов и одновременно прорыв вашей границы , ракетный обстрел ваших городов и сел с озвучиванием защиты рускагаварящих , ......................а что вы им сможете противопоставить ? - НИЧЕГО .
показати весь коментар
02.03.2023 16:52 Відповісти
руминию
показати весь коментар
02.03.2023 17:02 Відповісти
Румуни там накрошать поців з придністров'я на мамалигу. Згадайте чаушеску. Це вам не лаптєногі з гармошкою. Довго думати не будуть, треба тільки сигнал.
показати весь коментар
02.03.2023 17:21 Відповісти
Проаналізуй історію - коли, де і скільки кого румуни "накрошили".
А, по-друге - Придністрянщина то споконвічна українська земля, споконвіків населена українцями. Молдаванів там уже майже немає. А т.з. "русскіє" - то русифіковані українці так записані за відомим "переписом населення".
Заїбуться твої мамалижники "крошити" українців на українських землях. Пригадай 1992 рік - вже "крошили"...
показати весь коментар
02.03.2023 18:18 Відповісти
Підеш захищати "пріднєстровскій народ" від молдово-нацистів, кацапчику?
показати весь коментар
02.03.2023 19:59 Відповісти
Буде треба - піду знову. І то не "пріднєстровскій народ" (такого не існує у природі) То частина УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, що була насильницьки відірвана від своєї Батьківщини і з якого (українських земель) була зліплена т.з. ПМР, котру потім передали до складу МРСР. А після розвалу СРСР Українці Придністрянщини проголосили незалежність і не захотіли лягати під Молдавію (читай - Румунію).
Повернення Лівобережжя Дністра до складу України - то лише питання часу і вже не далекого.
показати весь коментар
03.03.2023 18:53 Відповісти
Абсолютне незнання історії. Двійка.
показати весь коментар
03.03.2023 07:02 Відповісти
"здійснити диверсійно-розвідувальні прориви" куди? На Київ? За 2 дні? Знову?
показати весь коментар
02.03.2023 16:52 Відповісти
Здається, готується якесь масове самогубство!₴
показати весь коментар
02.03.2023 17:02 Відповісти
не смійтеся - не можна недооцінювати ворога.
показати весь коментар
02.03.2023 16:56 Відповісти
ну от збоку стаття - їдуть вантажівки(Херсонський напрямок 24-го лют.) - везуть вбитих і поранених, війська відступають бо нема ППО..

Щойно Пальченко повідомив командиру батальйону, що міст узятий, військові починають переправлятися на правий берег Дніпра. "Буквально дві години техніка просто йшла і йшла, - розповідає старший лейтенант Пальченко. - Ціла купа поранених була, КАМАЗи, люди зверху, знизу їхали. Багато було вбитих. Просто вивозили людей. Цивільні теж були у цій колоні".

Якщо перехід через міст зайняв дві години, то Україна сконцентрувала серйозні сили в Херсонській області. Але очевидно, що Київ не був готовий до такого блискавичного прориву з боку Криму. У результаті українські війська змушені були відступати з першої години вторгнення.

"Як стримувати противника, коли немає ППО? - запитує Пальченко. - Їхня авіація просто залітала і скидала купу авіаційних бомб, і всі просто розлітаються. Велика кількість живої сили та техніки була знищена таким чином". Джерело:

це мля... Зеля готувавсь, спав, ой, тобто спав чутливо, чутко, .... (якшо порушу закон, то ...(підар))
показати весь коментар
02.03.2023 16:56 Відповісти
І тепер - Я.К.О.Г.,О.
..ххххх
уууууу
дожніка Ця херня спершу каже шо - "ой", знали, потім - "ой, всі козли, не сказали", а Буданов каже(ну шоб багато на суді не свідчити - ой, я то знав за скільки там , десь 9 годин, а ця Зеля ..... спати пішла(тоз її слів а не за будановських)). = ....на "холці" у когось..... ну, після цього, то Зелі буду ........ сто питань, ну ок, 120.....
показати весь коментар
02.03.2023 17:04 Відповісти
Щось ніде не чув, чи збільшила Молдова свої силові структури, може хтось чув? Бо та кількість і якість яка у них була в ******** реаліях курам насміх.
показати весь коментар
02.03.2023 17:04 Відповісти
6к молдавского космодесанта против 2к такого же по качеству а то и хуже
показати весь коментар
02.03.2023 17:23 Відповісти
По цих даний приблизно рівнозначно, але ХЗ, побачимо. Вважаю могли би і провести якусь мобілізацію з навчаннями.
показати весь коментар
02.03.2023 17:40 Відповісти
Dogovoritsja s mnogouvozhajemoi Sandu- dai znat i pijeedem! Dogovor o vojennoi podterzki so storony Ukrainy. Vsjo! Duh voinov Ukrainy primerno 1: 30-i na polzu Ukrainy. Opyt voiny navernoje 1 k 50-i teh kto sideli na teh okkup. territorijah. Lutshe moskoljam tam sobratsja v kutshku i postaratsja potopat do Ural....
показати весь коментар
02.03.2023 18:57 Відповісти
Нам вигідно, щоб те Придністров"я довийожувалося, їх там 2000 і вони в оточенні.
показати весь коментар
02.03.2023 20:00 Відповісти
 
 