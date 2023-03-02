У Молдові розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я, - Гуменюк
Українські Сили оборони повністю не виключають загрозу, адже "маємо справу з божевільним ворогом, який не керується нормами й правилами ведення війни, не шкодує свого особового складу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.
"З нашого боку всіх заходів вжито, ми свідомо перебуваємо на цій ділянці з огляду на оборонний компонент. Відстежуючи внутрішню ситуацію в Молдові, ми розуміємо, що там зараз розквітають всі ознаки гібридної війни: намагаються розхитати соціально-політичний устрій, просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів відповідного напряму пропаганди", - заявила спікерка.
Проте, за словами Гуменюк, "усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються відповідні заходи, щоб локалізувати таку роботу".
"Адекватно оцінюючи той персонал, який там перебуває, той контингент, який становить основу особового складу, ми розуміємо, що це вже давно демотивовані за цими напрямками люди й військовослужбовці, які звикли служити в умовах закордонного відрядження й таких собі "лайт-умов", коли вони не напружені нічим", - зауважила спікерка.
Гуменюк каже, що у противника зараз відбувається дуже сильний дисбаланс морально-психологічного стану.
"Хіба що кілька спецпідрозділів, які готові до того, щоб здійснити диверсійно-розвідувальні прориви, провокації, або якісь провокативні обстріли з боку невизнаного Придністров'я. Це з більш-менш реальних загроз, до яких ми теж готові, усвідомлюючи, де саме і як вони можуть застосувати такі види провокацій", - додала речниця.
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А, по-друге - Придністрянщина то споконвічна українська земля, споконвіків населена українцями. Молдаванів там уже майже немає. А т.з. "русскіє" - то русифіковані українці так записані за відомим "переписом населення".
Заїбуться твої мамалижники "крошити" українців на українських землях. Пригадай 1992 рік - вже "крошили"...
Повернення Лівобережжя Дністра до складу України - то лише питання часу і вже не далекого.
Щойно Пальченко повідомив командиру батальйону, що міст узятий, військові починають переправлятися на правий берег Дніпра. "Буквально дві години техніка просто йшла і йшла, - розповідає старший лейтенант Пальченко. - Ціла купа поранених була, КАМАЗи, люди зверху, знизу їхали. Багато було вбитих. Просто вивозили людей. Цивільні теж були у цій колоні".
Якщо перехід через міст зайняв дві години, то Україна сконцентрувала серйозні сили в Херсонській області. Але очевидно, що Київ не був готовий до такого блискавичного прориву з боку Криму. У результаті українські війська змушені були відступати з першої години вторгнення.
"Як стримувати противника, коли немає ППО? - запитує Пальченко. - Їхня авіація просто залітала і скидала купу авіаційних бомб, і всі просто розлітаються. Велика кількість живої сили та техніки була знищена таким чином". Джерело:
це мля... Зеля готувавсь, спав, ой, тобто спав чутливо, чутко, .... (якшо порушу закон, то ...(підар))
..ххххх
уууууу
дожніка Ця херня спершу каже шо - "ой", знали, потім - "ой, всі козли, не сказали", а Буданов каже(ну шоб багато на суді не свідчити - ой, я то знав за скільки там , десь 9 годин, а ця Зеля ..... спати пішла(тоз її слів а не за будановських)). = ....на "холці" у когось..... ну, після цього, то Зелі буду ........ сто питань, ну ок, 120.....