УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14202 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 579 53

Російська пропаганда активізувала інформкампанію щодо Бахмуту, щоб деморалізувати українців, - Маляр

маляр

Російські окупанти демонструють надмірну активність навколо теми штурму Бахмуту, тиражуючи наративи, спрямовані на деморалізацію нашого суспільства та військових.

Про це в телеграмі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута.

Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових.

Зокрема:
нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформаційні операції ворога спрямовані на дискредитацію мобілізації в Україні, - Міноборони

Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.

дискредитують військове командування східного напрямку. Викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сході.

- з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін" - повідомила Маляр.

Автор: 

Бахмут (1562) Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Деморалізує українців непогано і сама Маляр.
показати весь коментар
02.03.2023 17:12
+9
Про Бахмут говорять американські експерти, які вас ідіотів попереджали про наступ кацапів.
показати весь коментар
02.03.2023 17:25
+8
Ой слухайте, ну це вже нагадує байки про Порошенка, якщо ми втрачаємо бахмут то хрін з ним, не треба легендерезувати кожне село. Головна задача вбити як можна більше інтервентів, і при цьому понести найменші втрати. ЦЕ війна на виснаження сил, а не за утримання окреміх сіл.
показати весь коментар
02.03.2023 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой слухайте, ну це вже нагадує байки про Порошенка, якщо ми втрачаємо бахмут то хрін з ним, не треба легендерезувати кожне село. Головна задача вбити як можна більше інтервентів, і при цьому понести найменші втрати. ЦЕ війна на виснаження сил, а не за утримання окреміх сіл.
показати весь коментар
02.03.2023 17:06 Відповісти
Але саме стіни міста-фортеці допомагають вбити як можна більше інтервентів. Саме в Бахмуті ворог несе такі величезні втрати, і чим довше триває оборона міста, тим їх більше і тому-то і є сенс утримувати місто якнайдовше, звичайно, не допускаючи оточення
показати весь коментар
02.03.2023 18:57 Відповісти
ну як сказати. в місті хробаків знищувати можна тільки в стрілкових боях. а при контактних боях і у нас втрати теж є. артою вже так не накриєш, бо свої поруч. а от коли вони лізуть по полю м'ясними хвилями, от там просмажувати їх артою, мінометами набагато більше виходить. питання тільки в наявності арти і достатній кількості ***********.
показати весь коментар
02.03.2023 21:02 Відповісти
Рузьге інформкомпаніі так само майстерні, як і їхні дороги, електроніка, космос, вміння воювати...
показати весь коментар
02.03.2023 17:06 Відповісти
Інформкампанії.
показати весь коментар
02.03.2023 17:09 Відповісти
Деморалізує українців непогано і сама Маляр.
показати весь коментар
02.03.2023 17:12 Відповісти
І каZапам віри немає, і брехливій Маляр також.

29 січня 2022 рік.

Ганна Маляр:
"Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.

Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації - поширити паніку і страх в нашому суспільстві, - написала представниця Міністерства оборони України."

*
показати весь коментар
02.03.2023 17:13 Відповісти
Цю заяву заступниця Резнікова робила після матеріалів в іноземних ЗМІ про підготовку рашистів до нападу на Україну.

"Три анонімні джерела Reuters твердять, що накопичення запасів крові в шпиталях військ, розквартированих поблизу українських кордонів, є важливим свідченням на користь можливого вторгнення Росії до України. Ці запаси в шпиталях, вочевидь, зберігають для переливання пораненим.
У Пентагоні раніше повідомляли, що Росія накопичує медичні матеріали у військах, розміщених уздовж українських кордонів, але твердження про накопичення запасів крові є новим, - йшлося в повідомленні ЗМІ."

https://www.online.ua/
показати весь коментар
02.03.2023 17:16 Відповісти
А влада б краще не замовляла відкриті темники від соцопитувань для Єрмакомараіону , типу українці 63 відсоттка ВВАЖАЮТЬ ПЕРЕМОГА НЕЗАБАРОМ … це діє гірше на психіку, ніж іпсо від рашистів . Цитата Кривоноса - « НЕ СКАЗАВ ЗНАЧИТЬ НЕ ЗБРЕХАВ» це про МО З КРАДІЖКАМИ ТЕЖ
показати весь коментар
02.03.2023 17:13 Відповісти
Про що йдеться?
показати весь коментар
02.03.2023 17:14 Відповісти
Україна відправляє підкріплення у Бахмут, але не зрозуміло навіщо, - The New York Times Джерело:

Сходи почитай коментарі.
показати весь коментар
02.03.2023 17:37 Відповісти
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова. На цензорі нижче - Маляр про це?
показати весь коментар
02.03.2023 17:17 Відповісти
та уберите уже эту психическую - сруля, фанатку дермака, когда-то годами невылезающую с телешоу для балаболов, иногда она деморализует Украинцев не хуже журнашлюх-кацапдров
показати весь коментар
02.03.2023 17:19 Відповісти
Подивиться не телемаровонь а нормалні Україньски телеканали 5канал,Еспрессо,Прямий в ютубе де дають інтервью з Бахмута воїни які там воюють Мадьяр и т.д. це це зовсім не те що вона співае
показати весь коментар
02.03.2023 17:20 Відповісти
Роман Донік



1. Зустрічаються новини, що нашим партнерам з Європи частина їх виборців закидають що вони дуже багато дають зброї та допомоги Україні і не зможуть відновити, або поповнити свої запаси. Гарна новина. Поки воює Україна, Європа в безпеці.
показати весь коментар
02.03.2023 17:21 Відповісти
Про Бахмут говорять американські експерти, які вас ідіотів попереджали про наступ кацапів.
показати весь коментар
02.03.2023 17:25 Відповісти
Кого конкретно ви називаєте ідіотами?
показати весь коментар
02.03.2023 17:43 Відповісти
А ви на кого подумали? В люстерко може одразу глянули?
показати весь коментар
02.03.2023 19:19 Відповісти
Не ухиляйтесь від питання. Кого конкретно ви маєте на увазі?
показати весь коментар
02.03.2023 22:16 Відповісти
Ці самі американські експерти казали що ми протримаємося 1 день
показати весь коментар
02.03.2023 19:07 Відповісти
Якщо не готуватись і зустрічати ворога шашликами..
Народ платить великою кровью за недбалість влади
показати весь коментар
02.03.2023 19:18 Відповісти
У нас свій варіант "300 єврейцєв" від 95 кварталу, дуже пророцьке.
показати весь коментар
02.03.2023 20:36 Відповісти
Продавлюють на флангах . Залужнии рішить .
показати весь коментар
02.03.2023 17:31 Відповісти
Вже місяць як продавлюють. А от наскільки зараз продавили, Залужнии і вирішить .
показати весь коментар
02.03.2023 19:00 Відповісти
В Бахмуті сьогодні була бойня, наші пішли в контрнаступ і зав'язався ближній бій.
показати весь коментар
02.03.2023 17:34 Відповісти
і як? як сказали а то кажіть і б!
показати весь коментар
02.03.2023 19:05 Відповісти
Там нужно не держать оборону, а пойти в наступление, окружив (наступающую групировку русни и ужичтожить ее)!
Бахмут важен не как военная, а как ПОЛИТИЧЕСКАЯ и МОТИВАЦИОННАЯ цель, если кацапы получать по полной, то СДУЮТСЯ на всех фронтах!
показати весь коментар
02.03.2023 17:35 Відповісти
Zdaca Bchmuta,eto znacyt kacapi budet bombit drugyje goroda radiusom 30 kilometrov,potom ecio dalse i eto cytajetsia nacialo sdaci i tex gorodov .U nix mnogo jest snariadov dlia takoj arti,gradov.Zylyje doma idut v pervuju ocered u nix.Raket jesli u nix nemnogo i ix mozno sbit,tak vot arti jest mnogo i ejio nezbjios
показати весь коментар
02.03.2023 17:52 Відповісти
Аякже ж.
А п'ять днів тому було кацапське ІПСО про п'ятсот тонн розкраденої і зогнилої гуманітарки.
А перед тим,-про мільярди,вкрадені господарем пані Маляр,Рєзніковим, на солдатському харчуванні.
Навіть штатівські ЗМІ піддалися на те ІПСО !
показати весь коментар
02.03.2023 17:55 Відповісти
я , особисто, коли бачу цю амебу Маляр, то деморалізуюсь остаточно!
показати весь коментар
02.03.2023 17:59 Відповісти
А може пора завершувати бездумно використовувати професійні підрозділи не для сидіння в окопах під інтенсивними обістрілами арти і в авантюрних операціях на двох бехах проти в 3 рази переважаючих сил з танками...

а використовувати десантуру, азов іноземний легіон чи погранців так як це було на початку війни, для чого їх вчили в швидких операціях в місцях де у ворога мале зосередження сил і артилерії
показати весь коментар
02.03.2023 18:13 Відповісти
Стратег, однако... Просись в Генштаб ВСУ !
показати весь коментар
02.03.2023 19:05 Відповісти
Патріот який патріотить закордоном може б помовчав...
показати весь коментар
02.03.2023 19:17 Відповісти
Я, друже, з Маріуполя. Чув про таке? пр. Нахімова,196, кв.19. Мій будинок стоїть чорний... Розбрелися ми по білому світечку....А ти, патріот, з окопу пишеш?
показати весь коментар
03.03.2023 01:23 Відповісти
Не те що чув я людям допомагав на кордоні багатьом і також воєнним допомагаю, і тому багато знаю про бездумні операції де багато загинули наших бійців і ніхто навіть з посад не знятий, кругова порука... А операція під Бахмутом це сплошна така операція де специ що навчені проводити спецоперації сидять під обстрілами, бо хтось обісрався і не створив резерв ще восени а тепер закриває дири спецами... Замість того щоб піхоту туди загнати, яка вже мала бути підготовлена... а спеців кидати в контр удари

І без обід якщо ти виїхав то не маєш морального права вказувати що робити тим хто залишився... навіть якщо з Марика
показати весь коментар
03.03.2023 09:15 Відповісти
І багато чого навіть писати не буду а людей мотивованих і з таким рівнем підготовки стає дедалі менше а наступати на південь де мінні поля укріплення і т.д. з тими кого зараз виловлюють по вулицях і потім нашвидкоруч готують за місяць чи 2 не дуже то вдала ідея .... тим більше що вони і не обстріляні...

І про напрямок на Марік хочу також тобі розповісти про те що там просрали все ППО просто не вивівши їх на позиції, по спогадам очевидців під Херсоном С300 не зробив ні одного пострілу ....
показати весь коментар
03.03.2023 09:27 Відповісти
Головне завдання вбити якомога більше руцких свиней а не втримання територій . якщо вибір стоїть між вбити 1000 свинособак втратити 100 наших і Бахмут вбо ж та вбити 100 свсобак , втратити 1000 наших але втримтаи Бахмут то треба обирати перше. Це грубо але я про тактику на цей момент. Голвне завдання зараз це нищити русню і її потенціал.
показати весь коментар
02.03.2023 18:25 Відповісти
Щоб втрати ворога були більші, потрібно займати вигідну позицію для оборону і для цього Бахмут чудово підходить, бо там побудовано десятки ліній оборони і кожен будинок перетворено на фортецю і ворог як несе так і буде нести у такій мясорубці значно більші втрати. Головне не допистити оточення цієї мясорубки і тоді якщо вона ще буде працювати, то пирешинкує весь наступлаьний потенціал ворога
показати весь коментар
02.03.2023 19:06 Відповісти
Еше один стратег, как и выше- ..... Какие таланты пропадают! А я всего- навсего старлей запаса, отчисленный по возрасту....
показати весь коментар
02.03.2023 19:10 Відповісти
Я б за твою світлу голову не на десять,а на двадцять кацапських поміняв !
Прикинь,яка була б користь !
показати весь коментар
02.03.2023 20:24 Відповісти
Міноборони на чолі з Яйцерезніковим не гірше кацапні деморалізують українців
показати весь коментар
02.03.2023 18:28 Відповісти
Російські окупанти демонструють надмірну активність навколо теми штурму Бахмуту, тиражуючи наративи, спрямовані на деморалізацію нашого суспільства та військових. Джерело:

Наративы? На карту высот посмотри!
Между Ягодным и Хромово есть Северный ставок, так вот если верить ДипСтэйт, то уже занята территория на уровне южной части ставка, а там, чуть западнее ставка, высота 170 м н.у.м. Хромово и дорога на Часов Яр примерно метров на 50-60 ниже, притом что расстояние от высоты до них около 2-х км. Это значит, что дорога там как в тире. Город, в целом тоже можно считать что ниже.
На юге тоже самое, Опытное примерно 130 м н.у.м., а ул. Независимости - въезд в город, идущая с юга на север через город и админ.центр, вся ниже.
То есть, за городом просто в оптику можно наблюдать.
показати весь коментар
02.03.2023 18:47 Відповісти
Згідно цієї карти за цією дорогою знаходяться наші війська, тому і ті, хто можуть обстрілювати дорогу самі знаходяться як у тирі. А те, що противника можна наблюдати у оптику, це реалії усіх боїів у місті.
показати весь коментар
02.03.2023 19:10 Відповісти
Ты просто себе плохо представляешь чем отличается стрелять сверху вниз, от стрелять снизу вверх.
Мне несчетное количества раз встречалось выражение "господствующая высота", но совершенно не помню чтобы когда либо в своей жизни (довольно долгой) слыхал выражение "господствующая низина".
показати весь коментар
02.03.2023 19:18 Відповісти
Чудово уявляю, але не веду про це мову. Звісно є біьлш і менш вигідні позиції і вибрати менш вигідну позицію це помилка, якщо є простір для маневру. З одного боку не можна в одному місці обрати вигідну позицію, але з іншого боку є найвигідніша позиція для оборони - це саме мітсо Бахмут і його значення для оборони настільки величезне та довело свою значушість знищенням десятка тисяч рашистів, що ради нього десь можна і невигідну позицію, бо у війні часто нічого не пробиш і треба часто стрілити і знизу нагору і якщо заради лише вигідних позицій другорядного значення відступати і відстпати, залишаючи цілі міста, то так не можна виграти війну
показати весь коментар
02.03.2023 19:26 Відповісти
https://qrz.pp.ua/vysota

Разберешься как пользоваться?

Весь город конечно тоже не плоский как доска, есть разные высоты, но центр практически в яме относительно высот в радиусе 3-4 км.

... найвигідніша позиція для оборони - це саме мітсо Бахмут ...

Любой город, пока его не сровняют с землей и пока есть к нему пути доступа, это "наивыгоднейшая позиция для обороны".
При весенней распутице не только наступать по полям невозможно, но так же и доставлять провизию, боеприпасы и подкрепление тоже. Поэтому занятие господствующих высот и взятие под полный огневой контроль путей сообщения, это - блокада. Ну а блокада, это голод и пищевой, и снарядный.
показати весь коментар
02.03.2023 20:17 Відповісти
Немає ніякої блокади, бо до Бахмуту благополучно надійшло підкріплення і з того часу згідно з мапою DeepState з того часу лінія фронту не просунулася, тому таким же чином підкріплення та постачання будуть надходити і надалі.
показати весь коментар
02.03.2023 20:29 Відповісти
Тю! Так активізуйте Арестовича. Він вам розкажіть усю правду. Чи Гайдая перекиньте з під Кремінної. Він і Соледар назад відвоює.
показати весь коментар
02.03.2023 18:52 Відповісти
Російська пропаганда активізувала інформкампанію бо рашисти розуміють, що взяти Бахмут в них вже майже немає сил, вони видохлись утворюючи те горезвісне полукільце навкоолобахмуту за самовбивчими атаками самого міста і тому вони хочуть нас фейками примусити його здати нас самих. Звісно, ситуація у Бахмуті дуже складна, але ще є шанс його вистояти і назабаром погодні умови взагалі зроблять наступ ворога неможливими і розуміючи це, вони із штанів вилазять, щоб змусити нас здати Бахмут до весняних дошів, коли все перетовриться на суцільну жижу, непохідну як для їхньої піхоти та для техніки.
показати весь коментар
02.03.2023 19:16 Відповісти
Якщо нема наряду сил для знищення хоча б північного виступу. То доведеться відступати. Можливо прориватись з боєм а це погано. Я орієнтуюсь на карту Діпстейта. Тримати місто коли дороги прострілюються неможливо.
показати весь коментар
02.03.2023 20:24 Відповісти
Просто нагадаю

"Згадайте з якою наполегливістю провласний єдиний телемарафон переконував усю країну, що Соледар все ще наш? У військових ці твердження викликали нервовий тик. На штабній "Дельті" Соледар на той момент уже більше тижня був позначений як загублений."

А малярші все одно, що молоти, бо у них на нулі рідних немає.
показати весь коментар
02.03.2023 20:42 Відповісти
 
 