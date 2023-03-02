Російська пропаганда активізувала інформкампанію щодо Бахмуту, щоб деморалізувати українців, - Маляр

Російські окупанти демонструють надмірну активність навколо теми штурму Бахмуту, тиражуючи наративи, спрямовані на деморалізацію нашого суспільства та військових.

Про це в телеграмі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута.



Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових.



Зокрема:

- нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформаційні операції ворога спрямовані на дискредитацію мобілізації в Україні, - Міноборони

Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.



- дискредитують військове командування східного напрямку. Викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сході.



- з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін" - повідомила Маляр.